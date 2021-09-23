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Правительство готовит российский вариант углеродного сбора

Как рассказали собеседники издания, в правительстве в ближайшее время для обсуждения данной инициативы планируется создать рабочие группы с участием представителей бизнеса.
Коммерсантъ
Ожидается, что разработка механизма займет 1–1,5 года, пояснил один из чиновников.
Финмаркет
Правительство России приступило к проектировкам национального варианта углеродного налога, который является аналогом разработанного в ЕС механизма сбора за выбросы углекислого газа в атмосферу.
Коммерсантъ
Темпы развития климатической повестки могут ускориться в любой момент, никто не застрахован от неожиданных решений ЕС или США, пояснил близкий к правительству собеседник.
Финмаркет

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