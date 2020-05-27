Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПравительство готовит план восстановления экономики на 8 трлн рублей

В подготовленном правительством РФ плане восстановления экономики, который должны внести в администрацию президента 1 июня, заложено около 8 трлн руб. за 2020–2021 годы, сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект документа.
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с чего всё началось

Чиновники оценили план восстановления экономики в 8 трлн рублей

Общая стоимость плана – около 8 трлн руб. за 2020–2021 гг. Бюджету поддержка экономики обойдется примерно в 6 трлн руб. в виде расходов и недополученных доходов, 2 трлн составят инвестиции в инфраструктуру, в том числе внебюджетные.
Ведомостивчера в 20:26

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План спасения экономики России резко подорожал

Piter.tv02:54

План спасения экономики России резко подорожал

Lenta.ru02:49

Восстановление экономики РФ обойдется в 8 триллионов

ФедералПресс01:11

Правительство РФ оценило стоимость восстановления экономики

ИА Красная Весна02:07

Правительство выделит на восстановление экономики РФ восемь триллионов рублей

Daily Stormвчера в 23:09

Правительство готовит план восстановления экономики на 8 трлн рублей

Коммерсантъвчера в 22:31

Чиновники оценили план восстановления экономики в 8 трлн рублей

Ведомостивчера в 20:26
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Политика

Верховный суд вернул иск экс-главы Чувашии Игнатьева к президенту

Верховный суд вернул исковое заявление бывшему главе Чувашии Михаилу Игнатьеву к президенту России в части требований прав на дополнительные социальные гарантии.
Газета.Ru 03:09
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Шоу-бизнес

Пелагея подала на развод с Телегиным

Певица Пелагея подала документы на расторжение брака с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным, сообщает StarHit.
РИА Новости 01:47
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Авто

Хэтчбек Kia Rio обновился и стал умеренным гибридом

Хэтчбек стал первым умеренным гибридом марки; получил роботизированную трансмиссию iMT, продвинутую мультимедийку UVO Connect, а также расширенный набор электронных помощников.
Motor вчера в 05:02
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Происшествия

На Алтайский край и Кузбасс обрушился шторм

В Барнауле в результате сильного ветра и падения деревьев повреждены несколько автомобилей.
BFM.ru 01:19
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Политика

Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
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Энергетика

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
2,2K
Хоккей

НХЛ объявила о плане доигровки сезона

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что регулярный чемпионат доигран не будет, а матчи стартуют сразу со стадии плей-офф.
Газета.Ru 03:13
Наука

Ученые рассчитали угол падения убившего динозавров астероида

Угол падения астероида составил примерно 60 градусов к горизонту. Астероид летел в сторону Земли с северо-востока.
Замана 01:22
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Происшествия

Подозреваемых в краже с банковских карт задержали в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 мая 2020, 08:02 — REGNUM В Санкт-Петербурге полиция задержала группу граждан, подозреваемых в кражах денежных средств с банковских карт примерно 200 человек, на сумму около 20 млн рублей.
REGNUM 01:02
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Общество

Стали известны даты пробного ЕГЭ

Пробные ЕГЭ в 2020 году пройдут 29 и 30 июня. Об этом рассказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
АБН вчера в 04:55
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Политика

В США допустили скорое введение санкций против Nord Stream 2

Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2" (Nord Stream 2).
РИА Новости вчера в 12:57
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Технологии

Доступ к майскому обновлению Windows 10 откроется совсем скоро

Ранее сообщалось о том, что установка Windows 10 May 2020 Update станет производиться не автоматически, а после появления в Центре обновления Windows соответствующего уведомления, когда пользователь должен сам принять решение обновить систему.
RuNews24.ru вчера в 15:10
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Армия и оружие

США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию

Новые обвинения США 26 мая на фоне новостей об отступлении Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует Халифа Хафтар, Африканское командование вооруженных сил США (Africom) заявило о том, что Россия перебросила в Ливию для поддержки ЛНА истребители МиГ-29 и Су-35, а также бомбардировщики Су-24, входящие в состав ее Воздушно-космических сил.
РБК вчера в 17:00
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Гаджеты

Apple ограничила для старых MacBook возможность заряжаться до конца

Компания Apple в новом обновлении ограничила возможность старых MacBook заряжаться до конца.
Актуальные Новости 01:52
Космос

Началось создание прототипа российского частного космического корабля

РИА Новости вчера в 20:03
Армия и оружие

Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео

Российские истребители Су-35 перехватили над Средиземным морем американский самолет-шпион Poseidon P-8A.
Российская газета 02:33
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Футбол

Сезон в итальянской Серии А возобновится 13 июня

Руководство итальянской Серии А подтвердило план возобновления национального чемпионата по футболу с 13 июня.
Газета.Ru вчера в 22:13
Транспорт

Движение открывается

Курсирование пассажирских поездов между Латвией, Литвой и Эстонией возобновляется с 15 мая.
Гудок 25 мая в 19:00
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Общество

Аэропорт Внуково начал выход из режима ограничений

«Международный аэропорт Внуково при взаимодействии с государственными структурами реализует комплекс мероприятий, направленных на поэтапный выход из режима противоэпидемических ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.
Известия 02:45
Общество

Мишустин посоветовал россиянам провести отпуск в России

«Лучше и безопаснее – провести отпуск в своей стране», — подчеркнул премьер.
Forbes 25 мая в 07:30
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Политика

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня.
Коммерсантъ вчера в 08:01
5,5K
Общество

В России у кошки подтвердился коронавирус

В России зарегистрирован первый случай COVID-19 у кошек - анализ дал положительный результат после того, как хозяин питомца обратился в московский Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов с просьбой сделать ей тест.
Газета.Ru 01:52
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Здоровье

Роспотребнадзор сообщил о влиянии курения на пациентов с COVID-19

У курильщиков заболевание COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
РБК вчера в 23:02
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Общество

В России могут ввести страхование от безработицы

Москва, 27 мая 2020, 09:10 — REGNUM Министерство труда и социальной защиты РФ готово рассмотреть вариант введения страхования от безработицы, сообщают 27 мая «Известия» со ссылкой на ведомство.
REGNUM 02:10
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Кино

Поклонник изобразил Киану Ривза в образе Росомахи

Пользователь Instagram Пабло Руиз залил в сеть картину, на которой актер Киану Ривз изображён в образе супергероя Росомахи.
Версия.Инфо 02:59
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Технологии

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru вчера в 23:05
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Армия и оружие

В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия силовиками за сутки

Украинские силовики два раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в среду журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости 03:22
Религия

На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении

RT на русском 02:15
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Общество

Блогер купил продукты по чеку 2007 года и остался в шоке от цен

Evo-rus.com 02:40
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Политика

Юваль Харари предсказал появление обреченных на безработицу людей

В беседе с РБК израильский историк Юваль Харари сделал прогнозы о дальнейшей автоматизации труда.
РБК 03:04
Как работают Яндекс.Новости?
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