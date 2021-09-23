В правительстве приступили к проектировкам национального варианта углеродного налога – аналогичного разработанному в ЕС механизму сбора за выбросы углекислого газа в атмосферу, сообщили «Ведомостям» два федеральных чиновника, а также собеседник, знакомый с ситуацией.
Ученые РХТУ имени Д.И.Менделеева и специалисты «Центра стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью» ФМБА России готовятся к испытаниям разработанного ими лекарства от неизлечимых болезней кишечника.