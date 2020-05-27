Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПравительство готовит план восстановления экономики на 8 трлн рублей

В подготовленном правительством РФ плане восстановления экономики, который должны внести в администрацию президента 1 июня, заложено около 8 трлн руб. за 2020–2021 годы, сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект документа.
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с чего всё началось

Чиновники оценили план восстановления экономики в 8 трлн рублей

Общая стоимость плана – около 8 трлн руб. за 2020–2021 гг. Бюджету поддержка экономики обойдется примерно в 6 трлн руб. в виде расходов и недополученных доходов, 2 трлн составят инвестиции в инфраструктуру, в том числе внебюджетные.
Ведомостивчера в 20:26

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СМИ: в план восстановления экономики России закладывают 8 трлн рублей

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План спасения экономики подорожал до 8 триллионов рублей

Московский Комсомолец04:30

Чиновники оценили план восстановления экономики в 8 трлн рублей

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План спасения экономики России резко подорожал

Lenta.ru02:49

Правительство выделит на восстановление экономики РФ восемь триллионов рублей

Daily Stormвчера в 23:09

Правительство готовит план восстановления экономики на 8 трлн рублей

Коммерсантъвчера в 22:31

Чиновники оценили восстановление экономики в 8 трлн рублей

Forbes03:42
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Армия и оружие

США показали видео перехвата своего самолета российскими Су-35

РБК 03:43
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Футбол

«Уфа» подтвердила переговоры с австрийскими и арабскими инвесторами

Председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов подтвердил переговоры с австрийскими и арабскими инвесторами.
Газета.Ru 06:02
Происшествия

Пропавшую иркутянку нашли мертвой на Александровском тракте

Твой Иркутск 00:22
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Политика

Несогласный с увольнением глава Чувашии подал в суд на Путина

Москва, 27 мая 2020, 08:13 — REGNUM Бывший глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, который был уволен с занимаемого поста за недостойный поступок, оспорил в суде указ президента России Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий.
REGNUM 01:13
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Шоу-бизнес

У Александра Овечкина родился второй сын

В звездной семье уже подрастает сын Сергей. Он появился на свет 18 августа 2018 года.
BFM.ru 05:20
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Общество

Рособрнадзор обновил расписание ЕГЭ

Рособрнадзор обновил даты предстоящего ЕГЭ.
ФедералПресс 25 мая в 13:38
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Шоу-бизнес

Победительницей «Холостяка» стала Барбара Пино

Шоу Холостяк на ТНТ подошло к концу. Его победительницей стала Барбара Пино. Финал шоу состоялся в воскресенье, 24 мая.
iReactor 24 мая в 09:26
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Политика

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня.
Коммерсантъ вчера в 08:01
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Игры

Файтинг Samurai Shodown выйдет в Epic Games Store уже 11 июня

Разработчики из SNK объявили, что файтинг Samurai Shodown выйдет в Epic Games Store уже 11 июня.
Игромания.ру 04:22
Авто

На производство новой Lada Niva выделят средства из бюджета

Государственным Фондом развития промышленности (ФРП) принято решение выделить кредит на особых условиях тольяттинской компании "Рулевые системы", который предназначен для локализации выпуска реечного рулевого механизма для новой Lada Niva и машин, базирующихся на платформе Renault-Nissan CMF-B-LS.
Новые автомобили вчера в 03:00
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Общество

Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений

Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:49
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Энергетика

Россия и Саудовская Аравия нашли повод для новой нефтяной войны

Нефтяная война между Россией и Саудовской Аравией, прекращенная после заключения сделки в формате ОПЕК+ в апреле, может разгореться с новой силой.
Lenta.ru 04:55
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Здоровье

О массовом увольнении медиков сообщил главврач больницы в Петербурге

Как рассказал главный врач клинической больницы №122 в Санкт-Петербурге Яков Накатис, врачи стали массово увольняться из-за страха заразиться коронавирусом.
Live24 вчера в 11:48
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Шоу-бизнес

Пригожин выступил против Шнурова

Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег.
Хорошие новости 02:31
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Путешествия

В АТОР заявили об отсутствии ясности в сроках возобновления турпоездок

«Пока ясности, кроме санаториев Краснодарского края нет», — сказала Ломидзе.
РБК 06:14
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Общество

В Москве изменилась пропускная система

Разрешения можно оформлять вне зависимости от региона постоянной регистрации на nedoma.mos.ru, через SMS на номер 7377 и по телефону 8(495)777-77-77.
Российская газета 02:08
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Наука

Коронавирус идеально адаптировался к организму человека

Команда ученых из Австралии рассказала об «идеальной адаптированности» коронавируса к человеческому организму.
Lenta.ru вчера в 20:28
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Экономика

Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис

Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
Ведомости вчера в 03:26
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Общество

Псковский губернатор попросил Путина помочь региону с медперсоналом

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь региону ликвидировать дефицит медработников и предоставить медоборудование в рамках борьбы с распространением коронавируса.
РИА Новости 05:53
4
Политика

На Украине суд признал нацистской символику дивизии СС «Галичина»

REGNUM 06:09
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Политика

Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
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Общество

Названы подверженные осложнениям после коронавируса органы

Перенесшие COVID-19 люди должны обязательно проверить состояние своих легких, почек и мозга, заявила профессор Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова.
Известия вчера в 22:04
Армия и оружие

США обвинили РФ в переброске авиации в Ливию

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Андрей Красов заявил, что информация о переброске российской боевой авиации в Ливию не соответствует действительности, сообщает Интерфакс .
ИжевскИнфо.РУ 02:04
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Энергетика

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
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Хоккей

Капризов и Сорокин останутся в ЦСКА ещё на один сезон

Руководство ХК ЦСКА может сохранить у себя в составе нападающего Кирилла Капризова и вратаря Илью Сорокина.
Metaratings вчера в 17:40
Общество

В конце недели на Москву обрушится рекордное количество осадков

Российская газета вчера в 22:30
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Происшествия

В Оренбуржье задержаны подозреваемые в убийстве шести человек

«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России и УМВД России по Оренбургской области во взаимодействии с СК России в ходе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые в убийствах шести оренбуржцев, в том числе малолетнего ребёнка», — приводит её слова ТАСС.
RT на русском 06:02
Авто

Когда мало внедорожника: подборка очень крутых «проходимцев» за цену стандартного офроудера

У внедорожника есть место для квадрокоптера.
НГС вчера в 21:00
Хоккей

Стал известен формат возобновления НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) возобновит сезон в формате плей-офф из 24 команд.
Lenta.ru 06:19
Общество

Москвичи могут с 27 мая пройти тест на наличие антител к коронавирусу

Все москвичи с 27 мая могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу.
RT на русском 04:12
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