Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПравительство готовит план восстановления экономики на 8 трлн рублей

В подготовленном правительством РФ плане восстановления экономики, который должны внести в администрацию президента 1 июня, заложено около 8 трлн руб. за 2020–2021 годы, сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект документа.
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с чего всё началось

Чиновники оценили план восстановления экономики в 8 трлн рублей

Общая стоимость плана – около 8 трлн руб. за 2020–2021 гг. Бюджету поддержка экономики обойдется примерно в 6 трлн руб. в виде расходов и недополученных доходов, 2 трлн составят инвестиции в инфраструктуру, в том числе внебюджетные.
Ведомостивчера в 20:26

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СМИ: в план восстановления экономики России закладывают 8 трлн рублей

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План спасения экономики подорожал до 8 триллионов рублей

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Daily Stormвчера в 23:09

Правительство готовит план восстановления экономики на 8 трлн рублей

Коммерсантъвчера в 22:31

Чиновники оценили план восстановления экономики в 8 трлн рублей

Ведомостивчера в 20:26
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Политика

Верховный суд частично отклонил иск Игнатьева к Путину

Москва, 27 мая 2020, 10:33 — REGNUM Верховный суд РФ вернул иск Михаила Игнатьева к Владимиру Путину в части требования дополнительных социальных и иных гарантий, пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу суда.
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В Тамбовской области убили 101-летнего ветерана войны

По версии следствия, 46-летний подозреваемый разбил окно и проник в дом к пенсионеру.
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Армия и оружие

Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35

Как заявила пресс-служба шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
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Общество

Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России.
Коммерсантъ 06:32
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Авто

Первые Geely Atlas Pro появились в Беларуси

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Песков ожидает объявления 24 июня выходным днём

Москва, 27 мая 2020, 14:39 — REGNUM День 24 июня в России может быть объявлен выходным в связи с проведением парада Победы.
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Греция объявила о вакцинации от COVID-19 прививкой против туберкулеза

В Греции с 1 июня начнут вакцинацию населения от коронавируса препаратом против туберкулеза. Об этом сообщают местные СМИ 27 мая.
Известия 08:14
Армия и оружие

Первый пуск беспилотника «Посейдон» произойдет осенью

Беспилотный подводный аппарат "Посейдон" будет впервые запущен нынешней осенью.
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Общество

На руке Кадырова заметили катетер

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В Ростовской области SARS-CoV-2 выявили в реабилитационном центре

Ростов-на-Дону, 27 мая 2020, 14:06 — REGNUM В Ростовской области коронавирусная инфекция выявлена в Миллеровском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.
REGNUM 07:06
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Политика

Россия перенесла саммиты БРИКС и ШОС

Москва, 27 мая 2020, 15:15 — REGNUM Кремль принял решение о переносе саммитов в рамках БРИКС и ШОС с июля 2020 года на более поздние сроки.
REGNUM 08:15
Энергетика

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Коммерсантъ вчера в 05:33
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Общество

Рособрнадзор опубликовал уточненное расписание ЕГЭ-2020

Рособрнадзор опубликовал уточненное расписание ЕГЭ в 2020 году.
vtomske.ru 25 мая в 23:58
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Наука

Названы оптимальные условия для распространения коронавируса

Специалисты назвали оптимальные условия для распространения COVID-19. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:56
Политика

Польшу ужаснула перспектива стать донором ЕС

Ведь накануне агентство Bloomberg и немецкий Европейский центр экономических исследований (ZEW) отдельно друг от друга представили расчеты, согласно которым Варшаве придется стать донором восстановления экономики стран Южной Европы, что взбудоражило польское общество.
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Билли Айлиш опубликовала ролик о бодишейминге

Еще в начале этого года в Интернет попали отрывки этого ролика, и вот теперь, спустя несколько месяцев, Айлиш решила опубликовать видео полностью.
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У хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын

В семье российского форварда клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина родился сын, ребенка назвали Ильей.
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Общество

Американский летчик решил утопить свой F-35C

Американский летчик опубликовал в "Инстаграм" видео, на котором странно срабатывает электромагнитная катапульта на авианосце.
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Доктор Мясников посчитал допустимым убивать людей за оскорбления

Доктор рассказал о своём друге, который попал в тюрьму за двойное убийство. При этом он всё равно считает его своим лучшим другом.
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Теннисистка Касаткина считает футболистов пафосными и высокомерными

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ФСБ изъяла почти 200 единиц оружия у подпольных производителей

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в ходе спецоперации изъяла у подпольных оружейников новейшие образцы автоматов Калашникова и еще почти 200 единиц оружия.
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Общество

Законопроект о тишине в квартирах внесен в Госдуму

Москва, 27 мая 2020, 13:18 — REGNUM Законопроект, запрещающий соседям шуметь по ночам, внесли в Госдуму депутаты от «Единой России», среди которых Александр Хинштейн, Павел Качкаев и Ольга Павлова, передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая.
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Экономика

Решетников раскрыл масштаб спада экономической активности в России

Индикатор экономической активности, который ведомство составляет ежедневно с начала апреля, составил 79% от докризисного уровня, сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе правительственного часа в Госдуме.
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Общество

Суд прекратил дело Елены Батуриной о клевете

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Москвичам пообещали рекордное количество дождей в конце недели

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Финансы

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму наличных долларов

Банки России из-за огромного числа вкладчиков в марте ввезли в страну 4,95 млрд долларов и 1,13 млрд евро наличными.
АБН вчера в 02:15
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Фильм продюсера Сергея Саркисова номинирован на премию «Эмми»

Культуромания 04:44
Энергетика

Цены на бензин в России в апреле снизились на 0,2%

Потребительские цены на бензин в России в апреле 2020 года в среднем опустились на 0,2% по сравнению с мартом.
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