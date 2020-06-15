Экономика
БН.руПравительство готовит изменения в программу льготной ипотеки
Напомним, программа субсидируемой государством льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых действует до 1 ноября 2020 года (включительно) на квартиры в новостройках, а также в готовых домах от застройщика.
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Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о травмах артиста в ДТП
Москва, 15 июня 2020, 11:11 — REGNUM На сегодняшний день актёр Михаил Ефремов, ставший участником ДТП со смертельным исходом, восстанавливается после полученных в происшествии травм.
REGNUM вчера в 04:11
Здоровье
Коронавирус косит липецкие предприятия
В Липецке 15 июня на очередном заседании оперативного штаба озвучили коэффициент по числу заболеваемости коронавирусом.
ГТРК Липецк вчера в 07:22
Общество
СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана
RT на русском вчера в 10:41
Армия и оружие
Китайские военные прилетели на парад Победы в Москву на новом самолете
Как сообщает информационное агентство "Красная весна", китайские военнослужащие прилетели на новом военно-транспортном самолете китайского производства Xian Y-20, а не на использовавшемся ранее Ил-76.
Народные новости 02:25
Происшествия
Бабушка избила внучку в лифте в Красноярске
В Красноярске 53-летняя женщина избила свою внучку в лифте с такой силой, что ребенок упал.
Газета.Ru 02:21
Происшествия
В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую в реке девочку
RT на русском 01:26
Происшествия
В квартире стрелявшего в сотрудников ГИБДД нашли экстремистские материалы
В квартире Ратмира Галиева, который устроил стрельбу на Ленинском проспекте в Москве, обнаружили экстремистские материалы.
Газета.Ru вчера в 16:58
Политика
Путин отреагировал на критику поправок к Конституции
Владимир Путин не согласился с мнением о том, что поправки в Основной закон приведут к олигархическому правлению и диктатуре.
РИА Новости 14 июня в 07:26
Энергетика
WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на 2 млрд долларов
Некоторые турецкие компании задолжали "Газпрому" около двух миллиардов долларов, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 13:04
Общество
Федеральные власти США в июле возобновят смертную казнь
В июле прошлого года сообщалось, что федеральные власти США возобновляют практику смертной казни в качестве исключительной меры наказания после почти 20 лет перерыва.
РИА Новости вчера в 21:05
Общество
В Тульской области продлили ограничения, но открыли пляжи
Тула, 16 июня 2020, 09:17 — REGNUM Действие большинства ограничительных мер в Тульской области продлено до 30 июня, изменения в указ №41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс 15 июня губернатор Алексей Дюмин, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.
REGNUM 02:17
Происшествия
Опубликовано видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством аспирантки
Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 21:12 — REGNUM На платформе YouTube 15 июня размещено видео ссоры между аспиранткой Анастасией Ещенко и ее сожителем, петербургским историком Олегом Соколовым.
REGNUM вчера в 14:12
Армия и оружие
На Украине назвали способ дать достойный отпор «агрессии» России
Правительство Украины назвало переоснащение Вооруженных сил (ВСУ) новейшим и модернизированным вооружением способом дать «достойный отпор вооруженной агрессии» России.
Lenta.ru вчера в 07:44
Футбол
Экс-президент ФИФА оценил ЧМ-2018 в России
Знаменитый футбольный чиновник из Швейцарии Зепп Блаттер заявил, что был в восторге от уровня проведения чемпионата мира 2018 года.
ProstoProSport 01:54
Политика
Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском 14 июня в 06:26
Здоровье
Новозеландский эпидемиолог оценил вероятность второй волны COVID-19
В качестве меры, которая может помочь избежать новой волны заражений, Бейкер назвал введение масочного режима: «Возможно, если многие страны введут масочный режим, то есть шанс, что таким путем удастся сбить темпы распространения вируса до приемлемого уровня».
РБК 02:30
Энергетика
Субсидии на перевод машин с бензина на газ могут увеличить до 60%
Субсидии из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо могут увеличить с 30% до 60%.
RT на русском 02:38
Общество
В магазинах начали продавать Конституцию с поправками
В книжных магазинах появились издания Конституции с вынесенными на общероссийское голосование поправками, пишет РБК.
Ведомости 01:50
Музыка
Группу Little Big обвинили в плагиате
Российскую рейв-группу Little Big, которая должна была представлять Россию на "Евровидении-2020", обвинили в плагиате.
Piter.tv 01:25
Армия и оружие
Провокация или случайность: разговор о блокировке российского патруля американцами
Произошедший инцидент с бронеавтомобилем армии США, пытавшемся перегородить дорогу российскому патрулю в Сирии, о котором 11 июня писало "Военное обозрение", явно задел российских читателей СМИ и пользователей интернета.
Военное обозрение 02:01
Общество
С июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости 14 июня в 06:51
Политика
Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ
Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
REGNUM 00:18
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицию
RT на русском вчера в 22:45
Культура
У актера Вячеслава Тихонова самый дорогой памятник на Новодевичьем кладбище
Самый дорогой памятник на территории Новодевичьего кладбища установлен на могиле отечественного актера Вячеслава Тихонова.
Что происходит вчера в 17:03
Общество
Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату
В Роструде РИА Новости рассказали, как будет оплачиваться работа в день всенародного голосования по поправкам к Конституции 1 июля.
РИА Новости вчера в 11:34
Общество
Ограничительные меры в Северодвинске продлеваются до 21 июня
Власти Архангельской области приняли решение продлить режим ограничений в Северодвинске до 21 июня, на остальной территории региона стартует первый этап снятия ограничений.
ТАСС вчера в 12:30