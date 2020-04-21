Правительство прорабатывает меры по выходу экономики из кризиса во время пандемии, заявил министр экономического развития Максим Решетников в программе "Право на справедливость" на Первом канале.

Правительство готовит меры для выхода экономики из кризиса

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