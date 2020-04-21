Экономика

Газета.RuГазета.RuПравительство готовит дополнительные меры поддержки экономики

Правительство представит третий и четвертый пакеты мер, направленные на поддержку экономики в условиях пандемии, пишет ТАСС со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова.
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с чего всё началось

Правительство готовит третий и четвертый пакеты поддержки экономики

Кабмин занимается разработкой третьего и четвертого пакетов мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в интервью программе "Право на справедливость" на Первом канале.
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Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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