Коронавирус
Газета.RuПравительство готовит дополнительные меры поддержки экономики
Правительство представит третий и четвертый пакеты мер, направленные на поддержку экономики в условиях пандемии, пишет ТАСС со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова.
Читать в источнике
Оценить24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7157 источников, обновлено в 14:43, Ашберн
Экономика
Банк России обновил правила наличных расчетов
С 27 апреля вступают в силу новые правила наличных расчетов.
Главная книга 10:38
Общество
Кадыров побрился налысо после просьб открыть парикмахерские
RT на русском 14:31
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
Общество
В Кремле прокомментировали виртуальные митинги
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал виртуальные митинги, которые прошли накануне в картографических сервисах «Яндекса».
RT на русском 05:52
Общество
Воробьев допустил продление самоизоляции на майские праздники
Режим самоизоляции продлят на майские праздники при необходимости, допустил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".
Газета.Ru 14:10
Шоу-бизнес
Алена Шишкова рассказала о странностях в отношениях с Тимати
Поклонники Тимати и Шишковой давно заметили, что их общая дочь Алиса в основном проводит время с Симоной Юнусовой - мамой Тимура, своей бабушкой.
Bimru.ru 06:42
Армия и оружие
Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27
Самолеты НАТО заметили российские истребители над Балтийским морем. Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27.
Piter.tv 06:14
Энергетика
Цена нефти Brent упала до $18 за баррель
Впервые с декабря 2001 года стоимость нефти марки Brent упала ниже $18 за баррель. Июньские фьючерсы торгуются на уровне $17,9 за баррель.
Коммерсантъ 14:05
Шоу-бизнес
В больнице рассказали о заторможенной и впавшей в депрессию Бабкиной
В больнице рассказали о состоянии «заторможенной и впавшей в депрессию» народной артистки России Надежды Бабкиной.
Lenta.ru 12:00
Экономика
Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС 10:37
Политика
Турция отложила введение ЗРС С-400 в эксплуатацию из-за коронавируса
Западные издания со ссылкой на источники в правительстве Турции сообщают о том, что в Анкаре приняли решение по приостановке введения в эксплуатацию российских ЗРС С-400.
Военное дело 03:31
Политика
Кремль высказался о сроках выхода из самоизоляции
Каких-то конкретных решений в вопросе выхода из самоизоляции пока не принималось, однако президент России занимается этим ежедневно.
Lenta.ru 05:39
Общество
ВОЗ назвала происхождение нового коронавируса
По сути, в ВОЗ поддержали позицию китайских ученых, отстаивающих теорию природной мутации коронавируса при переходе с животных на человека.
Российская газета 11:31
Авто
В России дополнен список автомобилей, попадающих под налог на роскошь
Минпромторг России расширил список автомобилей стоимостью выше 3 млн рублей, владельцы которых должны платить налог на роскошь.
Автоновости дня 00:35
Кино
Режиссер «Голодных игр» Фрэнсис Лоуренс снимет приквел
Режиссер Фрэнсис Лоуренс, известный по трилогии «Голодные игры», снимет приквел к франшизе.
Культуромания 14:24
Футбол
Черчесов рассказал о вратарских навыках Артема Дзюбы
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба готов сыграть в воротах, если такая необходимость возникнет.
Петербургский дневник 10:48
Хоккей
Хоккеист команды Лукашенко заразился коронавирусом
Мелешко выступает за хоккейный клуб президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Sport24.ru 11:53
Общество
«Медиазона» рассказала о «теневой сети» продвижения поправок в Конституцию на фоне пандемии
Выяснилось, что к «теневой пропагандистской сети» могут иметь отношение организация «Национальные приоритеты», Институт развития интернета и волонтерское движение ОНФ «мывместе2020.рф».
Дождь 13:34
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК 19 апреля в 22:04
Экономика
В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов
Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск.
REGNUM 07:11
Транспорт
ЦОДД: Около 800 тысяч машин ездят по Москве без пропусков
Российская газета 11:22
Авто
ГАЗ выпустит новый среднетоннажный грузовик
«Группа ГАЗ» работает над новым бескапотным грузовиком.
Автоновости дня 04:40
Единоборства
Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко
Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском 14:06
Экономика
Российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку под 6,5%
Крупные российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку по ставке 6,5%. О запуске такой программы ранее объявил президент России Владимир Путин.
Коммерсантъ вчера в 07:26
Политика
Путин обсудил с Алихановым борьбу с коронавирусом
Президент обсудил с калининградским губернатором в режиме видеоконференции ситуацию с коронавирусом.
Российская газета 10:20
Общество
В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ
"ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 06:42