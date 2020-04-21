Правительство представит третий и четвертый пакеты мер, направленные на поддержку экономики в условиях пандемии, пишет ТАСС со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова.

Общество Верховный суд разъяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции Если госномер не вписан в цифровой пропуск, автовладелец будет признан нарушителем режима самоизоляции и получит штраф в 5 тыс. руб. 1,6K

Здоровье Опубликована карта распространения коронавируса в Ростовской области Ростов-на-Дону, 20 апреля 2020, 11:13 — REGNUM Региональный пресс-центр по информированию населения о ситуации по новой коронавирусной инфекции в Ростовской области опубликовал карту распространения SARS-CoV-2 в регионе, передаёт ИА REGNUM. 275

Происшествия Власти могут расширить права полицейских По данным «Интерфакса», речь идет о проекте по поправкам в закон «О полиции», который дает право сотрудникам МВД на вскрытие автомобиля для спасения жизни граждан или предотвращения преступления; на оцепление жилых домов; на ограждение мест проведения массовых мероприятий; на оцепление территорий, жилых помещений и проведения там личного осмотра граждан, их вещей и транспортных средств. 2,2K

Экономика ЦБ ввел новые правила наличных расчетов Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты. 44

Общество Пять новых заболевших коронавирусом выявлено в Крыму за сутки За минувшие сутки в Крыму выявлено три новых очага коронавирусной инфекцией, а общее количество зараженных увеличилось за сутки на пять - до 51. 8

Шоу-бизнес Отец Кристины Орбакайте раскрыл размер своей пенсии Цирковой артист Миколас Орбакас, отец певицы Кристины Орбакайте и первый супруг эстрадной исполнительницы Аллы Пугачевой, постоянно живет в Вильнюсе (Литва). 1

Общество Кабмин разрешил не проводить поверку бытовых счётчиков до 2021 года «Все бытовые приборы учёта могут применяться физическими лицами — потребителями коммунальных услуг — без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года, в том числе с истёкшим сроком поверки», — говорится в сообщении. 106

Общество Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса Представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников рассказал, что его прогноз пика эпидемии в России оказался ошибочным. 1,1K

Общество Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации. 2,3K

Происшествия Запашного не будут наказывать за оскорбления болельщиков Директор Большого Московского цирка Эдгар Запашный в последнее время часто появляется в новостях, причем совершенно разным поводам.

Общество В Челябинской области умер второй пациент с коронавирусом Второй пациент с коронавирусом скончался в Челябинской области, это жительница Златоуста, у которой было онкологическое заболевание, сообщил в среду губернатор региона Алексей Текслер. 12

Наука Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ заражения коронавирусом. 332

Общество Премьер Украины считает, что с ограничениями придется жить два года Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что в этом году миру не удастся преодолеть коронавирус, а борьба с COVID-19 может продлиться еще два года, поэтому люди должны привыкнуть жить в новых условиях и придерживаться социальной дистанции и определенных правил поведения в общественных местах.

Здоровье В Приморье выявлен крупный очаг инфицирования коронавирусом Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства. 168

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже 16 долларов за баррель В ходе торгов на лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года снизилась до 15,98 доллара за баррель. 12

Общество В Сбербанке спрогнозировали пик коронавируса в России Пик эпидемии коронавируса в России наступит с 5 по 10 мая, заявил Герман Греф в интервью, которое транслировал "Сбербанк TV". 2,2K

Политика Путин предупредил о пике коронавируса На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства. 3K

Шоу-бизнес Тимати проколол губу в прямом эфире с Настей Ивлеевой Несколько дней назад Настя Ивлеева вызвала на прямой эфир рэпера Тимати, который стал бы 13-м по счёту гостем её прямых включений во время карантина. 6

Общество Американский штат подал иск к властям Китая из-за коронавируса Генеральный прокурор американского штата Миссури Эрик Шмитт подал в местный окружной суд США иск к властям Китая, действия которых, по его мнению, привели к гибели жителей Миссури и серьезным экономическим последствиям. 107