с чего всё началось

Правительство занимается разработкой третьего и четвёртого пакетов мер поддержки бизнеса, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире Первого канала. По его словам, разрабатываются меры «на выход экономики из кризиса».

Происшествия Полицейские могут получить право вскрывать автомобили и оцеплять жилье В правительстве подготовили новый законопроект, согласно которому полицейским дадут право вскрывать автомобили, ограждать места проведения массовых мероприятий и оцеплять жилые дома. 4K

Происшествия Юный тюменец задержан за подготовку массового убийства Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Тюменской области по подозрению в подготовке к вооруженному нападению на одно из образовательных учреждений Тюменского района. 1,1K

Общество Минобрнауки назвало дату начала нового учебного года Новый учебный год начнется в России 1 сентября. Формат обучения выберут в зависимости от ситуации с коронавирусом. 30

Общество Потерявшие работу в марте получат максимальное пособие по безработице По информации министерства труда и социальной защиты региона, люди, которые потеряли работу после 1 марта этого года, обратились в службу занятости и признаны безработными, будут получать пособие по безработице в максимальном размере – 12 130 рублей и дополнительные выплаты по 3000 рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка. 111

Общество Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса Представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников рассказал, что его прогноз пика эпидемии в России оказался ошибочным. 1,3K

Автоспорт Ferrari рассматривает Фернандо Алонсо в качестве сменщика Феттеля Команда "Формулы-1" Ferrari может расстаться с немецким пилотом команды Себастьяном Феттелем, который отказался подписывать новый контракт на не устраивающих его условиях. 1

Финансы Центробанк отчитался о рекордном расходе валюты на поддержку рубля Банк России в течение понедельника, 20 апреля, израсходовал на поддержку курса рубля более $222 млн, что стало дневным рекордом с начала интервенций весной 2020 года. 214

Происшествия После несогласованного митинга во Владикавказе возбуждено дело Следователи возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении 13 силовиков на несанкционированном митинге во Владикавказе. 80

Общество Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая. 54

Общество Кабмин разрешил не проводить поверку бытовых счётчиков до 2021 года «Все бытовые приборы учёта могут применяться физическими лицами — потребителями коммунальных услуг — без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года, в том числе с истёкшим сроком поверки», — говорится в сообщении. 187

Общество Соловьёв окончательно изгнал Ковтуна со своего телешоу Москва, 22 апреля 2020, 11:54 — REGNUM Украинскому эксперту Вячеславу Ковтуну навсегда отказано в участии в шоу Владимира Соловьёва на телеканале «Россия 1». Об этом телеведущий заявил во время эфира. 142

Здоровье В Ростовской области зарегистрировали 60 новых больных коронавирусом По данным на утро понедельника, 20 апреля, число новых зараженных в области за сутки составило 60 человек из 17 городов и районов области. 282

Общество Голосование по Конституции могут провести в конце июня — начале июля Напомним, ранее депутат Госдумы Владимир Шаманов заявил РБК, что традиционный Парад Победы, от проведения которого 9 Мая власти отказались, может быть перенесен либо на 24 июня, либо на 3 сентября (день окончания Второй мировой войны, совпадающий в РФ с днем солидарности в борьбе с терроризмом, учрежденным в 2005 году в годовщину трагедии с захватом заложников в Беслане). 146

Армия и оружие Появление федеральных войск в Чечне объяснили Спикер парламента Чечни Магомед Даудов во время прямого эфира в Instagram объяснил появление федеральных войск в Надтеречном районе республики. 2K

Общество Вернувшихся из-за рубежа крымчан безоговорочно поместят в обсерватор Глава Крыма Сергей Аксенов внесет изменения в свой указ о режиме повышенной готовности, предусматривающий обязательное и безоговорочное помещение в обсерватор всех лиц, прибывающих на полуостров из-за рубежа. 14