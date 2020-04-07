Правительство России подготавливает новый пакет мер поддержки российских граждан и предпринимателей с целью ослабить влияние негативной экономической ситуации, вызванной распространением коронавируса в стране, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра России Михаила Мишустина, сделанного на встрече с представителями партии "Справедливая Россия".

Общество Москвичи увидят суперлуние в ночь на среду В ночь на среду, 8 апреля, в столичном регионе ожидается ясная погода, благодаря чему москвичи смогут наблюдать суперлуние.

Общество Все магазины «Спортмастер» закрыты из-за коронавируса Сеть магазинов спортивных товаров "Спортмастер" закрыла все торговые точки после ввода ограничений на торговлю из-за коронавируса, сообщил РИА Новости в "Спортмастере".

Космос Астроном рассказал о лунных ресурсах, которые смогут заменить земные Поверхностный слой Луны богат редкими и редкоземельными металлами и элементами, запасы которых на Земле иссякают, например, платиной для электронной и авиакосмической промышленности, или иридием, который используется при создании тачскринов, рассказал РИА Новости во вторник заведующий отделом Государственного астрономического института им. П.К.Штернберга (ГАИШ) МГУ Владислав Шевченко.

Общество МЧС не советует использовать водку как антисептик для рук «Для приготовления дезинфицирующего состава не следует заменять спирт водкой, так как в ней содержится недостаточный объем спирта для приготовления антисептика»,— отмечается в рекомендациях Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России (.pdf).

Происшествия Пропавшая внучка Роберта Кеннеди найдена мертвой Правоохранительные органы обнаружили тело 40-летней внучки американского сенатора Роберта Кеннеди, брата 35-го президента Джона Кеннеди, сообщает телеканал CBS Baltimore.

Общество В Кремле оценили возможность приглашения ветеранов на парад Победы В Кремле рассматриваются различные варианты празднования 75-летия Победы, но пока никаких решений о переносе парада в Москве из-за эпидемиологической ситуации не принималось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Общество Лукашенко ответил обратившимся в ВОЗ из-за коронавируса белорусам Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на обращение 150 тысяч граждан страны во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) из-за ситуации с коронавирусом в республике.

Экономика ЦБ требует от банков не сворачивать кредитование «Если банки пользуются нашей поддержкой не по назначению, мы готовы будем пересмотреть свои подходы»,— добавила председатель Банка России.

Общество Обнаружено влияние популярной прививки на заболеваемость коронавирусом Специалисты сравнили показатели распространения и смертности от коронавирусной инфекции и установили, что в странах с вакцинацией БЦЖ за 15 дней заболеваемость COVID-19 составила 38 на один миллион, тогда как при отсутствии такой программы заражение достигло 358 на один миллион.

Шоу-бизнес Анна Курникова показала младшую дочь Машу Недавно ставшие родителями Анна Курникова и Энрике Иглесиас не боятся показывать публике свою новорожденную дочку Машу.

Общество Замглавы Минпромторга объяснил свое поведение в ижевском аэропорту Ранее РЕН ТВ сообщал, что Овсянникова в аэропорту Ижевска, откуда он должен был вылететь в Москву, просили пройти через рамку металлодетектора, который срабатывал несколько раз, а затем - предъявить посадочный талон, объяснив, что из-за коронавируса войти в аэровокзал можно только так.