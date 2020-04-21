Экономика
РИА НовостиПравительство готовит меры для выхода экономики из кризиса
Правительство прорабатывает меры по выходу экономики из кризиса во время пандемии, заявил министр экономического развития Максим Решетников в программе "Право на справедливость" на Первом канале.
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Наука
Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса
Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19.
РБК вчера в 23:13
Общество
Еще 28 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
В столице за минувшие сутки умерло еще 28 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, общее число жертв коронавируса в городе достигло 261, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.
РИАМО вчера в 17:19
Экономика
Греф объяснил невозможность раздать деньги россиянам
Как отметил Греф, у России нет рыночного источника денег, сопоставимого с теми, которыми располагают США и ЕС.
РИА Новости вчера в 16:33
Общество
В Башкирии внесли очередные послабления в режим самоизоляции
Согласно изменениям, с сегодняшнего дня на территории республики начинают работать магазины детской одежды и специализированные магазины для охоты.
Business FM Уфа 02:08
Шоу-бизнес
Асмус опубликовала фото с округлившимся животом
Актриса Кристина Асмус поделилась с фанатами фотографией, на которой предстала с округлившимся животом.
iReactor вчера в 12:12
Экономика
Netflix нарастила число подписчиков на 16 млн пользователей
Американский сервис потокового вещания Netflix в I квартале 2020 г. увеличил количество своих подписчиков на 15,8 млн человек в сравнении с тем же периодом 2019 г. (9,6 млн).
Ведомости вчера в 20:33
Общество
Дуров предсказал цивилизационный сдвиг после пандемии коронавируса
Предприниматель счел распространение коронавируса «угрозой для всего нашего вида», предсказав миру «цивилизационный сдвиг, проходящий сквозь поколения».
Lenta.ru вчера в 23:55
Общество
Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса
Представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников рассказал, что его прогноз пика эпидемии в России оказался ошибочным.
RT на русском 02:50
Здоровье
Еще 16 человек в Саратовской области заболели коронавирусом
По данным регионального оперштаба на 19 апреля, на территории Саратовской области подтверждены еще 16 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 19 апреля в 03:17
Транспорт
Вступили в силу новые правила передвижения по Москве
С 22 апреля вступили в силу новые правила передвижения по Москве.
Lenta.ru вчера в 17:01
Общество
Скворцова объяснила рост числа заболевших коронавирусом в России
Скворцова на федеральном канале объяснила россиянам рост числа заболевших китайским коронавирусом в России.
Evo-rus.com вчера в 08:49
Экономика
Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода.
БИЗНЕС Online вчера в 07:50
Армия и оружие
В Амурской области прошли учения дальней авиации
REGNUM 20 апреля в 22:08
Единоборства
Турнир UFC 249 может пройти во Флориде
Вашингтон, 22 апреля 2020, 08:40 — REGNUM Турнир UFC 249 может пройти на территории штата Флорида (США).
REGNUM 01:40
Общество
Воробьёв ввёл новые меры для борьбы с коронавирусом в Подмосковье
Красногорск, 22 апреля 2020, 09:41 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал постановление о введении дополнительных мер для противодействия распространению коронавируса.
REGNUM 02:41
Общество
Власти Москвы обязали жителей с симптомами ОРВИ соблюдать карантин
Жители Москвы с симптомами ОРВИ обязаны соблюдать карантин так же, как лица с подтверждённым диагнозом COVID-19.
RT на русском вчера в 09:22
Армия и оружие
Ракетный эсминец «Портер» ВМС США покинул Черное море
Политическая Экспертиза вчера в 08:44
Здоровье
В Приморье выявлен крупный очаг инфицирования коронавирусом
Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 00:19
Наука
Ученые из США создали автономного подводного робота PATRICK, имитирующего движения змеехвостки
Vevby.ru вчера в 10:50
Здоровье
Чем обернется приостановка вакцинации в России из-за эпидемии
На время эпидемии в России будет приостановлена плановая вакцинация детей и взрослых.
Ридус 20 апреля в 07:50
Кино
Режиссер Иван Щёголев умер от коронавируса
20 апреля на 60-м году жизни скончался известный режиссер Иван Щеголев, сообщает пресс-служба Союза кинематографистов.
Живая Кубань вчера в 07:30
Общество
В России разрешили не проводить поверку счетчиков до 2021 года
Правительство с связи с ситуацией с коронавирусом разрешило не проверять бытовые счетчики до 1 января 2021 года, даже если срок проверки истек.
РБК 02:25
Экономика
Банк России обновил правила наличных расчетов
С 27 апреля вступают в силу новые правила наличных расчетов.
Главная книга вчера в 10:38
Происшествия
Задержан житель Тюменской области, планировавший вооруженное нападение на школу - СКР
По предварительной версии, 18-летний житель Тюменского района планировал в апреле этого года совершить вооруженное нападение на школу.
Интерфакс - Россия 02:50
Происшествия
СК в Петербурге возбудил дело в отношении блогера за срыв онлайн-урока
В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации после появление в Сети видеороликов, где блогер присоединялся к школьникам во время онлайн-трансляций и срывал занятия.
Известия вчера в 22:51
Происшествия
Коронавирус выявлен у россиянина на борту круизного лайнера в Японии
Инфицированный коронавирусом COVID-19 россиянин находится на борту круизного лайнера Costa Atlantica в японском порту Нагасаки, его состояние опасений не вызывает, сообщило посольство России в Токио.
Коммерсантъ 02:50
Религия
В Москве от коронавируса умер протоиерей Александр Агейкин
ИА 1-Line вчера в 23:14
Шоу-бизнес
Самая молодая миллиардерша в мире попалась на фото без макияжа и обуви
Комсомольская правда вчера в 22:58
Общество
Польский издатель Cyberpunk 2077 подал заявление о банкротстве
Руководство CDP подало заявление о банкротстве. Об этом сообщил портал Puls Biznesu.
CyberSport.ru вчера в 23:48