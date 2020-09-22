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Правительство дополнительно профинансирует выплаты на третьего ребёнка

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о дополнительном финансировании выплат на третьего ребёнка. В рамках программы помощи семьям правительство планирует выделить ещё более 2,5 млрд рублей.В источнике
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Известия

Мишустин подписал распоряжение о дополнительных выплатах на третьего ребенка

Известиявчера в 04:19
Сиб.фм

Пособие 10000: кабмин выделил средства на новые детские выплаты

Сиб.фм01:49
РБК

Мишустин выделил еще ₽2,58 млрд на выплаты при рождении третьего ребенка

РБКвчера в 06:22
REGNUM

В сети обсудили дополнительные выплаты на третьего ребёнка

REGNUM02:51
Коммерсантъ

Правительство выделит еще 2,58 млрд рублей на выплаты на третьего ребенка

Коммерсантъвчера в 03:41
РИА Новости

Мишустин распорядился о допфинансировании выплат на третьего ребенка

РИА Новостивчера в 03:32
Anews

Налог на бездетность. Что не так с детскими выплатами в России

Anews21 сентября в 08:27

Фигуристка Елена Радионова завершила карьеру

21-летняя российская фигуриста, бронзовый призер чемпионата мира 2015 года, двукратная чемпионка мира среди юниоров в одиночном катании (2013 и 2014 годы) Елена Радионова объявила о завершении спортивной карьеры.
Коммерсантъвчера в 09:47
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В США создадут коалицию против Nord Stream 2

Во вторник, 22 сентября, стало известно о том, что в США намерены создать коалицию, чтобы воспрепятствовать окончанию строительства "Северного потока 2". Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью таблоиду Bild.
Piter.tvвчера в 04:00
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В Саратовской области задержали и осудили шесть экстремистов

В результате проведенных УФСБ во взаимодействии с Центром по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Саратовской области оперативно-розыскных мероприятий, в 2019 году задержаны шесть жителей региона, причастных к вовлечению граждан в деятельность «Таблиги Джамаат».
Вольская жизнь01:27

Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ruвчера в 16:45
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