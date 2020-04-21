Экономика
Life.ruПравительство готовит очередные меры поддержки экономики
Правительство РФ готовит очередные меры по поддержке экономики и её выхода из кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом в эфире программы "Право на справедливость" на Первом канале сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
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с чего всё началось
«Мы готовим, и мы разрабатываем меры на выход экономики из кризиса, и как только ситуация будет позволять — мы, безусловно, готовим и третий, и четвертый пакет поддержки, сейчас работаем с отраслями уже адресно», — уточнил он в интервью программе «Право на справедливость» на Первом канале.Росбалтвчера в 13:58
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Пропавший в конце марта заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Крыму, сообщил депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
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Назван наиболее вероятный путь заражения коронавирусом
Исследователь Хендрик Штреек заявил, что ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ передачи COVID-19.
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Интерфакс 05:47
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В Кремле назвали очередной чушью публикации СМИ о телефонном разговоре на повышенных тонах президента РФ Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана в начале марта перед заседанием ОПЕК+.
РИА Новости 08:29
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
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Песков рассказал о подготовке саммита «пятерки» СБ ООН
Представитель Кремля напомнил об инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона, высказанной во время телефонного разговора 17 апреля с российским коллегой Владимиром Путиным о возможности организации рабочей встречи лидеров стран-постоянных членов СБ ООН в формате видеоконференции .
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МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских
МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости 07:36
Здоровье
Коронавирус. На Украине за сутки заболел еще 261 человек
Накануне центр получил 731 обращение при сохраняющейся статистике около 1 тыс. человек в сутки.
Украина.ру 20 апреля в 03:01
Технологии
Вирусолог спрогнозировал окончание пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса не остановится до тех пор, пока большая часть населения планеты не переболеет им. Об этом в среду, 22 апреля, заявил вирусолог, доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета (КФУ) Владимир Оберемок.
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ГАЗ разрабатывает новый среднетоннажный грузовик
«Группа ГАЗ» работает над новым бескапотным грузовиком.
Автоновости дня вчера в 04:40
Происшествия
В Подмосковье ветер оборвал провода, нарушив электроснабжение
В населенных пунктах Московской области сильный ветер оборвал провода, нарушив электроснабжение.
Газета.Ru 08:40
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Известный российский телеведущий Владимир Соловьев в ходе эфира на телеканале Россия-1 окончательно выгнал из своей программы Вечер с Владимиром Соловьевым украинского эксперта Вячеслава Ковтуна.
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Экономика
АСИ предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
Поднятие пенсий и заработной платы бюджетникам в размере 5-10% может существенно помочь в повышении спроса на продукты питания.
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Украина получит от Европы 1,2 миллиарда евро в качестве поддержки в ходе пандемии коронавируса.
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Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян
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Минздрав предложил продлить самоизоляцию на майские праздники
Ограничительные меры в России для профилактики распространения коронавируса COVID-19 следует продлить на майские праздники, сообщил на пресс-конференции главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Коммерсантъ 07:29
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В Бергамо оценили работу российских военных медиков
Врач рассказал, что из полевого госпиталя в Бергамо были выписаны 29 человек из 70.
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Глава ВОЗ заявил, что худшее по коронавирусу впереди
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ToDay News Ufa 05:30
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Путин анонсировал совещание по поддержке ЖКХ
Напомним, в минувший четверг Путин провел совещание с членами правительства, посвященное положению дел в стройотрасли.
Интерфакс 07:54