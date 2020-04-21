Экономика

RT на русскомRT на русскомПравительство готовит новые меры поддержки экономики

Правительство занимается разработкой третьего и четвёртого пакетов мер поддержки бизнеса, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире Первого канала. По его словам, разрабатываются меры «на выход экономики из кризиса».
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с чего всё началось
«Мы готовим, и мы разрабатываем меры на выход экономики из кризиса, и как только ситуация будет позволять — мы, безусловно, готовим и третий, и четвертый пакет поддержки, сейчас работаем с отраслями уже адресно», — уточнил он в интервью программе «Право на справедливость» на Первом канале
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