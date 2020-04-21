Экономика
РИА НовостиПравительство готовит меры для выхода экономики из кризиса
Правительство прорабатывает меры по выходу экономики из кризиса во время пандемии, заявил министр экономического развития Максим Решетников в программе "Право на справедливость" на Первом канале.
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с чего всё началось
МОСКВА, 21 апреля. / ТАСС/. Кабмин занимается разработкой третьего и четвертого пакетов мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в интервью программе "Право на справедливость" на Первом канале.ТАСС14:19
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В ЮВО заявили, что дополнительные войска в Чечню не вводились
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Как отметил Греф, у России нет рыночного источника денег, сопоставимого с теми, которыми располагают США и ЕС.
РИА Новости 16:33
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон поздравили Елизавету II с днем рождения
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АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52
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Трамп приостановит иммиграцию в США на 60 дней
Президент США Дональд Трамп временно приостановит иммиграцию в страну на 60 дней.
RT на русском 18:44
Здоровье
В США предрекли более тяжелую вторую волну коронавируса
Глава Центра США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд заявил изданию Washington Post, что вторая волна коронавируса следующей зимой в США может оказаться хуже, чем нынешняя, так как совпадет с началом эпидемии гриппа.
РИА Новости 21:39
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Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские
Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ».
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Глава Минздрава Украины предложил продлить карантин до 12 мая
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Инфорос 14:31
Общество
Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу
Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу Чиновник забыл выключить камеру и показал горожанам, какой он в реальной жизни.
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Греф назвал дату пика коронавируса в России
Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью, опубликованном на "Ленте.ру" высказал мнение о том, когда в России будет пик коронавируса.
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Объявлен «длинный список» литературной премии «Большая книга»
В этом году объявление «длинного списка» Национальной литературной премии «Большая книга» прошло в формате онлайн-трансляции.
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Два человека погибли в ДТП в центре Читы
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Компания Wargaming в этом году отмечает десятилетний юбилей популярной игры World of Tanks.
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Тимати на прямом эфире с Ивлеевой проколол себе губу
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Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата российским Су-35 американского самолета
Пресс-служба Шестого флота США в понедельник, 20 апреля, опубликовала в своем Twitter, видео перехватала российским истребителем Су-35 американского патрульного самолета P-8A Poseidon в небе над Средиземным морем.
Известия вчера в 09:01
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Представлен доступный геймерский смартфон Nubia Play 5G
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Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян
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Калининградцы заметили в небе десятки спутников
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Студия Disney начала работу над новым сезоном «Мандалорца»
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