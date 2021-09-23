В правительстве приступили к проектировкам национального варианта углеродного налога – аналогичного разработанному в ЕС механизму сбора за выбросы углекислого газа в атмосферу, сообщили «Ведомостям» два федеральных чиновника, а также собеседник, знакомый с ситуацией.

Ведомости вчера в 17:47