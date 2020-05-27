Экономика
КоммерсантъПравительство готовит план восстановления экономики на 8 трлн рублей
В подготовленном правительством РФ плане восстановления экономики, который должны внести в администрацию президента 1 июня, заложено около 8 трлн руб. за 2020–2021 годы, сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект документа.
Читать в источнике
Оценить37
с чего всё началось
Общая стоимость плана – около 8 трлн руб. за 2020–2021 гг. Бюджету поддержка экономики обойдется примерно в 6 трлн руб. в виде расходов и недополученных доходов, 2 трлн составят инвестиции в инфраструктуру, в том числе внебюджетные.Ведомостивчера в 20:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство выделит на восстановление экономики РФ восемь триллионов рублей
Daily Stormвчера в 23:09
Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 03:36, Ашберн
Политика
Верховный суд вернул иск экс-главы Чувашии Игнатьева к президенту
Верховный суд вернул исковое заявление бывшему главе Чувашии Михаилу Игнатьеву к президенту России в части требований прав на дополнительные социальные гарантии.
Газета.Ru 03:09
Шоу-бизнес
Пелагея подала на развод с Телегиным
Певица Пелагея подала документы на расторжение брака с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным, сообщает StarHit.
РИА Новости 01:47
Авто
Хэтчбек Kia Rio обновился и стал умеренным гибридом
Хэтчбек стал первым умеренным гибридом марки; получил роботизированную трансмиссию iMT, продвинутую мультимедийку UVO Connect, а также расширенный набор электронных помощников.
Motor вчера в 05:02
Происшествия
На Алтайский край и Кузбасс обрушился шторм
В Барнауле в результате сильного ветра и падения деревьев повреждены несколько автомобилей.
BFM.ru 01:19
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Хоккей
НХЛ объявила о плане доигровки сезона
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что регулярный чемпионат доигран не будет, а матчи стартуют сразу со стадии плей-офф.
Газета.Ru 03:13
Наука
Ученые рассчитали угол падения убившего динозавров астероида
Угол падения астероида составил примерно 60 градусов к горизонту. Астероид летел в сторону Земли с северо-востока.
Замана 01:22
Происшествия
Подозреваемых в краже с банковских карт задержали в Петербурге
Санкт-Петербург, 27 мая 2020, 08:02 — REGNUM В Санкт-Петербурге полиция задержала группу граждан, подозреваемых в кражах денежных средств с банковских карт примерно 200 человек, на сумму около 20 млн рублей.
REGNUM 01:02
Общество
Стали известны даты пробного ЕГЭ
Пробные ЕГЭ в 2020 году пройдут 29 и 30 июня. Об этом рассказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
АБН вчера в 04:55
Политика
В США допустили скорое введение санкций против Nord Stream 2
Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2" (Nord Stream 2).
РИА Новости вчера в 12:57
Технологии
Доступ к майскому обновлению Windows 10 откроется совсем скоро
Ранее сообщалось о том, что установка Windows 10 May 2020 Update станет производиться не автоматически, а после появления в Центре обновления Windows соответствующего уведомления, когда пользователь должен сам принять решение обновить систему.
RuNews24.ru вчера в 15:10
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
Новые обвинения США 26 мая на фоне новостей об отступлении Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует Халифа Хафтар, Африканское командование вооруженных сил США (Africom) заявило о том, что Россия перебросила в Ливию для поддержки ЛНА истребители МиГ-29 и Су-35, а также бомбардировщики Су-24, входящие в состав ее Воздушно-космических сил.
РБК вчера в 17:00
Гаджеты
Apple ограничила для старых MacBook возможность заряжаться до конца
Компания Apple в новом обновлении ограничила возможность старых MacBook заряжаться до конца.
Актуальные Новости 01:52
Космос
Началось создание прототипа российского частного космического корабля
РИА Новости вчера в 20:03
Армия и оружие
Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео
Российские истребители Су-35 перехватили над Средиземным морем американский самолет-шпион Poseidon P-8A.
Российская газета 02:33
Футбол
Сезон в итальянской Серии А возобновится 13 июня
Руководство итальянской Серии А подтвердило план возобновления национального чемпионата по футболу с 13 июня.
Газета.Ru вчера в 22:13
Транспорт
Движение открывается
Курсирование пассажирских поездов между Латвией, Литвой и Эстонией возобновляется с 15 мая.
Гудок 25 мая в 19:00
Общество
Аэропорт Внуково начал выход из режима ограничений
«Международный аэропорт Внуково при взаимодействии с государственными структурами реализует комплекс мероприятий, направленных на поэтапный выход из режима противоэпидемических ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.
Известия 02:45
Общество
Мишустин посоветовал россиянам провести отпуск в России
«Лучше и безопаснее – провести отпуск в своей стране», — подчеркнул премьер.
Forbes 25 мая в 07:30
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня.
Коммерсантъ вчера в 08:01
Общество
В России у кошки подтвердился коронавирус
В России зарегистрирован первый случай COVID-19 у кошек - анализ дал положительный результат после того, как хозяин питомца обратился в московский Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов с просьбой сделать ей тест.
Газета.Ru 01:52
Здоровье
Роспотребнадзор сообщил о влиянии курения на пациентов с COVID-19
У курильщиков заболевание COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
РБК вчера в 23:02
Общество
В России могут ввести страхование от безработицы
Москва, 27 мая 2020, 09:10 — REGNUM Министерство труда и социальной защиты РФ готово рассмотреть вариант введения страхования от безработицы, сообщают 27 мая «Известия» со ссылкой на ведомство.
REGNUM 02:10
Кино
Поклонник изобразил Киану Ривза в образе Росомахи
Пользователь Instagram Пабло Руиз залил в сеть картину, на которой актер Киану Ривз изображён в образе супергероя Росомахи.
Версия.Инфо 02:59
Технологии
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru вчера в 23:05
Армия и оружие
В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия силовиками за сутки
Украинские силовики два раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в среду журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости 03:22
Религия
На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении
RT на русском 02:15
Политика
Юваль Харари предсказал появление обреченных на безработицу людей
В беседе с РБК израильский историк Юваль Харари сделал прогнозы о дальнейшей автоматизации труда.
РБК 03:04