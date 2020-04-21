Экономика

Газета.RuГазета.RuПравительство готовит дополнительные меры поддержки экономики

Правительство представит третий и четвертый пакеты мер, направленные на поддержку экономики в условиях пандемии, пишет ТАСС со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова.
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Правительство готовит третий и четвертый пакеты поддержки экономики

МОСКВА, 21 апреля. / ТАСС/. Кабмин занимается разработкой третьего и четвертого пакетов мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в интервью программе "Право на справедливость" на Первом канале.
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Происшествия

Выявлено крупное хищение при реконструкции Голицынского пограничного института

Как полагают в СКР, господин Харитонов (являлся гражданским служащим, чем и объясняется то, что дело ведет не военное следствие) безосновательно "санкционировал перечисление денежных средств по госконтракту ФГУП УСС ФСБ РФ" в размере более 100 млн руб. В итоге бывшему начальнику отдела УКС вменили превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Коммерсантъ вчера в 19:10
Транспорт

Проверка пропусков для поездок по Москве стала автоматической

Власти Москвы почти полностью автоматизировали контроль цифровых пропусков для передвижения по городу на личном и общественном транспорте, передает РИА "Новости" со ссылкой на указ мэра столицы Сергея Собянина.
Газета.Ru вчера в 17:19
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Здоровье

В США оценили вероятность второй волны коронавируса

Вашингтон, 22 апреля 2020, 06:29 — REGNUM США могут столкнуться со второй, более масштабной волной коронавируса уже следующей зимой, которая наложится на начало сезонной эпидемии гриппа, заявил руководитель центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США Роберт Редфилд 21 апреля в интервью изданию The Washington Post.
REGNUM вчера в 23:29
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Шоу-бизнес

Врачи официально подтвердили диагноз Анастасии Заворотнюк

Лечение актриса проходит в одном из филиалов ГКБ. Хотя выживаемость при этом диагнозе всего 5%, врачи дают хороший прогноз.
7Дней.ру 02:00
Энергетика

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Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия вчера в 02:08
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Авто

Представлен полноразмерный электрический внедорожник Triton Model H

Triton-EV представил первые цифровые рисунки своего предполагаемого первенца: модель Triton H. Такой полностью электрический «бегемот», естественно, нуждается во внушительном батарейном блоке для достижения полезного электрического пробега.
32CARS.ru 20 апреля в 06:58
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Общество

Верховный суд разъяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции

Если госномер не вписан в цифровой пропуск, автовладелец будет признан нарушителем режима самоизоляции и получит штраф в 5 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 19:23
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Происшествия

Ректор Казанского НИТУ стал фигурантом уголовного дела

Следственный комитет в Татарстане возбудил уголовное дело в отношении ректора Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ).
BFM.ru вчера в 14:52
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Общество

Дуров предсказал цивилизационный сдвиг после пандемии коронавируса

Предприниматель счел распространение коронавируса «угрозой для всего нашего вида», предсказав миру «цивилизационный сдвиг, проходящий сквозь поколения».
Lenta.ru вчера в 23:55
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Происшествия

Компания избила людей на автобусной остановке в Южно-Сахалинске

В полицию областного центра поступило сообщение о том, что в районе остановки по улице Сахалинской на горожанина напали несколько человек.
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Правительство России разрешило не проводить проверку бытовых счетчиков без выплаты неустоек до 1 января 2021 года.
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Общество

В РЭУ назвали способ сдержать распространение коронавируса в России

Россия не будет подниматься в списке стран с наибольшим числом заболевших COVID-19, если власти регионов сдержат распространение коронавируса.
РБК 00:34
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Происшествия

Замминистра культуры Москвы пропал в Крыму

Замминистра культуры Москвы Леонид Ошарин поехал в Краснодарский край в конце марта. Затем он уехал в Ялту, после чего пропал.
Московский Комсомолец вчера в 17:14
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Армия и оружие

Сирийские ЗРК «Бук» впервые нанесли удар по израильским F-16

Piter.tv 02:02
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Здоровье

СМИ узнали о проблемах с лечением больных гепатитом из-за коронавируса

Вынужденное перепрофилирование федеральных медицинских центр на прием больных с коронавирусом привело к проблемам с лечением людей, у которых ранее были диагностированы различные редкие заболевания, а также гепатит.
РБК 02:05
Общество

Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса

Врач отметил, что предсказать, когда эпидемия достигнет пика, сложно.
Известия вчера в 22:56
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Здоровье

В Приморье выявлен крупный очаг инфицирования коронавирусом

Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 00:19
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Общество

Москвичам объяснили, как работают пропуска в случае поездки на дачу

Щитов напомнил, что данные пропуска можно получить лишь дважды в неделю, причем если поездка запланирована «одним днем», для этого хватить одного пропуска, поскольку он работает сутки.
Московский Комсомолец вчера в 10:27
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Общество

Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские

Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ».
Ведомости вчера в 15:14
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Общество

В России могут ужесточить наказание за преступления против пенсионеров

В России собираются подготовить законопроект о признании преступлений против пенсионеров отягчающим обстоятельством при вынесении приговора.
ФедералПресс 00:50
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Общество

Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу

Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу Чиновник забыл выключить камеру и показал горожанам, какой он в реальной жизни.
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Общество

В Омской области уволены два замминистра здравоохранения и главврач инфекционной больницы

По поводу смены главврача в инфекционной больнице в Минздраве отметили, что Матвеев, несмотря на богатый профессиональный опыт, "не сумел своевременно обеспечить функционал больницы в условиях распространения коронавирусной инфекции".
ТАСС 00:38
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Энергетика

Цена нефти обновила рекорд скорости падения

Цена нефти на мировых рынках ускорила снижение в три раза из-за панических ожиданий переполнения нефтехранилищ в США и Европе.
Вести.Ru вчера в 06:19
Общество

Депутаты предложили срочные меры борьбы с домашним насилием на изоляции

Депутаты Госдумы Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова попросили вице-премьера Татьяну Голикову помочь в утверждении мер по защите пострадавших от домашнего насилия.
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Армия и оружие

Иран запустил свой первый военный спутник на орбиту

Газета.Ru 01:38
Общество

В больнице в Коммунарке находятся более 600 пациентов

РИА Новости 01:11
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Общество

Польский издатель Cyberpunk 2077 подал заявление о банкротстве

Руководство CDP подало заявление о банкротстве. Об этом сообщил портал Puls Biznesu.
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Лукашенко пригрозил достать своих обидчиков из Москвы

Минск, 21 апреля 2020, 17:35 — REGNUM По мнению Александра Лукашенко, работники государственных СМИ и чиновники Белоруссии отвечают за свои слова.
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В Уватском районе 14 вахтовиков заразились коронавирусом

На месторождении в Уватском районе было зафиксировано 14 случаев заражения коронавирусом.
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В Алтайском крае выявили девять случаев заражения коронавирусом

Девять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Алтайском крае за минувшие сутки, сообщили в оперштабе региона.
РИА Новости 01:12
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