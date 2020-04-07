Коронавирус
Газета.RuПравительство готовит новый пакет мер поддержки граждан и бизнеса
Правительство России подготавливает новый пакет мер поддержки российских граждан и предпринимателей с целью ослабить влияние негативной экономической ситуации, вызванной распространением коронавируса в стране, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра России Михаила Мишустина, сделанного на встрече с представителями партии "Справедливая Россия".
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Мишустин: кабмин готовит новый пакет мер поддержки населения и бизнеса
Будущее России. Национальные проекты06:24
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