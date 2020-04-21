с чего всё началось

Министр экономического развития Максим Решетников рассказал о поддержке бизнеса в пандемию коронавируса. По его словам, правительство готовит новые меры помощи. Они будут состоять из двух пакетов, отметил он в эфире Первого канала.

Транспорт Около 600 москвичей пытались проехать на транспорте без пропуска В Москве порядка 600 человек утром 22 апреля пытались проехать в метро или на наземном транспорте без пропуска. 51

Политика Песков отклонил вопрос о госзащите для журналистки Милашиной Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос о предоставлении госзащиты журналистке "Новой газеты" Елене Милашиной не входит в компетенцию Кремля.

Общество Правительство Украины хочет продлить карантин минимум до 11 мая Кабинет министров Украины намерен продлить карантин в стране минимум до 11 мая, но при этом смягчить некоторые меры, сообщил премьер Денис Шмыгаль.

Наука Людям не понравилось спать под шум ветряков Ночные звуки ветряных турбин уменьшают фазу быстрого сна, причем это единственное фиксируемое приборами нарушение сна из-за ветряков. 1

Общество Новый учебный год в российских вузах начнется 1 сентября Учебный год в вузах России начнется 1 сентября, а формат, в котором студенты начнут обучение, будет определен в зависимости от эпидемической ситуации в стране. 36

Здоровье Все соцучреждения Челябинской области закрывают на месячный карантин Все круглосуточные социальные учреждения Челябинской области закрываются карантин – ограничительные меры вводятся минимум на месяц, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на губернатора Алексея Текслера. 3

Наука Назван наиболее вероятный путь заражения коронавирусом Исследователь Хендрик Штреек заявил, что ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ передачи COVID-19. 492

Кино От коронавируса умер режиссёр Иван Щёголев Российский актёр и режиссёр Иван Щёголев в возрасте 59 лет умер из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. 38

Технологии Крымский вирусолог дал прогноз развитию COVID-19 летом и осенью Ученый предположил, что в летние месяцы распространение вируса замедлится, так как коронавирусы боятся солнечного ультрафиолета, а осенью может снова ускориться, поскольку условия для его развития вновь станут более комфортными. 9

Общество Синоптики предсказали новый мировой рекорд средней температуры Средняя температура на планете может достичь рекордных значений в 2020-2024 годах, заявили во Всемирной метеорологической организации в связи с 50-й годовщиной Дня Земли, который отмечается 22 апреля.

Политика The National Interest (США): о снятии санкций с России (The National Interest) Против России уже несколько лет действуют мощные американские и международные экономические санкции, и снятие этих санкций может стать настоящим экономическим благодеянием в критический момент.

Происшествия После несогласованного митинга во Владикавказе возбуждено дело Следователи возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении 13 силовиков на несанкционированном митинге во Владикавказе. 94

Политика Россия согласовала отправку в Белоруссию 7 тыс. тонн гречки Москва, 22 апреля 2020, 12:10 — REGNUM Российская сторона согласовала поставки в Белоруссию 7 тыс. тонн гречихи и 2 тыс. тонн риса, более 2,7 тыс. тонн гречихи уже отгружено. 18

Общество Собянин обязал москвичей с симптомами ОРВИ соблюдать жесткий карантин Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, которым обязал лиц с симптомами ОРВИ со среды 22 апреля соблюдать самоизоляцию, как лиц больных коронавирусом. 2,3K

Общество Соловьев навсегда выгнал из своей студии украинского эксперта Ковтуна Известный российский телеведущий Владимир Соловьев в ходе эфира на телеканале Россия-1 окончательно выгнал из своей программы Вечер с Владимиром Соловьевым украинского эксперта Вячеслава Ковтуна. 147

Происшествия Трое россиян находятся на захваченном пиратами судне у берегов Бенина "Трое граждан России находятся на борту контейнеровоза Tommi Ritscher, захваченного в воскресенье пиратами", — сообщает во вторник ТАСС со ссылкой на представителя посольства России в Бенине и Того. 34

Шоу-бизнес Кайли Дженнер показалась без макияжа Самая молодая миллиардерша в истории бизнеса Кайли Дженнер, относящая к семейству Кардяшьян, своих фанатов радует публикациями с новыми фотографиями в социальных сетях чуть ли не ежедневно.

Энергетика Цена нефти WTI впервые в истории стала отрицательной Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI впервые в истории стала отрицательной, свидетельствуют данные торгов на товарной бирже в Нью-Йорке.

Игры Microsoft назвала системные требования нового Flight Simulator Вашингтон, 22 апреля 2020, 09:44 — REGNUM Разработчики видеоигры Microsoft Flight Simulator выложили в сеть информацию о системных требованиях новой игры. 1