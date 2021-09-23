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Правительство готовит российский вариант углеродного сбора

Правительство России приступило к проектировкам национального варианта углеродного налога, который является аналогом разработанного в ЕС механизма сбора за выбросы углекислого газа в атмосферу.
Коммерсантъ
В ближайшее время при правительстве будут созданы рабочие группы с участием представителей бизнеса для обсуждения инициативы.
Lenta.ru
Разработка такого механизма займет 1–1,5 года.
Компания
В правительстве пытаются определиться с форматом реализации российского варианта углеродного сбора, уточнил другой федеральный чиновник.
Финмаркет

С чего всё началось

В правительстве готовят российский вариант углеродного сбора ЕС
В правительстве приступили к проектировкам национального варианта углеродного налога – аналогичного разработанному в ЕС механизму сбора за выбросы углекислого газа в атмосферу, сообщили «Ведомостям» два федеральных чиновника, а также собеседник, знакомый с ситуацией.
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