"Вопрос о том, как платить пенсии, пособия, зарплаты бюджетникам и так далее - он не стоял, не стоит и не будет", - сказал Решетников. Российская экономика будет постепенно восстанавливаться после кризиса, "отскока" ожидать не стоит, заявил Решетников.

с чего всё началось

Правительство прорабатывает меры по выходу экономики из кризиса во время пандемии, заявил министр экономического развития Максим Решетников в программе "Право на справедливость" на Первом канале.

Правительство готовит меры для выхода экономики из кризиса

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