Экономика
Газета.RuПравительство готовит дополнительные меры поддержки экономики
Правительство представит третий и четвертый пакеты мер, направленные на поддержку экономики в условиях пандемии, пишет ТАСС со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова.
Читать в источнике
Оценить308
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 00:56, Ашберн
Здоровье
В Приморье выявлен крупный очаг инфицирования коронавирусом
Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 00:19
Наука
Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса
Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19.
РБК вчера в 23:13
Политика
Лукашенко заявил, что Россия отказывается поставлять гречку Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам производить "достойное" количество гречки для внутреннего рынка, поскольку, по его словам, РФ якобы отказалась продавать эту крупу республике.
РИА Новости вчера в 04:19
Здоровье
На девять зараженных коронавирусом стало больше в Кузбассе
За сутки в Кузбасса еще у девяти пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».
Континент Сибирь Online вчера в 01:37
Общество
ООН предупредила об угрозе голода «библейских масштабов»
Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли уверен, что если человечество не обеспечит продовольственную безопасность, над ним нависнет угроза массового голода.
Вести.Ru вчера в 23:43
Игры
Отгружено 3,5 миллиона копий Final Fantasy VII Remake
Компания Square Enix сообщила о том, что поставки японской ролевой игры Final Fantasy VII Remake по всему миру составили 3,5 миллиона копий за три дня.
Городской портал Новый Нижний вчера в 23:00
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $16 за баррель впервые с 1999 года
Стоимость нефти марки Brent с поставкой в июне упала ниже $16 за баррель, до уровня декабря 1999 года.
Коммерсантъ 00:02
Общество
Глава ВОЗ предупредил, что худшая вспышка коронавируса еще впереди
Чиновник считает, что худшее - еще впереди и призвал предотвратить возможную трагедию.
ГЛАС.RU 20 апреля в 14:59
Общество
В Яндекс. Навигаторе прошел митинг онлайн
Кто-то жалуется на отсутствие денег, а кто-то просит заплатить за ипотеку. Судя по убыванию комментариев, их стали чистить модераторы.
Екатеринбург в интернете 20 апреля в 10:44
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 20 апреля в 12:43
Общество
Верховный суд объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции
Верховный суд (ВС) России объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 19:43
Здоровье
У медработника в Горно-Алтайске выявлен коронавирус
21 апреля в Горно-Алтайске коронавирус подтвердился у медработника детской поликлиники.
Новости Горного Алтая вчера в 13:00
Общество
ВОЗ назвала происхождение нового коронавируса
По сути, в ВОЗ поддержали позицию китайских ученых, отстаивающих теорию природной мутации коронавируса при переходе с животных на человека.
Российская газета вчера в 11:31
Общество
В РЭУ назвали способ сдержать распространение коронавируса в России
Россия не будет подниматься в списке стран с наибольшим числом заболевших COVID-19, если власти регионов сдержат распространение коронавируса.
РБК 00:34
Технологии
Fortnite неожиданно появилась в Google Play
Epic Games вынужденно выпустила Fortnite в Google Play Store для Android, но делать она этого не хотела из-за принципа.
The GEEK вчера в 16:26
Политика
Разведка США сообщила об ухудшении здоровья Ким Чен Ына после операции
Новый Век вчера в 05:50
Авто
Zotye планирует продавать в РФ автомобили китайской сборки
Автоновости дня вчера в 02:36
Общество
Врач назвал пугающей ситуацию с отношением к самоизоляции в мире
Президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов назвал "пугающей" ситуацию с отношением некоторых людей во всем мире к самоизоляции в условиях пандемии, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 19:48
Армия и оружие
Военные России и Турции провели совместное патрулирование в Сирии
Напомним, 9 апреля ИА "Новороссия" сообщало, что российские и турецкие военные провели третье совместное патрулирование участка трассы М-4 Латакия – Алеппо.
ИА Новороссия вчера в 03:42
Биатлон
Драчёв голосовал против назначения Кабукова и Королькевича
Владимир Драчёв сообщил «ТАСС», что он выступил против назначения Королькевича и Кабукова.
ГЛАС.RU вчера в 08:44
Здоровье
В США оценили вероятность второй волны коронавируса
Вашингтон, 22 апреля 2020, 06:29 — REGNUM США могут столкнуться со второй, более масштабной волной коронавируса уже следующей зимой, которая наложится на начало сезонной эпидемии гриппа, заявил руководитель центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США Роберт Редфилд 21 апреля в интервью изданию The Washington Post.
REGNUM вчера в 23:29
Общество
Максимальные выплаты по безработице смогут получить 3,2 млн россиян
В правительстве отметили, что пособия по безработице будут увеличены до одного МРОТа (12 130 рублей) в апреле, мае и июне 2020 года тем, кто был уволен и встал на учет в службу занятости после 1 марта.
Известия вчера в 11:36
Киберспорт
Компания Wargaming отмечает десятилетний юбилей игры World of Tanks
Компания Wargaming в этом году отмечает десятилетний юбилей популярной игры World of Tanks.
Дни24 вчера в 17:00
Футбол
«Арсенал» вспомнил покер Аршавина в ворота «Ливерпуля»
Газета.Ru вчера в 05:57
Армия и оружие
В ЮВО заявили, что дополнительные войска в Чечню не вводились
Газета.Ru вчера в 07:05
Общество
Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса
Врач отметил, что предсказать, когда эпидемия достигнет пика, сложно.
Известия вчера в 22:56
Общество
Росстат назвал соотношение числа мужчин и женщин в России
В Росстате подсчитали соотношение числа мужчин и женщин в России на начало 2020 года — в среднем на тысячу женщин приходилось 866 мужчин.
РИА Новости вчера в 23:45
Экономика
Крупнейшая компания Италии перевела сотрудников на удаленку за 10 дней
Enel, которая является крупнейшей энергокомпанией Италии и Европы по размеру рыночной капитализации, потребовалось «примерно» десять дней, чтобы перевести больше половины сотрудников на smart working (режим удаленной работы).
РБК 00:00
Происшествия
В Новосибирской области выявили 16 случаев заражения коронавирусом
Шестнадцать новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:52
Здоровье
Финский врач оценила запрет прогулок из-за коронавируса
Врач ведущей больницы столичного региона Финляндии Йони Ахола назвала прогулки на свежем воздухе неотъемлемой частью жизни человека, которая стимулирует иммунитет и, в том числе, способствует быстрому выздоровлению.
ФАН 00:02