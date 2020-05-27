Общая стоимость плана – около 8 трлн руб. за 2020–2021 гг. Бюджету поддержка экономики обойдется примерно в 6 трлн руб. в виде расходов и недополученных доходов, 2 трлн составят инвестиции в инфраструктуру, в том числе внебюджетные.

с чего всё началось

Восстановление экономики России в 2020–2021 годы обойдется в 8 трлн рублей, говорится в проекте плана, который 25 мая был внесен на рассмотрение правительства. С копией документа ознакомились «Ведомости», несколько федеральных чиновников подтвердили ее достоверность.

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