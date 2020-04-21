с чего всё началось

Правительство РФ готовит очередные меры по поддержке экономики и её выхода из кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом в эфире программы "Право на справедливость" на Первом канале сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Здоровье В Ярославской области зафиксирована первая смерть от коронавируса По словам губернатора, от коронавирусной инфекции скончался мужчина 1951 года рождения, но в федеральной статистике за минувшие сутки этого случая нет. 8

Здоровье ВОЗ принуждает Белоруссию ввести карантин Как указано в отчете ВОЗ, «число зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии быстро растет, вспышка COVID-19 в Белоруссии вступает в фазу передачи среди населения, стране необходимо предпринять шаги для увеличения физического дистанцирования», сообщает «Лента.ру». 17

Общество Коронавирусом заболели еще 22 человека в Саратовской области По данным оперативного штаба на 10:00, среды, 22 апреля, в Саратовской области лабораторно подтверждены ещё 22 случая заражения COVID-19. 65

Происшествия В Пермском крае выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом Общее количество заболевших коронавирусной инфекцией в Пермском крае достигло 266 человек, из 29 новых пациентов двое прибыли из Турции и Санкт-Петербурга, остальные контактировали с заболевшими в регионе, большая часть заразившихся — младше 45 лет, указано на сайте губернатора и правительства края. 2

Технологии Крымский вирусолог дал прогноз развитию COVID-19 летом и осенью Ученый предположил, что в летние месяцы распространение вируса замедлится, так как коронавирусы боятся солнечного ультрафиолета, а осенью может снова ускориться, поскольку условия для развития вируса станут более комфортными. 3

Общество В Крыму подтвердили еще пять случаев заражения коронавирусом В Крыму подтвердили всего 51 случай заражения коронавирусом В Крыму выявили коронавирус у еще пяти человек. 11

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 5,4K

Наука Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19. 363

Космос Астроном назвал вероятность столкновения Земли с астероидом 1998 OR2 Пекин, 19 апреля 2020, 14:44 — REGNUM Приближающийся к Земле астероид 1998 OR2 пройдёт в конце апреля на расстоянии 6,28 млн. км от нашей планеты с нулевой вероятностью столкновения, заявил астроном Цзыцзиньшаньской обсерватории при Академии наук Китая Чжао Хайбинь. 54

Общество Верховный суд разъяснил порядок наказания нарушителей самоизоляции В мэрии Москвы разъяснили, что штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами. 1,8K

Общество В Германии вырос уровень домашнего насилия на фоне пандемии Количество обращения на национальную горячую телефонную линию "Насилие в отношении женщин" выросло на прошлой неделе на 17,5 процентов по сравнению с двумя предыдущими неделями, заявили в федеральном министерстве по делам семьи.

Шоу-бизнес Брэд Питт стал ведущим прогноза погоды Лауреат премии «Золотой глобус» и бывший супруг Анджелины Джоли Брэд Питт стал ведущим выпуска прогноза погоды.

Происшествия Полицейские могут получить право вскрывать автомобили и оцеплять жилье В правительстве подготовили новый законопроект, согласно которому полицейским дадут право вскрывать автомобили, ограждать места проведения массовых мероприятий и оцеплять жилые дома. 3,3K

Наука Связь между сном и лишним весом оказалась не так проста Чтобы изучить связь между метаболизмом и сном, исследователи генетически модифицировали Caenorhabditis elegans, чтобы «отключить» нейрон, который контролирует сон.

Происшествия Юный тюменец задержан за подготовку массового убийства Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Тюменской области по подозрению в подготовке к вооруженному нападению на одно из образовательных учреждений Тюменского района. 1K