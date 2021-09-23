КоммерсантъПравительство готовит российский вариант углеродного сбораКак рассказали собеседники издания, в правительстве в ближайшее время для обсуждения данной инициативы планируется создать рабочие группы с участием представителей бизнеса.КоммерсантъОжидается, что разработка механизма займет 1–1,5 года, пояснил один из чиновников.ФинмаркетПравительство России приступило к проектировкам национального варианта углеродного налога, который является аналогом разработанного в ЕС механизма сбора за выбросы углекислого газа в атмосферу.КоммерсантъТемпы развития климатической повестки могут ускориться в любой момент, никто не застрахован от неожиданных решений ЕС или США, пояснил близкий к правительству собеседник.ФинмаркетЧитать далееСвернутьНовые ИзвестияНовые ИзвестияOilCapital.ruПодробнее о событииРоссиян обложат новым углеродным налогомНовые Известия03:44Правительство РФ готовит свой аналог европейскому углеродному сборуDilato.ru03:32Что СВАМ грядущий нам готовит?OilCapital.ruвчера в 02:37Правительство готовит российский вариант углеродного сбораКоммерсантъ02:40В правительстве готовят российский вариант углеродного сбора ЕСВедомости17:47Россия готовится к концу 2022 года предоставить аналог европейского углеродного налогаBanki Loans03:27Показать ещёОценить13Поделиться