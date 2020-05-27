Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПравительство готовит план восстановления экономики на 8 трлн рублей

В подготовленном правительством РФ плане восстановления экономики, который должны внести в администрацию президента 1 июня, заложено около 8 трлн руб. за 2020–2021 годы, сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект документа.
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с чего всё началось

Чиновники оценили план восстановления экономики в 8 трлн рублей

Общая стоимость плана – около 8 трлн руб. за 2020–2021 гг. Бюджету поддержка экономики обойдется примерно в 6 трлн руб. в виде расходов и недополученных доходов, 2 трлн составят инвестиции в инфраструктуру, в том числе внебюджетные.
Ведомостивчера в 20:26

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«Ведомости»: Восстановление российской экономики после эпидемии обойдется бюджету в 8 триллионов рублей

Эхо Москвы08:33

План спасения экономики России резко подорожал

Lenta.ru02:49

План спасения экономики подорожал до 8 триллионов рублей

Московский Комсомолец04:30

Чиновники оценили восстановление экономики в 8 трлн рублей

Forbes03:42

СМИ: в план восстановления экономики России закладывают 8 трлн рублей

REGNUM05:19

Правительство готовит план восстановления экономики на 8 трлн рублей

Коммерсантъвчера в 22:31

Чиновники оценили план восстановления экономики в 8 трлн рублей

Ведомостивчера в 20:26
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Политика

В Польше возмутились тем, что страна может оказаться крупным донором фонда ЕС по борьбе с пандемией

В Европе активно обсуждается франко-немецкая инициатива, в рамках которой предлагается создать единый фонд ЕС по борьбе с пандемией и преодолению кризиса, с неё связанного.
Военное обозрение вчера в 11:25
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Политика

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Коммерсантъ вчера в 08:01
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Происшествия

Жарившим сосиски на Вечном огне в Кронштадте ужесточили статью

Двум девушкам и мужчине, устроившим ночной пикник у Вечного огня в Кронштадте, ужесточили статью: вместо вандализма им вменяют в вину осквернение надмогильных сооружений, сообщили в СКР по Санкт-Петербургу.
Вести.Ru 10:42
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Общество

Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня, говорится в его блоге.
РБК 13:27
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Общество

Названы самые неблагоприятные по коронавирусу районы Москвы

Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum назвали самые неблагоприятные по коронавирусу районы Москвы — вероятность заразиться там выше всего, пишет газета «Ведомости».
Коммерсантъ 12:27
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Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
3,9K
Общество

Минтруд России предложил новые меры поддержки

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил увеличить размер пособия по безработице для всех россиян, а не только для тех, кто потерял работу из-за коронавируса.
Коммерсантъ 11:07
1,4K
Общество

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для детских лагерей

Детские лагеря смогут открыться не ранее чем на третьем этапе снятия ограничений по коронавирусу, следует из рекомендаций (.pdf) Роспотребнадзора.
Коммерсантъ 13:06
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Энергетика

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
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Армия и оружие

США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию

РБК вчера в 17:00
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Экономика

«Газпрому» предложили разделить проблемы России

Ранее, как сообщал «Рамблер», специалисты зафиксировали рекордный уровень загрязнения воздуха в России.
Рамблер 10:56
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Армия и оружие

Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35

Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
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Общество

К концу недели Москва столкнется с рекордным количеством дождей

Вести.Ru вчера в 13:56
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Шоу-бизнес

Билли Айлиш опубликовала ролик, в котором раздевается

Культуромания 09:18
Космос

США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС

Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
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Происшествия

Журналиста Первого канала спустили с лестницы в администрации Кстова

Охранник администрации города Кстова Нижегородской области столкнул с лестницы журналиста «Первого канала».
Newsroom24 05:20
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в среду, 27 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:12
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Футбол

Перед «Торпедо» не стоит задача выхода в РПЛ

У Еленцевой завершился контракт, который решено было не продлевать. Также Авдеев рассказал о задачах клуба на новый сезон.
Pravda.Ru вчера в 04:53
Общество

Кадыров прокомментировал слухи о своем заболевании

Известия 12:35
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Баскетбол

Астахов отреагировал на решение не определять чемпиона России

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов заявил, что подмосковный клуб, лидировавший в Единой лиге ВТБ на момент остановки турнира, был готов к решению исполкома РФБ не определять чемпиона страны в сезоне-2019/2020.
Чемпионат 08:16
Общество

Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений

Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:49
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Общество

Умер советник президента «Лукойла» Сергей Малюков

Советник президента Лукойла Сергей Малюков умер 25 мая после продолжительной болезни, сообщили ТАСС в компании.
ТАСС 13:06
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Киберспорт

Всем подписчикам PS Plus раздадут «Call of Duty: WWII»

ГЛАС.RU 25 мая в 13:31
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Технологии

Microsoft представит новое обновление Windows 10

Компания Microsoft планирует в ближайшие два дня выпустить большое обновление для Windows 10.
Экономика сегодня 09:08
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Здоровье

Более тысячи саратовцев лечатся в больницах от пневмонии, 53 – на ИВЛ

На продолжающемся заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов рассказал о том, что в больницы за сутки поступили 80 человек, а 81 - выздоровели.
Взгляд-инфо 13:12
Общество

В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов

Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ 13:50
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Шоу-бизнес

Пригожин выступил против Шнурова

Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег.
Хорошие новости 02:31
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Футбол

Руководство РПЛ рассматривает возможность допуска зрителей на стадионы

Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин заявил, что его организация готова рассмотреть возможность допуска зрителей на трибуны при доигровке футбольного чемпионата.
Вести.Ru 12:31
Общество

Меркель: Германия по-прежнему находится в начале пандемии

Германия все еще находится в начале пандемии коронавируса, но власти взяли ситуацию под контроль, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам видеоконференции с участием премьер-министров восточногерманских земель.
Взгляд.ру 11:21
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Шоу-бизнес

Ани Лорак лишила бывшего мужа бизнеса в России

В свое время, Каролина была так влюблена и так доверяла супругу, что отписала ему 50% в российской компании Ани Лорак Продакшн, через которую проходили все платежи от её выступлений и гастролей в России.
Paparazzi.ru 06:59
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