Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПравительство готовит меры для выхода экономики из кризиса

Правительство прорабатывает меры по выходу экономики из кризиса во время пандемии, заявил министр экономического развития Максим Решетников в программе "Право на справедливость" на Первом канале.
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Решетников не ожидает «отскока» российской экономики после эпидемии

RT на русскомвчера в 18:20

Решетников исключил восстановление экономики отскоком

РБКвчера в 15:01

Решетников анонсировал третий и четвертый пакеты поддержки экономики

Взгляд.рувчера в 13:35

Решетников призвал не полагаться на «отскок» экономики после пандемии

Российская газетавчера в 14:47

Правительство готовит третий и четвертый пакеты поддержки экономики

ТАССвчера в 14:19

Правительство готовит дополнительные меры поддержки экономики

Газета.Ruвчера в 13:36

Правительство готовит меры для выхода экономики из кризиса

РИА Новостивчера в 14:54
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Наука

Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса

Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19.
РБК вчера в 23:13
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Общество

Еще 28 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

В столице за минувшие сутки умерло еще 28 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, общее число жертв коронавируса в городе достигло 261, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.
РИАМО вчера в 17:19
Экономика

Греф объяснил невозможность раздать деньги россиянам

Как отметил Греф, у России нет рыночного источника денег, сопоставимого с теми, которыми располагают США и ЕС.
РИА Новости вчера в 16:33
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Общество

В Башкирии внесли очередные послабления в режим самоизоляции

Согласно изменениям, с сегодняшнего дня на территории республики начинают работать магазины детской одежды и специализированные магазины для охоты.
Business FM Уфа 02:08
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Шоу-бизнес

Асмус опубликовала фото с округлившимся животом

Актриса Кристина Асмус поделилась с фанатами фотографией, на которой предстала с округлившимся животом.
iReactor вчера в 12:12
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Экономика

Netflix нарастила число подписчиков на 16 млн пользователей

Американский сервис потокового вещания Netflix в I квартале 2020 г. увеличил количество своих подписчиков на 15,8 млн человек в сравнении с тем же периодом 2019 г. (9,6 млн).
Ведомости вчера в 20:33
Общество

Дуров предсказал цивилизационный сдвиг после пандемии коронавируса

Предприниматель счел распространение коронавируса «угрозой для всего нашего вида», предсказав миру «цивилизационный сдвиг, проходящий сквозь поколения».
Lenta.ru вчера в 23:55
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Общество

Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса

Представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников рассказал, что его прогноз пика эпидемии в России оказался ошибочным.
RT на русском 02:50
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Здоровье

Еще 16 человек в Саратовской области заболели коронавирусом

По данным регионального оперштаба на 19 апреля, на территории Саратовской области подтверждены еще 16 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 19 апреля в 03:17
Транспорт

Вступили в силу новые правила передвижения по Москве

С 22 апреля вступили в силу новые правила передвижения по Москве.
Lenta.ru вчера в 17:01
60
Общество

Скворцова объяснила рост числа заболевших коронавирусом в России

Скворцова на федеральном канале объяснила россиянам рост числа заболевших китайским коронавирусом в России.
Evo-rus.com вчера в 08:49
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Экономика

Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода.
БИЗНЕС Online вчера в 07:50
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Армия и оружие

В Амурской области прошли учения дальней авиации

REGNUM 20 апреля в 22:08
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Единоборства

Турнир UFC 249 может пройти во Флориде

Вашингтон, 22 апреля 2020, 08:40 — REGNUM Турнир UFC 249 может пройти на территории штата Флорида (США).
REGNUM 01:40
Общество

Воробьёв ввёл новые меры для борьбы с коронавирусом в Подмосковье

Красногорск, 22 апреля 2020, 09:41 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал постановление о введении дополнительных мер для противодействия распространению коронавируса.
REGNUM 02:41
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Общество

Власти Москвы обязали жителей с симптомами ОРВИ соблюдать карантин

Жители Москвы с симптомами ОРВИ обязаны соблюдать карантин так же, как лица с подтверждённым диагнозом COVID-19.
RT на русском вчера в 09:22
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Армия и оружие

Ракетный эсминец «Портер» ВМС США покинул Черное море

Политическая Экспертиза вчера в 08:44
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Здоровье

В Приморье выявлен крупный очаг инфицирования коронавирусом

Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 00:19
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Наука

Ученые из США создали автономного подводного робота PATRICK, имитирующего движения змеехвостки

Vevby.ru вчера в 10:50
Здоровье

Чем обернется приостановка вакцинации в России из-за эпидемии

На время эпидемии в России будет приостановлена плановая вакцинация детей и взрослых.
Ридус 20 апреля в 07:50
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Кино

Режиссер Иван Щёголев умер от коронавируса

20 апреля на 60-м году жизни скончался известный режиссер Иван Щеголев, сообщает пресс-служба Союза кинематографистов.
Живая Кубань вчера в 07:30
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Общество

В России разрешили не проводить поверку счетчиков до 2021 года

Правительство с связи с ситуацией с коронавирусом разрешило не проверять бытовые счетчики до 1 января 2021 года, даже если срок проверки истек.
РБК 02:25
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Экономика

Банк России обновил правила наличных расчетов

С 27 апреля вступают в силу новые правила наличных расчетов.
Главная книга вчера в 10:38
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Происшествия

Задержан житель Тюменской области, планировавший вооруженное нападение на школу - СКР

По предварительной версии, 18-летний житель Тюменского района планировал в апреле этого года совершить вооруженное нападение на школу.
Интерфакс - Россия 02:50
Происшествия

СК в Петербурге возбудил дело в отношении блогера за срыв онлайн-урока

В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации после появление в Сети видеороликов, где блогер присоединялся к школьникам во время онлайн-трансляций и срывал занятия.
Известия вчера в 22:51
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Армия и оружие

Сирийские ЗРК «Бук» впервые нанесли удар по израильским F-16

Piter.tv 02:02
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Происшествия

Коронавирус выявлен у россиянина на борту круизного лайнера в Японии

Инфицированный коронавирусом COVID-19 россиянин находится на борту круизного лайнера Costa Atlantica в японском порту Нагасаки, его состояние опасений не вызывает, сообщило посольство России в Токио.
Коммерсантъ 02:50
Религия

В Москве от коронавируса умер протоиерей Александр Агейкин

ИА 1-Line вчера в 23:14
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Шоу-бизнес

Самая молодая миллиардерша в мире попалась на фото без макияжа и обуви

Комсомольская правда вчера в 22:58
Общество

Польский издатель Cyberpunk 2077 подал заявление о банкротстве

Руководство CDP подало заявление о банкротстве. Об этом сообщил портал Puls Biznesu.
CyberSport.ru вчера в 23:48
Как работают Яндекс.Новости?
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