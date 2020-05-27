Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПравительство готовит план восстановления экономики на 8 трлн рублей

В подготовленном правительством РФ плане восстановления экономики, который должны внести в администрацию президента 1 июня, заложено около 8 трлн руб. за 2020–2021 годы, сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект документа.
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с чего всё началось

Чиновники оценили план восстановления экономики в 8 трлн рублей

Общая стоимость плана – около 8 трлн руб. за 2020–2021 гг. Бюджету поддержка экономики обойдется примерно в 6 трлн руб. в виде расходов и недополученных доходов, 2 трлн составят инвестиции в инфраструктуру, в том числе внебюджетные.
Ведомостивчера в 20:26

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СМИ: в план восстановления экономики России закладывают 8 трлн рублей

REGNUM05:19

Правительство готовит план восстановления экономики на 8 трлн рублей

Коммерсантъвчера в 22:31

Чиновники оценили восстановление экономики в 8 трлн рублей

Forbes03:42

План спасения экономики России резко подорожал

Lenta.ru02:49

Правительство выделит на восстановление экономики РФ восемь триллионов рублей

Daily Stormвчера в 23:09

План спасения экономики подорожал до 8 триллионов рублей

Московский Комсомолец04:30

Чиновники оценили план восстановления экономики в 8 трлн рублей

Ведомостивчера в 20:26
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Пелагея подала документы на развод с Телегиным

ФАН 02:19
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Политика

Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
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Общество

Билли Айлиш опубликовала бодипозитивный фильм о своем теле

Певица Билли Айлиш опубликовала короткий фильм "Не моя ответственность" о бодипозитивном отношении к себе.
Газета.Ru 06:24
Политика

Мэр Черкасс подал в суд на Зеленского

Черкассы, Украина, 27 мая 2020, 11:43 — REGNUM Мэр города Черкассы Анатолий Бондаренко обратился в суд в связи с тем, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции назвал его «бандитом».
REGNUM 04:43
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Происшествия

В Оренбуржье задержаны подозреваемые в убийстве шести человек

«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России и УМВД России по Оренбургской области во взаимодействии с СК России в ходе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые в убийствах шести оренбуржцев, в том числе малолетнего ребёнка», — приводит её слова ТАСС.
RT на русском 06:02
Политика

Подавший в суд на Путина экс-глава Чувашии попал в больницу

Уволенный после двух скандалов бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев госпитализирован в Санкт-Петербурге в тяжелом состоянии, передает «Медуза».
Новый Век 05:24
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Шоу-бизнес

NILETTO показал поклонникам свою маму из Тюмени

Актуальные Новости 01:09
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Общество

Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений

Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:49
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Общество

В конце недели на Москву обрушится рекордное количество осадков

Российская газета вчера в 22:30
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Хоккей

Стал известен формат возобновления НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) возобновит сезон в формате плей-офф из 24 команд.
Lenta.ru 06:19
Армия и оружие

США обвинили РФ в переброске авиации в Ливию

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Андрей Красов заявил, что информация о переброске российской боевой авиации в Ливию не соответствует действительности, сообщает Интерфакс .
ИжевскИнфо.РУ 02:04
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Космос

США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС

NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle.
ТАСС вчера в 17:03
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Шоу-бизнес

Пригожин выступил против Шнурова

Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег.
Хорошие новости 02:31
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Путешествия

В АТОР заявили об отсутствии ясности в сроках возобновления турпоездок

«Пока ясности, кроме санаториев Краснодарского края нет», — сказала Ломидзе.
РБК 06:14
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Шоу-бизнес

У Александра Овечкина родился второй сын

В звездной семье уже подрастает сын Сергей. Он появился на свет 18 августа 2018 года.
BFM.ru 05:20
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Общество

Власти Ростова анонсировали новый этап снятия ограничений

В Ростове анонсировали очередной этап снятия ограничений.
1rnd.ru 02:59
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Армия и оружие

США показали видео перехвата своего самолета российскими Су-35

ВМС США показали видео, на которых зафиксирован перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A двумя российскими истребителями Су-35 над Средиземным морем.
РБК 03:43
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Армия и оружие

Первый пуск подводного беспилотника «Посейдон» запланирован на осень

Собеседник информагентства рассказал, что пуск состоится с борта атомной субмарины «Белгород», которая является первым опытным носителем этих беспилотников.
Слово и Дело вчера в 02:36
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Экономика

Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива

«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 25 мая в 07:04
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Происшествия

Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте

Полиция нашла и задержала подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Интерфакс вчера в 07:01
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Транспорт

Украина возобновила продажу билетов на поезда внутреннего следования

News.ru вчера в 16:49
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Общество

Минобрнауки назвало сроки подачи документов в вузы

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в этом году прием документов на поступление в вузы начнется с 20 июня и продлится до 17 августа, передает ТАСС.
Вести.Ru 04:32
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Игры

Игру The Last of Us: Part II запретили на Ближнем Востоке

Геймеры с Ближнего Востока, судя по всему, не смогут поиграть в The Last of Us: Part II, международный релиз которой на PlayStation 4 состоится 19 июня.
Экономика сегодня вчера в 09:01
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Гаджеты

IPhone 11 стал самым популярным смартфоном в первом квартале

Ссылаясь на аналитиков Omdia, источник опубликовал статистику самых продаваемых смартфонов первого квартала текущего года Лидером стал iPhone 11, за квартал было продано 19,5 миллиона смартфонов.
Piter.tv 04:31
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Политика

Юлия Литневская сравнила Николая Бондаренко с Ольгой Бузовой

Членов фракции КПРФ в Саратовской областной думе сравнили с Ольгой Бузовой.
Общественное мнение 05:36
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Энергетика

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
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Происшествия

Пропавшую в Екатеринбурге школьницу нашли живой

Пропавшая 26 мая в Екатеринбурге школьница найдена живой.
ТАСС 05:11
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Наука

Мутация половых гормонов может быть причиной бесплодия

Ученые доказали, что мутация половых гормоном может стать главной причиной бесплодия.
ToDay News Ufa 03:25
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Политика

Шрёдер назвал «карликом» посла Украины и отверг его критику

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер напомнил, что считает бессмысленными санкции в условиях глобального кризиса, и добавил, что критика посла Украины на этот счет никого не интересует.
ТАСС 04:11
14
Общество

В Ростовской области уточнили возраст новых носителей SARS-CoV-2

Новые случаи заражения за сутки подтверждены в 22 городах и районах.
REGNUM 25 мая в 04:17
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