МОСКВА, 21 апреля. / ТАСС/. Кабмин занимается разработкой третьего и четвертого пакетов мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в интервью программе "Право на справедливость" на Первом канале.

с чего всё началось

Правительство прорабатывает меры по выходу экономики из кризиса во время пандемии, заявил министр экономического развития Максим Решетников в программе "Право на справедливость" на Первом канале.

Правительство готовит меры для выхода экономики из кризиса

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