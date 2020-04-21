Правительство РФ готовит очередные меры по поддержке экономики и её выхода из кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом в эфире программы "Право на справедливость" на Первом канале сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Происшествия МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости. 9,4K

Происшествия СК в Петербурге возбудил дело в отношении блогера за срыв онлайн-урока В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации после появление в Сети видеороликов, где блогер присоединялся к школьникам во время онлайн-трансляций и срывал занятия. 147

Политика Путин провел телефонный разговор с Меркель Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. 33

Политика Брянский депутат Валуев предупредил обидчицу Ирины Родниной Депутат Госдумы от Брянской области Николай Валуев высказался по поводу ответственности, которую может понести россиянка, обвинившая другого депутата Госдумы − Ирину Роднину в наличии американского паспорта. 41

Экономика ЦБ ввел новые правила наличных расчетов Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты. 50

Происшествия СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства. 242

Экономика Netflix нарастила число подписчиков на 16 млн пользователей Американский сервис потокового вещания Netflix в I квартале 2020 г. увеличил количество своих подписчиков на 15,8 млн человек в сравнении с тем же периодом 2019 г. (9,6 млн).

Политика Почти 70% россиян пришли бы на голосование по конституции 22 апреля По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, если бы всероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоялось, как изначально планировалось, сегодня, 22 апреля, в нем приняли бы участие подавляющее число россиян. 250

Политика Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии. 455

Авто Компания Hyundai отзывает около 12 000 автомобилей В результате некорректной работы автономной системы парковки Smaht Pahk компания Hyundai отзывает около 12 000 автомобилей.

Энергетика Стоимость российской нефти Urals упала ниже $12 за баррель Цена на российский сорт нефти Urals в Северо-Западной Европе 21 апреля упала до $11,59 за баррель и подешевела тем самым на $5,92. 58

Энергетика Нефть WTI поднялась в цене на 25% Лондон, 22 апреля 2020, 17:48 — REGNUM Июньские фьючерсы нефти WTI отыгрывают падение на торгах 21 апреля, марка поднялась в цене на 25%. 3

Общество Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая. 63

Общество Назван единственный способ остановить эпидемию коронавируса Ученые назвали вакцинацию единственным способом побороть пандемию COVID-19. Выводы исследователей опубликованы на портале Science Alert. 52