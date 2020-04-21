с чего всё началось

Правительство РФ готовит очередные меры по поддержке экономики и её выхода из кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом в эфире программы "Право на справедливость" на Первом канале сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Происшествия Замглавы департамента культуры Москвы найден мертвым в Крыму Пропавший в конце марта заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Крыму, сообщил депутат Мосгордумы Евгений Герасимов. 502

Политика Мишустин: многие губернаторы формально отнеслись к поручению Путина «К сожалению, несмотря на серьезность ситуации, многие руководители субъектов РФ отнеслись к этой задаче формально»,— сказал господин Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. 580

Общество Путин подписал закон, отменяющий НДФЛ с выплат медикам Москва, 22 апреля 2020, 13:04 — REGNUM Компенсационные выплаты медикам, которые ведут работу с больными коронавирусом, не будут облагаться налогом на доходы физических лиц. 7

Авто Объявлены цены на внедорожники Haval H5 Рамный внедорожник Great Wall Hover возвращается на наш рынок под именем Haval H5. 38

Политика Саакашвили получил предложение от Зеленского стать вице-премьером Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что получил от украинского лидера Владимира Зеленского предложение стать вице-премьером Украины по реформам. 268

Наука Назван наиболее вероятный путь заражения коронавирусом Исследователь Хендрик Штреек заявил, что ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ передачи COVID-19. 555

Экономика Путин подписал закон о налоговых льготах для МСП Принятый закон позволяет предприятиям малого и среднего бизнеса при расчете налога на прибыль не учитывать в нем субсидии, полученные из бюджета в рамках помощи для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Политика В Кремле назвали чушью публикации о ссоре Путина и бен Сальмана В Кремле назвали очередной чушью публикации СМИ о телефонном разговоре на повышенных тонах президента РФ Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана в начале марта перед заседанием ОПЕК+. 181

Политика Песков рассказал о подготовке саммита «пятерки» СБ ООН Представитель Кремля напомнил об инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона, высказанной во время телефонного разговора 17 апреля с российским коллегой Владимиром Путиным о возможности организации рабочей встречи лидеров стран-постоянных членов СБ ООН в формате видеоконференции . 2

Происшествия МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости. 7,3K

Технологии Вирусолог спрогнозировал окончание пандемии коронавируса Пандемия коронавируса не остановится до тех пор, пока большая часть населения планеты не переболеет им. Об этом в среду, 22 апреля, заявил вирусолог, доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета (КФУ) Владимир Оберемок. 16

Общество Соловьев навсегда выгнал из своей студии украинского эксперта Ковтуна Известный российский телеведущий Владимир Соловьев в ходе эфира на телеканале Россия-1 окончательно выгнал из своей программы Вечер с Владимиром Соловьевым украинского эксперта Вячеслава Ковтуна. 151

Экономика АСИ предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам Поднятие пенсий и заработной платы бюджетникам в размере 5-10% может существенно помочь в повышении спроса на продукты питания. 437

Общество Мурашко заявил о снижении общего показателя смертности в России "Общий показатель смертности в стране по сравнению с предыдущим годом на сегодняшнюю дату, оперативные наши источники позволяют говорить, что он ниже на 4,5%", - сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24". 10

Экономика Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода. 619

Общество Минздрав предложил продлить самоизоляцию на майские праздники Ограничительные меры в России для профилактики распространения коронавируса COVID-19 следует продлить на майские праздники, сообщил на пресс-конференции главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико. 433