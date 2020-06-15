Экономика

БН.руБН.руПравительство готовит изменения в программу льготной ипотеки

Напомним, программа субсидируемой государством льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых действует до 1 ноября 2020 года (включительно) на квартиры в новостройках, а также в готовых домах от застройщика.
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Хуснуллин считает, что нужно увеличить доступную сумму кредита по льготной ипотеке

ТАССвчера в 14:49

На льготную ипотеку под 6,5% поступило около 170 тысяч заявок

РЕН ТВвчера в 09:21

Хуснуллин: максимальную сумму льготной ипотеки по РФ надо увеличить

РИА Новостивчера в 15:20

Хуснуллин сообщил об идее расширить программу льготной ипотеки под 6,5%

РБКвчера в 12:58

Хуснуллин прогнозирует дальнейшее снижение ставок по ипотеке

Интерфаксвчера в 14:17

Хуснуллин: Показатель по ипотеке в этом году будет перевыполнен

Российская газетавчера в 10:30

Хуснуллин: правительство не планирует продлевать программу ипотеки под 6,5%

Коммерсантъвчера в 14:33
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о травмах артиста в ДТП

Москва, 15 июня 2020, 11:11 — REGNUM На сегодняшний день актёр Михаил Ефремов, ставший участником ДТП со смертельным исходом, восстанавливается после полученных в происшествии травм.
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Общество

Стали известны отменившие парад Победы российские города

REGNUM 01:04
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Здоровье

Коронавирус косит липецкие предприятия

В Липецке 15 июня на очередном заседании оперативного штаба озвучили коэффициент по числу заболеваемости коронавирусом.
ГТРК Липецк вчера в 07:22
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СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана

RT на русском вчера в 10:41
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Армия и оружие

Китайские военные прилетели на парад Победы в Москву на новом самолете

Как сообщает информационное агентство "Красная весна", китайские военнослужащие прилетели на новом военно-транспортном самолете китайского производства Xian Y-20, а не на использовавшемся ранее Ил-76.
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Происшествия

Бабушка избила внучку в лифте в Красноярске

В Красноярске 53-летняя женщина избила свою внучку в лифте с такой силой, что ребенок упал.
Газета.Ru 02:21
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Происшествия

В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую в реке девочку

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Происшествия

В квартире стрелявшего в сотрудников ГИБДД нашли экстремистские материалы

В квартире Ратмира Галиева, который устроил стрельбу на Ленинском проспекте в Москве, обнаружили экстремистские материалы.
Газета.Ru вчера в 16:58
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Политика

Путин отреагировал на критику поправок к Конституции

Владимир Путин не согласился с мнением о том, что поправки в Основной закон приведут к олигархическому правлению и диктатуре.
РИА Новости 14 июня в 07:26
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Энергетика

WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на 2 млрд долларов

Некоторые турецкие компании задолжали "Газпрому" около двух миллиардов долларов, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 13:04
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Общество

Федеральные власти США в июле возобновят смертную казнь

В июле прошлого года сообщалось, что федеральные власти США возобновляют практику смертной казни в качестве исключительной меры наказания после почти 20 лет перерыва.
РИА Новости вчера в 21:05
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Общество

В Тульской области продлили ограничения, но открыли пляжи

Тула, 16 июня 2020, 09:17 — REGNUM Действие большинства ограничительных мер в Тульской области продлено до 30 июня, изменения в указ №41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс 15 июня губернатор Алексей Дюмин, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.
REGNUM 02:17
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Происшествия

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Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 21:12 — REGNUM На платформе YouTube 15 июня размещено видео ссоры между аспиранткой Анастасией Ещенко и ее сожителем, петербургским историком Олегом Соколовым.
REGNUM вчера в 14:12
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Армия и оружие

На Украине назвали способ дать достойный отпор «агрессии» России

Правительство Украины назвало переоснащение Вооруженных сил (ВСУ) новейшим и модернизированным вооружением способом дать «достойный отпор вооруженной агрессии» России.
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Футбол

Экс-президент ФИФА оценил ЧМ-2018 в России

Знаменитый футбольный чиновник из Швейцарии Зепп Блаттер заявил, что был в восторге от уровня проведения чемпионата мира 2018 года.
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Глава Минприроды назвал причину разлива топлива в Норильске

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Космос

В нашей галактике может существовать 36 инопланетных цивилизаций

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Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием

У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском 14 июня в 06:26
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Здоровье

Новозеландский эпидемиолог оценил вероятность второй волны COVID-19

В качестве меры, которая может помочь избежать новой волны заражений, Бейкер назвал введение масочного режима: «Возможно, если многие страны введут масочный режим, то есть шанс, что таким путем удастся сбить темпы распространения вируса до приемлемого уровня».
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Энергетика

Субсидии на перевод машин с бензина на газ могут увеличить до 60%

Субсидии из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо могут увеличить с 30% до 60%.
RT на русском 02:38
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Общество

В магазинах начали продавать Конституцию с поправками

В книжных магазинах появились издания Конституции с вынесенными на общероссийское голосование поправками, пишет РБК.
Ведомости 01:50
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Музыка

Группу Little Big обвинили в плагиате

Российскую рейв-группу Little Big, которая должна была представлять Россию на "Евровидении-2020", обвинили в плагиате.
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Армия и оружие

Провокация или случайность: разговор о блокировке российского патруля американцами

Произошедший инцидент с бронеавтомобилем армии США, пытавшемся перегородить дорогу российскому патрулю в Сирии, о котором 11 июня писало "Военное обозрение", явно задел российских читателей СМИ и пользователей интернета.
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Общество

С июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости 14 июня в 06:51
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Политика

Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ

Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
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Российские военные пострадали от взрыва заряда на полигоне

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В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицию

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Культура

У актера Вячеслава Тихонова самый дорогой памятник на Новодевичьем кладбище

Самый дорогой памятник на территории Новодевичьего кладбища установлен на могиле отечественного актера Вячеслава Тихонова.
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Общество

Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату

В Роструде РИА Новости рассказали, как будет оплачиваться работа в день всенародного голосования по поправкам к Конституции 1 июля.
РИА Новости вчера в 11:34
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Общество

Ограничительные меры в Северодвинске продлеваются до 21 июня

Власти Архангельской области приняли решение продлить режим ограничений в Северодвинске до 21 июня, на остальной территории региона стартует первый этап снятия ограничений.
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Марат Хуснуллин
Российский государственный деятель. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации с 21 января 2020. Кандидат экономических наук.
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