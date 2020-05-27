Экономика
КоммерсантъПравительство готовит план восстановления экономики на 8 трлн рублей
В подготовленном правительством РФ плане восстановления экономики, который должны внести в администрацию президента 1 июня, заложено около 8 трлн руб. за 2020–2021 годы, сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект документа.
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с чего всё началось
Общая стоимость плана – около 8 трлн руб. за 2020–2021 гг. Бюджету поддержка экономики обойдется примерно в 6 трлн руб. в виде расходов и недополученных доходов, 2 трлн составят инвестиции в инфраструктуру, в том числе внебюджетные.Ведомостивчера в 20:26
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Общество
Минтруд предложил утроить пособие по безработице
Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета 11:07
Общество
Глава Удмуртии Бречалов заразился коронавирусом
Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что у него диагностировали коронавирус.
РБК 11:22
Армия и оружие
Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35
Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму долларов
По данным исследователей, поставки иностранной валюты увеличились почти в 10 раз. Сумма оказалась рекордной за последние шесть лет.
Слово и Дело вчера в 09:01
Общество
В Москве разрешат прогулки по графику
Прогулки для москвичей планируют разрешить в тестовом режиме, по графику, заявил в среду, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Известия 08:56
Политика
Лавров прокомментировал режим полётов над Калининградской областью
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что режим полетов над Калининградской областью соответствует режиму, который установлен над Аляской.
Военное дело 07:35
Политика
Путин бросил ручку во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42
Происшествия
Арестованных генералов МВД уволили со службы
Два заместителя начальника следственного департамента МВД генералы Александр Краковский и Александр Бирюков, обвиняемые в превышении должностных полномочий, уволены со службы по отрицательным мотивам.
Lenta.ru 25 мая в 09:51
Гаджеты
Xiaomi представила 5G-смартфоны Redmi 10X и Redmi 10X Pro
Xiaomi на презентации показала три смартфона — самый дешевый Redmi 10X 4G и две старшие модели — Redmi 10X и 10X Pro.
Astera вчера в 06:46
Здоровье
В России утвердили правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru 07:30
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
Энергетика
Bloomberg: Москва и Эр-Рияд нашли повод для новой нефтяной войны
Нефтяная война между Саудовской Аравией и Россией, которая прекратилась в апреле после заключения сделки ОПЕК+, может вспыхнуть с новой силой.
Профиль 07:11
Армия и оружие
В Новороссийске построили стоянку для подводных лодок
На военно-морской базе в Цемесской бухте в Новороссийске практически закончилось строительство стоянки для подлодок во внутренней.
Московский Комсомолец Краснодар 02:14
Политика
В Кремле не исключили возможности выходного в день парада Победы
День проведения парада Победы 24 июня может стать выходным, не исключил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 07:49
Шоу-бизнес
Названа причина развода Гагариной
Источники газеты «Комсомольская правда» назвали причины, приведшие к разводу певицы Полины Гагариной с фотографом Дмитрием Исхаковым.
Lenta.ru 06:09
Армия и оружие
Ответный огонь ЛДНР: Киев призвал Москву отказаться от «логики войны»
Украина в экстренном порядке призвала Россию в ООН отказаться от «насилия и логики войны на оккупированном Донбассе».
Евразия Daily 03:17
Общество
Кадыров опроверг слухи о своей болезни
Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг в среду сообщения о своей болезни и рассказал, что абсолютно здоров.
ТАСС 11:00
Авто
Появились «живые» фото нового Lada Largus FL
В Сети появились снимки нового Lada Largus, который сейчас проходит тестовые заезды по треку, расположенный на территории предприятие «АвтоВАЗ».
32CARS.ru вчера в 16:10
Экономика
Накопительные пенсии в России повысят
Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости вчера в 08:05
Хоккей
КХЛ предварительно назначила начало нового сезона на 2 сентября
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) уведомила клубы о предварительной дате начала сезона-2020/21 - 2 сентября 2020 года, сообщается на сайте КХЛ.
РИА Новости 10:22
Культура
В пятницу стартует глобальный онлайн-кинофестиваль
Творческие встречи в записи и дискуссии будут представлены на глобальном онлайн-фестивале - на них присутствуют Гильермо Дель Торо, Фрэнсис Форд Коппола, Стивен Содерберг, Джейн Кэмпион, Клер Дени.
Ревизор.ру 11:14
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
РБК вчера в 17:00
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Игры
Ubisoft запустила распродажу игр серии Far Cry со скидками до 75%
Ранее в официальном твиттере Ubisoft был опубликован намек на скорый анонс новой части Far Cry.
CyberSport.ru 06:41
Экономика
«Газпрому» предложили потратиться на проблемы России
Никитин считает, что «Газпром» должен изменить свои инвестиционные программы ради газификации российских регионов, что особенно важно в условиях эпидемии коронавируса и проблем в экономике.
Lenta.ru 10:05
Экономика
Чубайс объяснил слова про «дохлую лошадь»
Выступая на онлайн-дискуссии в рамках форума "Иннопром", Чубайс развил свою мысль из интервью Forbes — о том, что "если лошадь сдохла, с нее надо слезать" — то есть России нужно слезать с нефтяной иглы.
РИА Новости 08:44
Общество
С 27 мая москвичи могут бесплатно сдать тест на антитела
С сегодняшнего дня, 27 мая, все желающие москвичи могут бесплатно сдать тест на антитела к коронавирусу, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 04:28