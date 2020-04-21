Экономика

Газета.RuГазета.RuПравительство готовит дополнительные меры поддержки экономики

Правительство представит третий и четвертый пакеты мер, направленные на поддержку экономики в условиях пандемии, пишет ТАСС со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова.
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Правительство готовит дополнительные меры поддержки экономики

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Правительство готовит третий и четвертый пакеты поддержки экономики

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Решетников анонсировал третий и четвертый пакеты поддержки экономики

Взгляд.рувчера в 13:35
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Сериал «Зулейха открывает глаза» установил рекорд телеэфира

Газета.Ru вчера в 11:19
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Общество

Верховный суд разъяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции

Если госномер не вписан в цифровой пропуск, автовладелец будет признан нарушителем режима самоизоляции и получит штраф в 5 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 19:23
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Здоровье

Опубликована карта распространения коронавируса в Ростовской области

Ростов-на-Дону, 20 апреля 2020, 11:13 — REGNUM Региональный пресс-центр по информированию населения о ситуации по новой коронавирусной инфекции в Ростовской области опубликовал карту распространения SARS-CoV-2 в регионе, передаёт ИА REGNUM.
REGNUM 20 апреля в 04:13
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Происшествия

Власти могут расширить права полицейских

По данным «Интерфакса», речь идет о проекте по поправкам в закон «О полиции», который дает право сотрудникам МВД на вскрытие автомобиля для спасения жизни граждан или предотвращения преступления; на оцепление жилых домов; на ограждение мест проведения массовых мероприятий; на оцепление территорий, жилых помещений и проведения там личного осмотра граждан, их вещей и транспортных средств.
BFM.ru 03:27
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Шоу-бизнес

Медик рассказал о возвращении Заворотнюк к нормальной жизни

Медик рассказал о самочувствии актрисы Анастасии Заворотнюк в беседе с изданием "СтарХит".
Газета.Ru 03:47
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Экономика

ЦБ ввел новые правила наличных расчетов

Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель вчера в 03:21
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Происшествия

ФСБ задержала юношу за подготовку массового убийства в школе

Сотрудники ФСБ задержали 18-летнего жителя Тюменской области за подготовку массового убийства в местной школе.
BFM.ru 03:03
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Общество

Пять новых заболевших коронавирусом выявлено в Крыму за сутки

За минувшие сутки в Крыму выявлено три новых очага коронавирусной инфекцией, а общее количество зараженных увеличилось за сутки на пять - до 51.
Российская газета 04:06
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Общество

В России за сутки выявили 5236 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 5236 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
РБК 03:41
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Общество

В Пензенской области выявили еще 16 случаев коронавируса

За последние сутки зафиксировано 16 новых случаев заражения.
Smi58.ru 02:35
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Шоу-бизнес

Отец Кристины Орбакайте раскрыл размер своей пенсии

Цирковой артист Миколас Орбакас, отец певицы Кристины Орбакайте и первый супруг эстрадной исполнительницы Аллы Пугачевой, постоянно живет в Вильнюсе (Литва).
Газета.Ru 03:59
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Общество

Кабмин разрешил не проводить поверку бытовых счётчиков до 2021 года

«Все бытовые приборы учёта могут применяться физическими лицами — потребителями коммунальных услуг — без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года, в том числе с истёкшим сроком поверки», — говорится в сообщении.
RT на русском 01:58
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Общество

Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса

Представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников рассказал, что его прогноз пика эпидемии в России оказался ошибочным.
RT на русском 02:50
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Общество

Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса

Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации.
Lenta.ru вчера в 07:24
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Происшествия

Запашного не будут наказывать за оскорбления болельщиков

Директор Большого Московского цирка Эдгар Запашный в последнее время часто появляется в новостях, причем совершенно разным поводам.
Комсомольская правда 03:55
Общество

Названы возможные даты голосования по поправкам к Конституции России

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции может состоятся 24 июня или 8 июля.
Lenta.ru 03:54
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Здоровье

Врач оценил запрет прогулок из-за коронавируса

Прогулки во время пандемии коронавируса разрешены в некоторых странах Европы.
РИА Новости вчера в 21:57
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Общество

В Челябинской области умер второй пациент с коронавирусом

Второй пациент с коронавирусом скончался в Челябинской области, это жительница Златоуста, у которой было онкологическое заболевание, сообщил в среду губернатор региона Алексей Текслер.
РИА Новости 03:31
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Наука

Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом

Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ заражения коронавирусом.
РИА Новости 02:59
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Общество

Премьер Украины считает, что с ограничениями придется жить два года

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что в этом году миру не удастся преодолеть коронавирус, а борьба с COVID-19 может продлиться еще два года, поэтому люди должны привыкнуть жить в новых условиях и придерживаться социальной дистанции и определенных правил поведения в общественных местах.
РИА Новости 03:51
Здоровье

В Приморье выявлен крупный очаг инфицирования коронавирусом

Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 00:19
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Общество

В Москве начали автоматически проверять цифровые пропуска в метро

В Москве начали проверять цифровые пропуска в автоматическом режиме, сообщается на сайте мэра столицы.
РБК 02:18
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Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже 16 долларов за баррель

В ходе торгов на лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года снизилась до 15,98 доллара за баррель.
Российская газета 01:21
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Общество

В Сбербанке спрогнозировали пик коронавируса в России

Пик эпидемии коронавируса в России наступит с 5 по 10 мая, заявил Герман Греф в интервью, которое транслировал "Сбербанк TV".
РИА Новости вчера в 08:22
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Политика

Путин предупредил о пике коронавируса

На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru 20 апреля в 07:22
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Шоу-бизнес

Тимати проколол губу в прямом эфире с Настей Ивлеевой

Несколько дней назад Настя Ивлеева вызвала на прямой эфир рэпера Тимати, который стал бы 13-м по счёту гостем её прямых включений во время карантина.
Bimru.ru 04:20
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Общество

Главврач больницы в Коммунарке озвучил статистику по больным на ИВЛ

РБК вчера в 19:46
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Общество

Американский штат подал иск к властям Китая из-за коронавируса

Генеральный прокурор американского штата Миссури Эрик Шмитт подал в местный окружной суд США иск к властям Китая, действия которых, по его мнению, привели к гибели жителей Миссури и серьезным экономическим последствиям.
Ведомости 02:33
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Экономика

Россияне перечислили экономические опасения

Россияне перечислили свои опасения в связи последствиями распространения COVID-19.
Газета.Ru 03:50
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Общество

В Ростове устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции

В Ростове устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции возле здания правительства.
Piter.tv 20 апреля в 10:46
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