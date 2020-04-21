Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПравительство готовит дополнительные меры поддержки экономики

Правительство представит третий и четвертый пакеты мер, направленные на поддержку экономики в условиях пандемии, пишет ТАСС со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова.
Читать в источнике
Комментировать21

Подробнее о событии

Власти сообщили о новых мерах по спасению экономики России

Lenta.ru14:04

Решетников анонсировал третий и четвертый пакеты поддержки экономики

Взгляд.ру13:35

Минэкономразвития России: Выход из кризиса не получится быстрым

Росбалт13:58

Правительство РФ готовит новые пакеты поддержки экономики в условиях пандемии

ФАН13:51

В правительстве сообщили о подготовке новых мер поддержки бизнеса

ТК Звезда13:43

Правительство готовит дополнительные меры поддержки экономики

Газета.Ru13:36

Правительство готовит новые меры поддержки бизнеса

News.ru14:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7157 источников, обновлено в 14:43, Ашберн
Экономика

Банк России обновил правила наличных расчетов

С 27 апреля вступают в силу новые правила наличных расчетов.
Главная книга 10:38
31
Общество

Кадыров побрился налысо после просьб открыть парикмахерские

RT на русском 14:31
608
Общество

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
3,7K
Общество

В Кремле прокомментировали виртуальные митинги

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал виртуальные митинги, которые прошли накануне в картографических сервисах «Яндекса».
RT на русском 05:52
1,4K
Общество

Воробьев допустил продление самоизоляции на майские праздники

Режим самоизоляции продлят на майские праздники при необходимости, допустил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".
Газета.Ru 14:10
42
Шоу-бизнес

Алена Шишкова рассказала о странностях в отношениях с Тимати

Поклонники Тимати и Шишковой давно заметили, что их общая дочь Алиса в основном проводит время с Симоной Юнусовой - мамой Тимура, своей бабушкой.
Bimru.ru 06:42
Кино

Фанат Marvel показал всех героев Мстителей в старости

Live24 09:22
15
Армия и оружие

Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27

Самолеты НАТО заметили российские истребители над Балтийским морем. Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27.
Piter.tv 06:14
107
Энергетика

Цена нефти Brent упала до $18 за баррель

Впервые с декабря 2001 года стоимость нефти марки Brent упала ниже $18 за баррель. Июньские фьючерсы торгуются на уровне $17,9 за баррель.
Коммерсантъ 14:05
179
Шоу-бизнес

В больнице рассказали о заторможенной и впавшей в депрессию Бабкиной

В больнице рассказали о состоянии «заторможенной и впавшей в депрессию» народной артистки России Надежды Бабкиной.
Lenta.ru 12:00
43
Экономика

Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС 10:37
7,4K
Политика

Турция отложила введение ЗРС С-400 в эксплуатацию из-за коронавируса

Западные издания со ссылкой на источники в правительстве Турции сообщают о том, что в Анкаре приняли решение по приостановке введения в эксплуатацию российских ЗРС С-400.
Военное дело 03:31
24
Политика

Кремль высказался о сроках выхода из самоизоляции

Каких-то конкретных решений в вопросе выхода из самоизоляции пока не принималось, однако президент России занимается этим ежедневно.
Lenta.ru 05:39
21
Общество

ВОЗ назвала происхождение нового коронавируса

По сути, в ВОЗ поддержали позицию китайских ученых, отстаивающих теорию природной мутации коронавируса при переходе с животных на человека.
Российская газета 11:31
200
Авто

В России дополнен список автомобилей, попадающих под налог на роскошь

Минпромторг России расширил список автомобилей стоимостью выше 3 млн рублей, владельцы которых должны платить налог на роскошь.
Автоновости дня 00:35
137
Армия и оружие

Военные показали кадры «ответного удара» ТУ-95МС в Амурской области

SM News 06:00
Кино

Режиссер «Голодных игр» Фрэнсис Лоуренс снимет приквел

Режиссер Фрэнсис Лоуренс, известный по трилогии «Голодные игры», снимет приквел к франшизе.
Культуромания 14:24
Религия

Умер настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве

ТАСС 09:42
393
Футбол

Черчесов рассказал о вратарских навыках Артема Дзюбы

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба готов сыграть в воротах, если такая необходимость возникнет.
Петербургский дневник 10:48
Хоккей

Хоккеист команды Лукашенко заразился коронавирусом

Мелешко выступает за хоккейный клуб президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Sport24.ru 11:53
18
Общество

«Медиазона» рассказала о «теневой сети» продвижения поправок в Конституцию на фоне пандемии

Выяснилось, что к «теневой пропагандистской сети» могут иметь отношение организация «Национальные приоритеты», Институт развития интернета и волонтерское движение ОНФ «мывместе2020.рф».
Дождь 13:34
3
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК 19 апреля в 22:04
918
Экономика

В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов

Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск.
REGNUM 07:11
2,1K
Транспорт

ЦОДД: Около 800 тысяч машин ездят по Москве без пропусков

Российская газета 11:22
40
Авто

ГАЗ выпустит новый среднетоннажный грузовик

«Группа ГАЗ» работает над новым бескапотным грузовиком.
Автоновости дня 04:40
15
Единоборства

Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко

Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском 14:06
Экономика

Российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку под 6,5%

Крупные российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку по ставке 6,5%. О запуске такой программы ранее объявил президент России Владимир Путин.
Коммерсантъ вчера в 07:26
362
Политика

Путин обсудил с Алихановым борьбу с коронавирусом

Президент обсудил с калининградским губернатором в режиме видеоконференции ситуацию с коронавирусом.
Российская газета 10:20
6
Общество

В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ

"ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 06:42
144
Общество

Продолжительность жизни в РФ достигла исторического максимума

Газета.Ru 13:24
922
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное