Кабмин занимается разработкой третьего и четвертого пакетов мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в интервью программе "Право на справедливость" на Первом канале.

с чего всё началось

Правительство представит третий и четвертый пакеты мер, направленные на поддержку экономики в условиях пандемии, пишет ТАСС со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова.

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