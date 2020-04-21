Экономика
Газета.RuПравительство готовит дополнительные меры поддержки экономики
Правительство представит третий и четвертый пакеты мер, направленные на поддержку экономики в условиях пандемии, пишет ТАСС со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова.
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с чего всё началось
Кабмин занимается разработкой третьего и четвертого пакетов мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в интервью программе "Право на справедливость" на Первом канале.ТАСС14:19
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Цена нефти Brent опустилась ниже $18 за баррель впервые с 2001 года
Цена июньского фьючерса марки Brent упала ниже 18 долларов за баррель впервые с декабря 2001 года, передает РИА Новости.
Москва 24 14:15
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США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
Вести.Ru вчера в 23:55
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В Мосгордуме разъяснили порядок взыскания штрафов с нарушителей с ОРВИ
На заболевших ОРВИ распространят все те же правила, что и на нарушителей карантина с подтвержденным коронавирусом, сообщили в столичном оперштабе.
РБК 15:21
Наука
Вирусологи назвали самый вероятный путь заражения коронавирусом
Как стало известно rosvest.com, главным способом передачи опасной инфекции являются длительные контакты с инфицированным человеком, по утверждению специалистов.
Российский Вестник 06:27
Армия и оружие
Власти Италии просят российских военных помочь Брешии
Как сообщает ToDay News Ufa, власти Ломбардии просят о помощи российских военных специалистов, которые помогают Италии в борьбе с коронавирусом.
ToDay News Ufa 13:16
Общество
В Тульской области начинается тестирование пропускного режима
22 апреля начнётся тестирование пропускного режима, о дате его окончательного введения пока не сообщается.
АиФ Тула 06:30
Общество
В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ
В текущем году из-за ситуации с коронавирусом ЕГЭ начнется 8 июня, проект расписания экзаменов опубликован для общественного обсуждения.
Газета.Ru 06:42
Экономика
Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС 10:37
Религия
Умер настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве
Настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин умер на 49-м году жизни, сообщается во вторник в Telegram-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС 09:42
Общество
Собянин разрешил выходить на улицу живущим с больными коронавирусом
Москвичам, которые живут вместе с гражданами с признаками коронавирусной инфекции COVID-19 или ОРВИ, разрешили выходить из дома по неотложным нуждам.
РБК 07:32
Общество
В Сбербанке спрогнозировали пик коронавируса в России
Пик эпидемии коронавируса в России наступит с 5 по 10 мая, заявил Герман Греф в интервью, которое транслировал "Сбербанк TV".
РИА Новости 08:22
Гаджеты
Nubia скоро представит недорогой игровой смартфон Play 5G
Китайский бренд готовит новый игровой смартфон среднего уровня, в котором будет установлен AMOLED дисплей с частотой обновления до 144 Гц и батарея на 5 100 мАч.
Astera 18 апреля в 16:19
Происшествия
В Москве начали проверку из-за видео с избиением задержанного
Московская полиция начала служебную проверку после публикации видеоролика, на котором якобы правоохранитель бьет мужчину, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости 07:37
Происшествия
Во Владикавказе арестован оперный певец Чельдиев
Суд во Владикавказе арестовал оперного певца Вадима Чельдиева сроком на два месяца.
BFM.ru 07:10
Энергетика
Новак объяснил сокрушительный обвал цен на нефть WTI
Глава Минэнерго России Александр Новак сделал заявление о сокрушительном обвале цен на американскую нефть WTI, произошедшем в ночь с 20 на 21 апреля.
Российская газета 13:19
Общество
Воробьев допустил продление самоизоляции на майские праздники
Режим самоизоляции продлят на майские праздники при необходимости, допустил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".
Газета.Ru 14:10
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru вчера в 07:22
Здоровье
Moscow Times: в России умер первый врач, заразившийся коронавирусом
В России умер первый врач, заразившийся коронавирусом. Об этом сообщает Moscow Times со ссылкой на двоих коллег погибшего.
Медиазона 11:03
Общество
ВОЗ объяснила низкий уровень смертности от коронавируса в России
В России сохраняется один из самых низких уровней смертности от коронавируса в мире.
Lenta.ru 14:22
Общество
Верховный суд призвал к более низким штрафам за нарушение самоизоляции
Люди, которые нарушили «общегражданский» режим самоизоляции, введенный в большинстве субъектов России, а также юрлица или ИП, продолжившие работу после ввода ограничений, должны быть привлечены к ответственности по другой норме КоАП — ч. 1 ст. 20.6.1 (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), указал ВС.
РБК 07:50
Армия и оружие
Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM 19 апреля в 10:13
Происшествия
Петербургский СК возбудил дело о срыве пранкером онлайн-уроков
Как сообщили в СК, некий блогер как минимум дважды - 27 марта и 6 апреля - присоединялся к онлайн-урокам, проводившимся для петербургских школьников, и фактически срывал учебный процесс: хамил, вел себя вызывающе, не давал педагогам вести уроки.
Российская газета 12:28
Общество
Москвичам объяснили, как работают пропуска в случае поездки на дачу
Щитов напомнил, что данные пропуска можно получить лишь дважды в неделю, причем если поездка запланирована «одним днем», для этого хватить одного пропуска, поскольку он работает сутки.
Московский Комсомолец 10:27