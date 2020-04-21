Экономика
RT на русскомПравительство готовит новые меры поддержки экономики
Правительство занимается разработкой третьего и четвёртого пакетов мер поддержки бизнеса, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире Первого канала. По его словам, разрабатываются меры «на выход экономики из кризиса».
Читать в источнике
Оценить316
с чего всё началось
«Мы готовим, и мы разрабатываем меры на выход экономики из кризиса, и как только ситуация будет позволять — мы, безусловно, готовим и третий, и четвертый пакет поддержки, сейчас работаем с отраслями уже адресно», — уточнил он в интервью программе «Право на справедливость» на Первом канале.Росбалтвчера в 13:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 05:56, Ашберн
Происшествия
Полицейские могут получить право вскрывать автомобили и оцеплять жилье
В правительстве подготовили новый законопроект, согласно которому полицейским дадут право вскрывать автомобили, ограждать места проведения массовых мероприятий и оцеплять жилые дома.
Российская газета 03:50
Происшествия
Юный тюменец задержан за подготовку массового убийства
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Тюменской области по подозрению в подготовке к вооруженному нападению на одно из образовательных учреждений Тюменского района.
Известия 04:29
Общество
За сутки в России подтвердили 5 236 случаев коронавирусной инфекции
За последние сутки в России подтвердили 5 236 случаев коронавирусной инфекции.
Москва 24 04:00
Общество
Минобрнауки назвало дату начала нового учебного года
Новый учебный год начнется в России 1 сентября. Формат обучения выберут в зависимости от ситуации с коронавирусом.
Известия 05:02
Общество
Потерявшие работу в марте получат максимальное пособие по безработице
По информации министерства труда и социальной защиты региона, люди, которые потеряли работу после 1 марта этого года, обратились в службу занятости и признаны безработными, будут получать пособие по безработице в максимальном размере – 12 130 рублей и дополнительные выплаты по 3000 рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка.
ГТРК Калуга 02:39
Происшествия
СК начал проверку инцидента со связыванием мальчика в уральском приюте
СК организовал проверка по факту жестокого обращения с ребенком в Копейском социально-реабилитационном центре.
Российская газета 05:04
Общество
Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса
Представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников рассказал, что его прогноз пика эпидемии в России оказался ошибочным.
RT на русском 02:50
Здоровье
Две трети умерших от COVID-19 в Москве поздно обратились за помощью
Две трети умерших от коронавируса в Москве не обращались на ранней стадии за медпомощью, сообщает столичный оперативный штаб.
РИА Новости 05:06
Происшествия
Призывавший «покрошить и переломать» фанатов Запашный избежал наказания
Дрессировщик Эдгард Запашный избежал наказания за призывы «покрошить и переломать» футбольных фанатов.
Lenta.ru 04:22
Автоспорт
Ferrari рассматривает Фернандо Алонсо в качестве сменщика Феттеля
Команда "Формулы-1" Ferrari может расстаться с немецким пилотом команды Себастьяном Феттелем, который отказался подписывать новый контракт на не устраивающих его условиях.
Вести.Ru вчера в 16:54
Политика
В США рассказали об утилизированной Россией советской «чудо-лодке»
Советские субмарины проектов 705 («Лира») и 705К, утилизированные современной Россией, являются «чудо-лодками», пишет The Drive, ссылаясь на материалы сайта GlobalSecurity.org.
Lenta.ru 00:31
Финансы
Центробанк отчитался о рекордном расходе валюты на поддержку рубля
Банк России в течение понедельника, 20 апреля, израсходовал на поддержку курса рубля более $222 млн, что стало дневным рекордом с начала интервенций весной 2020 года.
РБК 03:48
Происшествия
После несогласованного митинга во Владикавказе возбуждено дело
Следователи возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении 13 силовиков на несанкционированном митинге во Владикавказе.
RT на русском 04:36
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
Общество
Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году
Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая.
Gazeta.SPb вчера в 07:43
Общество
Кабмин разрешил не проводить поверку бытовых счётчиков до 2021 года
«Все бытовые приборы учёта могут применяться физическими лицами — потребителями коммунальных услуг — без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года, в том числе с истёкшим сроком поверки», — говорится в сообщении.
RT на русском 01:58
Энергетика
Цена российской нефти Urals упала ниже $12 за баррель
На условиях поставки в Средиземноморье российская нефть стоит $12,09 за баррель, цена упала на $5,17.
РБК 05:20
Общество
Соловьёв окончательно изгнал Ковтуна со своего телешоу
Москва, 22 апреля 2020, 11:54 — REGNUM Украинскому эксперту Вячеславу Ковтуну навсегда отказано в участии в шоу Владимира Соловьёва на телеканале «Россия 1». Об этом телеведущий заявил во время эфира.
REGNUM 04:54
Общество
В Москве начали автоматически проверять цифровые пропуска в метро
В Москве начали проверять цифровые пропуска в автоматическом режиме, сообщается на сайте мэра столицы.
РБК 02:18
Здоровье
В Ростовской области зарегистрировали 60 новых больных коронавирусом
По данным на утро понедельника, 20 апреля, число новых зараженных в области за сутки составило 60 человек из 17 городов и районов области.
РБК Ростов-на-Дону 20 апреля в 03:37
Общество
Голосование по Конституции могут провести в конце июня — начале июля
Напомним, ранее депутат Госдумы Владимир Шаманов заявил РБК, что традиционный Парад Победы, от проведения которого 9 Мая власти отказались, может быть перенесен либо на 24 июня, либо на 3 сентября (день окончания Второй мировой войны, совпадающий в РФ с днем солидарности в борьбе с терроризмом, учрежденным в 2005 году в годовщину трагедии с захватом заложников в Беслане).
Коммерсантъ вчера в 19:10
Экономика
Эксперты объяснили, что делать, если закончились деньги
Специалисты проекта Минфина по повышению финансовой грамотности объяснили, что необходимо делать, если закончились деньги.
ФедералПресс 01:25
Армия и оружие
Появление федеральных войск в Чечне объяснили
Спикер парламента Чечни Магомед Даудов во время прямого эфира в Instagram объяснил появление федеральных войск в Надтеречном районе республики.
Lenta.ru 04:35
Общество
Вернувшихся из-за рубежа крымчан безоговорочно поместят в обсерватор
Глава Крыма Сергей Аксенов внесет изменения в свой указ о режиме повышенной готовности, предусматривающий обязательное и безоговорочное помещение в обсерватор всех лиц, прибывающих на полуостров из-за рубежа.
Российская газета 05:26
Политика
Премьер Украины назвал сроки открытия границ
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал сроки открытия границ. Об этом он рассказал в интервью «РБК-Украина».
Lenta.ru 05:47
Наука
T-клетки указали на болезнь Паркинсона до появления симптомов
T-клетки, специфичные к белку альфа-синуклеину, который накапливается при болезни Паркинсона, могут стать маркером развития заболевания еще до появления симптомов.
N+1 вчера в 10:57
Авто
Haval назвал цены нового Haval H5 для России
Автоновости дня 03:24
Армия и оружие
В Амурской области прошли учения дальней авиации
REGNUM 20 апреля в 22:08
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
Актриса Анастасия Заворотнюк выписана из больницы домой на время карантина.
Газета.Ru 05:35