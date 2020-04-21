Экономика
Life.ruПравительство готовит очередные меры поддержки экономики
Правительство РФ готовит очередные меры по поддержке экономики и её выхода из кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом в эфире программы "Право на справедливость" на Первом канале сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
Читать в источнике
Оценить316
с чего всё началось
«Мы готовим, и мы разрабатываем меры на выход экономики из кризиса, и как только ситуация будет позволять — мы, безусловно, готовим и третий, и четвертый пакет поддержки, сейчас работаем с отраслями уже адресно», — уточнил он в интервью программе «Право на справедливость» на Первом канале.Росбалтвчера в 13:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 05:17, Ашберн
Здоровье
В Ярославской области зафиксирована первая смерть от коронавируса
По словам губернатора, от коронавирусной инфекции скончался мужчина 1951 года рождения, но в федеральной статистике за минувшие сутки этого случая нет.
ЯрNews 03:55
Здоровье
ВОЗ принуждает Белоруссию ввести карантин
Как указано в отчете ВОЗ, «число зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии быстро растет, вспышка COVID-19 в Белоруссии вступает в фазу передачи среди населения, стране необходимо предпринять шаги для увеличения физического дистанцирования», сообщает «Лента.ру».
Журналистская правда вчера в 08:22
Общество
Коронавирусом заболели еще 22 человека в Саратовской области
По данным оперативного штаба на 10:00, среды, 22 апреля, в Саратовской области лабораторно подтверждены ещё 22 случая заражения COVID-19.
Kursk.com 03:25
Здоровье
Китайские врачи предупредили о почернении кожи из-за коронавируса
Китайские врачи выяснили, что у зараженных коронавирусной инфекцией людей может почернеть кожа.
ФАН 03:57
Культура
Сериал «Зулейха открывает глаза» побил рекорды телеэфира
Культуромания вчера в 12:25
Происшествия
В Пермском крае выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом
Общее количество заболевших коронавирусной инфекцией в Пермском крае достигло 266 человек, из 29 новых пациентов двое прибыли из Турции и Санкт-Петербурга, остальные контактировали с заболевшими в регионе, большая часть заразившихся — младше 45 лет, указано на сайте губернатора и правительства края.
РИА Новости 04:34
Происшествия
СК начал проверку инцидента со связыванием мальчика в уральском приюте
Российская газета 05:04
Здоровье
За сутки в Ростовской области выявили 52 новых случая коронавируса
По данным на 22 апреля, в Ростовской области зафиксировано 398 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает сайт Стопкоронавирус.рф.
РБК Ростов-на-Дону 03:37
Технологии
Крымский вирусолог дал прогноз развитию COVID-19 летом и осенью
Ученый предположил, что в летние месяцы распространение вируса замедлится, так как коронавирусы боятся солнечного ультрафиолета, а осенью может снова ускориться, поскольку условия для развития вируса станут более комфортными.
Российская газета 04:00
Общество
Глава ВОЗ заявил, что худшее по коронавирусу еще впереди
Тедрос Гебреисус считает, что эту пандемию можно сравнить с одной из худших эпидемий.
Московский Комсомолец вчера в 22:36
Общество
В Крыму подтвердили еще пять случаев заражения коронавирусом
В Крыму подтвердили всего 51 случай заражения коронавирусом В Крыму выявили коронавирус у еще пяти человек.
SM News 03:09
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 20 апреля в 12:43
Наука
Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса
Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19.
РБК вчера в 23:13
Происшествия
В Тульской области скончались три пациента с коронавирусом
В Тульской области зарегистрировали три смерти пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Тульская пресса 03:43
Общество
Штат Миссури подал в суд на Китай из-за эпидемии коронавируса
Американский штат Миссури подал в суд на правительство Китая, обвинив официальный Пекин в начале глобальной пандемии коронавируса нового типа.
Российская газета 03:30
Космос
Астроном назвал вероятность столкновения Земли с астероидом 1998 OR2
Пекин, 19 апреля 2020, 14:44 — REGNUM Приближающийся к Земле астероид 1998 OR2 пройдёт в конце апреля на расстоянии 6,28 млн. км от нашей планеты с нулевой вероятностью столкновения, заявил астроном Цзыцзиньшаньской обсерватории при Академии наук Китая Чжао Хайбинь.
REGNUM 19 апреля в 07:44
Общество
Верховный суд разъяснил порядок наказания нарушителей самоизоляции
В мэрии Москвы разъяснили, что штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами.
Известия вчера в 19:35
Общество
В России могут ужесточить наказание за преступления против пенсионеров
В России собираются подготовить законопроект о признании преступлений против пенсионеров отягчающим обстоятельством при вынесении приговора.
ФедералПресс 00:50
Общество
Премьер Украины предрек два года «масочного режима»
Премьер-министр Украины предрек два года "масочного режима". Об этом чиновник рассказал в интервью журналистам из "РБК-Украина".
Piter.tv 04:05
Армия и оружие
В США допустили «повреждение» российского Т-14 «Армата» в Сирии
The Drive пишет, что Т-14 «Армата» считается самым защищенным российским танком, повреждение которого российские военные не могут допустить.
Lenta.ru вчера в 12:12
Общество
В Германии вырос уровень домашнего насилия на фоне пандемии
Количество обращения на национальную горячую телефонную линию "Насилие в отношении женщин" выросло на прошлой неделе на 17,5 процентов по сравнению с двумя предыдущими неделями, заявили в федеральном министерстве по делам семьи.
РИА Новости 04:13
Шоу-бизнес
Брэд Питт стал ведущим прогноза погоды
Лауреат премии «Золотой глобус» и бывший супруг Анджелины Джоли Брэд Питт стал ведущим выпуска прогноза погоды.
Территория новостей вчера в 11:25
Происшествия
Полицейские могут получить право вскрывать автомобили и оцеплять жилье
В правительстве подготовили новый законопроект, согласно которому полицейским дадут право вскрывать автомобили, ограждать места проведения массовых мероприятий и оцеплять жилые дома.
Российская газета 03:50
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
Наука
Связь между сном и лишним весом оказалась не так проста
Чтобы изучить связь между метаболизмом и сном, исследователи генетически модифицировали Caenorhabditis elegans, чтобы «отключить» нейрон, который контролирует сон.
Популярная механика 04:35
Происшествия
Юный тюменец задержан за подготовку массового убийства
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Тюменской области по подозрению в подготовке к вооруженному нападению на одно из образовательных учреждений Тюменского района.
Известия 04:29
Происшествия
Калининградку из-за комментария в «ВК» посетил сотрудник Центра «Э»
Калининградка Диана Забровская прокомментировала пост во «ВКонтакте», после чего к ней в квартиру пришел сотрудник Центра «Э» и потребовал удалить сообщение.
Каскад 02:42
Здоровье
На карантин закроются социальные учреждения Челябинской области
Как сообщил губернатор, в связи с распространением коронавирусной инфекции принято решение закрыть на карантин социальные учреждения Челябинской области — речь идет о домах престарелых, интернатах для инвалидов.
U74.Ru 04:30
Авто
Zotye планирует привозить в Россию автомобили китайского производства
Автоновости дня вчера в 02:36