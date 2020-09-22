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Правительство дополнительно профинансирует выплаты на третьего ребёнка

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о дополнительном финансировании выплат на третьего ребёнка. В рамках программы помощи семьям правительство планирует выделить ещё более 2,5 млрд рублей.В источнике
С чего всё началось
Глава правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном финансировании выплат на третьего ребёнка после уточнения количества получателей пособия, сообщается на сайте
 кабинета министров.
Вести.Ruвчера в 08:10
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Вести.Ru

Правительство направило еще 2,6 миллиарда рублей на выплаты за третьего ребенка

Вести.Ruвчера в 08:10
Интерфакс

На поддержку многодетных семей в РФ выделили еще более 2,5 млрд руб

Интерфакс21 сентября в 04:23
REGNUM

Нижегородской области дали еще 934 млн рублей на выплаты многодетным семьям

REGNUMвчера в 07:28
Финмаркет

На выплаты за третьего ребенка в семье дополнительно направят 2,58 млрд рублей

Финмаркетвчера в 04:13
URA.Ru

Семьям с детьми выделили деньги на выплаты

URA.Ruвчера в 04:35
Российская газета

Добавят в общую копилку

Российская газета21 сентября в 12:24
Ведомости

Правительство выделило около 2,6 млрд рублей на выплаты многодетным семьям

Ведомостивчера в 06:41

Раскрыто содержание разговора Путина и Макрона о ситуации с Навальным

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что Алексей Навальный мог сам случайно выпить яд «по неустановленным причинам» и отравиться.
Lenta.ruвчера в 12:57
1,3K

Международные страховщики отказались работать с судами для Nord Stream 2

В июне 2020 года сенаторы США внесли в конгресс новый законопроект, который предлагает ввести санкции против компаний, предоставляющих услуги страхования или перестрахования судам, работающим на «Северном потоке-2».
РБК17:00

Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратил внимание председателя правительства Михаила Мишустина на системную проблему с выдачей льготных кредитов бизнесу под 2%, которая может обернуться волной банкротств, рассказали РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.
РИА Новости17:36
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Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ruвчера в 16:45
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Рудковская предлагала Загитовой перейти в группу Плющенко

Тренер Евгений Плющенко хотел пригласить в свою группу олимпийскую чемпионку фигуристку Алину Загитову, однако она ответила отказом, об этом сообщает в своем аккаунте в Instagram группа Этери Тутберидзе, в которой тренируется Загитова.
РИА Новостивчера в 16:08

Диетолог назвала самые вредные продукты для завтрака

Москва, 22 сентября 2020, 10:55 — REGNUM Быстрозавариваемые каши, хлопья с молоком и свежевыжатые соки совершенно не подходят для завтрака, считает врач-диетолог, нутрициолог и кандидат медицинских наук Инна Кононенко.
REGNUMвчера в 03:55
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Жириновский заявил, что через 20 лет США не будет

ИА «Ореанда-Новости» Стоящий во главе российской партии ЛДПР Владимир Жириновский (на фото) сделал заявление о том, что через пятнадцать-двадцать лет США перестанут существовать в качестве единого государства.
Ореанда-Новостивчера в 15:00
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Обвиняемый в убийстве историк Соколов подал иск к бывшей сожительнице

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко, подал судебный иск о защите чести и достоинства к своей бывшей студентке и сожительнице Екатерине Пржигодзкой.
RT на русском18:07
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