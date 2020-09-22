В Саратовской области задержали и осудили шесть экстремистов

В результате проведенных УФСБ во взаимодействии с Центром по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Саратовской области оперативно-розыскных мероприятий, в 2019 году задержаны шесть жителей региона, причастных к вовлечению граждан в деятельность «Таблиги Джамаат».