с чего всё началось

Правительство РФ готовит очередные меры по поддержке экономики и её выхода из кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом в эфире программы "Право на справедливость" на Первом канале сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Происшествия СМИ узнали о проекте расширения полномочий полицейских В правительстве подготовили поправки в закон «О полиции», которые расширят полномочия сотрудников правоохранительных органов и освободят их от преследования за совершенные действия. 5,7K

Транспорт Около 600 москвичей пытались проехать в транспорте без пропуска Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов проинформировал, что около 600 человек стремились воспользоваться общественным транспортом без разрешения на передвижение по городу. 136

Общество Правительство Украины хочет продлить карантин минимум до 11 мая Кабинет министров Украины намерен продлить карантин в стране минимум до 11 мая, но при этом смягчить некоторые меры, сообщил премьер Денис Шмыгаль. 1

Шоу-бизнес Кристина Асмус выложила «беременное» фото 32-летняя артистка любит пошутить у себя в микроблоге. На днях Асмус опубликовала фото в ванне с округлившимся животом. 13

Политика Власти штата Миссури подали в суд на Китай из-за коронавируса Вашингтон, 22 апреля 2020, 05:28 — REGNUM Власти американского штата Миссури подали иск в суд, в котором обвиняют китайские власти в сокрытии информации о коронавирусе SARS-CoV-2. 203

Политика ВЦИОМ спрогнозировал голосование по поправкам в Конституцию Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование об Общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ. 213

Финансы Центробанк отчитался о рекордном расходе валюты на поддержку рубля Банк России в течение понедельника, 20 апреля, израсходовал на поддержку курса рубля более $222 млн, что стало дневным рекордом с начала интервенций весной 2020 года. 536

Наука Назван наиболее вероятный путь заражения коронавирусом Исследователь Хендрик Штреек заявил, что ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ передачи COVID-19. 513

Экономика «Мечел» продал Эльгинское месторождение Общая сумма реструктурированных обязательств перед банками после погашения части долга за счет средств, полученных от продажи Эльги, составит 237 млрд руб. "В текущих экономических условиях и существующего уровня долга мы приняли для себя непростое, но взвешенное решение о продаже Эльгинского угольного комплекса", – отметил генеральный директор "Мечел" Олег Коржов. 2

Шоу-бизнес Дочь Брюса Уиллиса объяснила, почему он изолировался с бывшей женой Поклонники голливудского актера Брюса Уиллиса были немало удивлены, когда узнали, что 65-летний «крепкий орешек» ушел на самоизоляцию со своей бывшей женой Деми Мур и тремя их дочерьми.

Общество Девятиклассники сдадут ОГЭ в своих школах Основной государственный экзамен (ОГЭ) ученикам девятых классов разрешили сдавать на базе школ, в которых они проходили обучение. 191

Футбол Скончался 22-летний воспитанник «Локомотива» Самохвалов Во время индивидуальной тренировки скончался 22-летний защитник "Казанки" Иннокентий Самохвалов. Причина смерти на данный момент выясняется. 3