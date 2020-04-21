Экономика
Life.ruПравительство готовит очередные меры поддержки экономики
Правительство РФ готовит очередные меры по поддержке экономики и её выхода из кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом в эфире программы "Право на справедливость" на Первом канале сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
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с чего всё началось
«Мы готовим, и мы разрабатываем меры на выход экономики из кризиса, и как только ситуация будет позволять — мы, безусловно, готовим и третий, и четвертый пакет поддержки, сейчас работаем с отраслями уже адресно», — уточнил он в интервью программе «Право на справедливость» на Первом канале.Росбалтвчера в 13:58
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