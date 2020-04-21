Правительство представит третий и четвертый пакеты мер, направленные на поддержку экономики в условиях пандемии, пишет ТАСС со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова.

Энергетика В России резко упали оптовые цены на бензин Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России). 3,6K

Экономика ЦБ ввел новые правила наличных расчетов Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты. 39

Здоровье В Алтайском крае выявили девять новых случаев заражения коронавирусом Ранее ТАСС сообщал, что случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у работника подрядной организации, работающей на промплощадке Корболихинского рудника АО "Сибирь-Полиметаллы" (дочерняя компания ПАО "Челябинский цинковый завод") в Алтайском крае. 276

Хоккей Гончар: не имею права оценивать, что происходит в России Ранее форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин раскритиковал президента России Владимира Путина, а форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин выступил в поддержку российского лидера.

Экономика Аналитики предупредили о возможном подорожании соли из-за коронавируса Директор "Совэкона" Андрей Сизов, в свою очередь, заявил о сложностях в увеличении выпуска и отгрузки пищевой соли, в том числе из-за месторасположения ее добычи — в Сибири и на Урале. 8

Религия Патриарх Кирилл попросил отсрочку по коммунальным платежам для РПЦ «Прошу вас рассмотреть вопрос о предоставлении религиозным организациям отсрочки оплаты коммунальных платежей на срок до отмены ограничительных мер и возобновления полноценной работы церквей и монастырей»,— написал патриарх. 882

Шоу-бизнес Миколас Орбакас: «Кристина меня не оставляет» Первый муж Аллы Пугачевой и отец Кристины Орбакайте сообщил, что на карантине живет на одну пенсию.

Происшествия СК в Петербурге возбудил дело в отношении блогера за срыв онлайн-урока В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации после появление в Сети видеороликов, где блогер присоединялся к школьникам во время онлайн-трансляций и срывал занятия. 84

Политика Лукашенко заявил, что Россия отказывается поставлять гречку Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам производить "достойное" количество гречки для внутреннего рынка, поскольку, по его словам, РФ якобы отказалась продавать эту крупу республике. 756

Наука Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19. 214

Общество Штат Миссури подал в суд на Китай из-за коронавируса Американский штат Миссури подал в суд на КНР, обвиняя страну в пандемии коронавируса, сообщил в заявлении генеральный прокурор штата Эрик Шмитт. 62

Здоровье В Приморье выявлен крупный очаг инфицирования коронавирусом Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства. 49

Общество Власти Подмосковья допускают продление режима самоизоляции Губернатор Московской области Андрей Воробьев не исключил, что режим самоизоляции может продлиться на майские праздники. 354

Политика Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. 2,9K