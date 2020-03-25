Это связано как с ограничением работы магазинов, торговых центров больших, как с очередями, которые тоже необходимо руководителям субъектов Федерации на своем уровне соответственно принять.

Кабинет министров представит 25 марта перечень с рекомендациями для регионов по ограничениям работы торговых центров в связи с ситуацией распространения коронавирусной инфекции, передает ТАСС со ссылкой на премьер-министра России Михаила Мишустина.

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