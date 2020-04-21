Экономика
Газета.RuПравительство готовит дополнительные меры поддержки экономики
Правительство представит третий и четвертый пакеты мер, направленные на поддержку экономики в условиях пандемии, пишет ТАСС со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова.
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Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия вчера в 02:08
Экономика
ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель вчера в 03:21
Здоровье
В Алтайском крае выявили девять новых случаев заражения коронавирусом
Ранее ТАСС сообщал, что случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у работника подрядной организации, работающей на промплощадке Корболихинского рудника АО "Сибирь-Полиметаллы" (дочерняя компания ПАО "Челябинский цинковый завод") в Алтайском крае.
ТАСС 19 апреля в 02:46
Хоккей
Гончар: не имею права оценивать, что происходит в России
Ранее форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин раскритиковал президента России Владимира Путина, а форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин выступил в поддержку российского лидера.
Metaratings вчера в 07:40
Шоу-бизнес
Тяжелобольная Надежда Бабкина впала в депрессию в больнице
Тяжелобольная Надежда Бабкина впала в депрессию в больнице Стало известно, как проходит лечение 70-летней артистки.
Экспресс газета вчера в 12:14
Армия и оружие
США заявили, что истребитель F-15 может «пересечь весь мир»
Истребитель развивает скорость в 0,9 Маха в бесфорсажном режиме, и это якобы доказывает, что F-15 мог бы пересечь почти весь мир.
ПолитРоссия 20 апреля в 03:17
Транспорт
Вступили в силу новые правила передвижения по Москве
С 22 апреля вступили в силу новые правила передвижения по Москве.
Lenta.ru вчера в 17:01
Общество
Собянин ввел новые ограничения для москвичей из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничительные меры в городе из-за угрозы распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 09:16
Общество
Верховный суд объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции
Верховный суд (ВС) России объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 19:43
Экономика
Аналитики предупредили о возможном подорожании соли из-за коронавируса
Директор "Совэкона" Андрей Сизов, в свою очередь, заявил о сложностях в увеличении выпуска и отгрузки пищевой соли, в том числе из-за месторасположения ее добычи — в Сибири и на Урале.
РИА Новости 00:04
Религия
Патриарх Кирилл попросил отсрочку по коммунальным платежам для РПЦ
«Прошу вас рассмотреть вопрос о предоставлении религиозным организациям отсрочки оплаты коммунальных платежей на срок до отмены ограничительных мер и возобновления полноценной работы церквей и монастырей»,— написал патриарх.
Новый Калининград.Ru вчера в 14:25
Шоу-бизнес
Миколас Орбакас: «Кристина меня не оставляет»
Первый муж Аллы Пугачевой и отец Кристины Орбакайте сообщил, что на карантине живет на одну пенсию.
Wday.ru вчера в 11:32
Политика
Разведка США сообщила об ухудшении здоровья Ким Чен Ына после операции
Новый Век вчера в 05:50
Общество
В РЭУ назвали способ сдержать распространение коронавируса в России
Россия не будет подниматься в списке стран с наибольшим числом заболевших COVID-19, если власти регионов сдержат распространение коронавируса.
РБК 00:34
Происшествия
СК в Петербурге возбудил дело в отношении блогера за срыв онлайн-урока
В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации после появление в Сети видеороликов, где блогер присоединялся к школьникам во время онлайн-трансляций и срывал занятия.
Известия вчера в 22:51
Политика
Лукашенко заявил, что Россия отказывается поставлять гречку Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам производить "достойное" количество гречки для внутреннего рынка, поскольку, по его словам, РФ якобы отказалась продавать эту крупу республике.
РИА Новости вчера в 04:19
Общество
Дуров предсказал цивилизационный сдвиг после пандемии коронавируса
Предприниматель счел распространение коронавируса «угрозой для всего нашего вида», предсказав миру «цивилизационный сдвиг, проходящий сквозь поколения».
Lenta.ru вчера в 23:55
Наука
Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса
Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19.
РБК вчера в 23:13
Общество
Штат Миссури подал в суд на Китай из-за коронавируса
Американский штат Миссури подал в суд на КНР, обвиняя страну в пандемии коронавируса, сообщил в заявлении генеральный прокурор штата Эрик Шмитт.
РИА Новости вчера в 20:05
Общество
В Минпросвещения рассказали об изменениях в проведении ГИА и ЕГЭ
Пункты приёма сдачи экзаменов в 9 классах планируется организовать на базе школ, в которых обучались участники ГИА-9.
News.ru вчера в 09:47
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $17 за баррель впервые с 2001 года
Стоимость нефти марки Brent с поставкой в июне упала ниже $17 за баррель впервые с ноября 2001 года.
Коммерсантъ 00:02
Общество
Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса
Врач отметил, что предсказать, когда эпидемия достигнет пика, сложно.
Известия вчера в 22:56
Здоровье
В Приморье выявлен крупный очаг инфицирования коронавирусом
Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 00:19
Происшествия
Полиция пришла на дом к калининградке за комментарий в ВК
К жительнице Калининграда на дом пришёл сотрудник полиции из-за комментария в социальной сети ВК, в паблике портала «Новый Калининград».
Русский Запад вчера в 17:29
Происшествия
В Новосибирской области зафиксировали три новых случая коронавируса
За минувшие сутки в Новосибирской области было зафиксировано три новых случая заражения коронавирусом нового типа.
Газета.Ru вчера в 00:39
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
Общество
Власти Подмосковья допускают продление режима самоизоляции
Губернатор Московской области Андрей Воробьев не исключил, что режим самоизоляции может продлиться на майские праздники.
Общественное телевидение России вчера в 15:01
Политика
Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса
По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru 20 апреля в 07:25
Единоборства
Лебедев рассказал о разговоре с Путиным после боя с Джонсом
RT на русском вчера в 10:05
Авто
Легендарному ВАЗ-2101 исполнилось 50 лет
19 апреля 2020 года легендарному седану ВАЗ-2101 исполнилось 50 лет - в этот день в 1970 году с конвейера автозавода в Тольятти сошли первые шесть экземпляров модели.
За рулем Кубань 19 апреля в 01:14