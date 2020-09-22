Правительство дополнительно профинансирует выплаты на третьего ребёнка
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о дополнительном финансировании выплат на третьего ребёнка. В рамках программы помощи семьям правительство планирует выделить ещё более 2,5 млрд рублей.В источнике
С чего всё началось
Глава правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном финансировании выплат на третьего ребёнка после уточнения количества получателей пособия, сообщается на сайте
кабинета министров.
Подробнее о событии
Правительство направило еще 2,6 миллиарда рублей на выплаты за третьего ребенка
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На выплаты за третьего ребенка в семье дополнительно направят 2,58 млрд рублей
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