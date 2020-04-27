Экономика
РИА НовостиПравительство готовит третий пакет мер поддержки экономики
Российское правительство готовит третий пакет мер, направленных на поддержку экономики, в связи с распространением COVID-19, заявил председатель правительства Михаил Мишустин.
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Правительство подготовило третий пакет антикоронавирусной помощи экономике
Московский Комсомолец10:19
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Общество
В Москве назвали основание для снятия ограничений из-за коронавируса
Поэтапное снятие ограничений в Москве, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции, станет возможно только при условии положительной динамики по числу новых случаев заражения, заявил начальник столичного Главного контрольного управления Евгений Данчиков.
RT на русском 14:28
Общество
Названы сроки окончания пандемии коронавируса в России
Сингапурские ученые из университета технологий и дизайна спрогнозировали, что вспышка коронавируса в России завершится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 12:39
Экономика
С 27 апреля в России меняются правила наличных расчетов
Центробанк выпустил указание, касающееся правил наличных расчётов в рублях и иностранной валюте.
Pressa40 25 апреля в 04:59
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости 14:25
Религия
Уральского священника за проклятие лишили права проповедовать
«Сегодня принято решение о лишении его права проповедовать и высказываться в публичном пространстве, что более соответствует покаянному, молитвенному и уединенному образу жизни схимонаха», — прокомментировали в Екатеринбургской епархии.
Уральский меридиан 05:31
Общество
Акция «Бессмертный полк» пройдет онлайн
В этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в формате видеотрансляции из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении движения «Волонтеры победы».
Ведомости 08:17
Общество
В Москве скончались 44 пациента с коронавирусом
«В Москве скончались 44 пациента, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 15:47
Политика
Песков спрогнозировал выход России на плато по коронавирусу
Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 80 949 случаев заболевания новым типом коронавирусной инфекции (COVID-19).
iReactor 02:31
Армия и оружие
Пентагон официально опубликовал видеозаписи с НЛО
Пентагон опубликовал на своем сайте видеозаписи, на которых запечатлены "неопознанные явления".
РИА Новости 14:18
Футбол
«Крылья Советов» отредактировали заявление по Фролову
Самарские "Крылья Советов" отредактировали заявление в связи с высказываниями вратаря клуба Евгения Фролова.
Газета.Ru 15:57
Общество
Россия обогнала КНР по числу случаев заражения коронавирусом
Москва, 27 апреля 2020, 11:28 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в России достигло 87 147, что на 2681 больше, чем в Китае.
REGNUM 04:28
Общество
В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии
Руководитель ведомства Анна Попова сообщила о целом ряде нововведений, которые будут направлены на защиту от коронавируса и других инфекций как обслуживающего персонала, так и клиентов.
OAnews вчера в 12:40
Общество
МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских
МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских.
Ведомости 13:25
Общество
В ряде регионов России вводят масочный режим
В нескольких регионах России вводят обязательное ношение масок в общественных местах.
Kaluga-poisk.ru 10:31
Происшествия
ФМБА объяснила гибель выпавшей из окна сотрудницы несчастным случаем
Заведующая отделением скорой медицинской помощи Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Звездном городке Наталья Лебедева погибла в результате несчастного случая.
РБК 11:48
Происшествия
На Украине завершили следствие по делу о гибели Екатерины Гандзюк
Левин скрывался от следствия в Болгарии, но был экстрадирован на Украину весной этого года.
SM News 10:06
Религия
Патриарх Кирилл пригрозил церковным судом за нарушение карантина
Патриарх Кирилл пригрозил церковным судом за нарушение карантина или иных ограничений, установленных для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 16:32
Спорт
Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан завершил карьеру
Которое опубликовало агентство РИА Новости, Ан сказал, что из-за травм ему становится все сложнее поддерживать спортивную форму и поэтому он решил, что пришло время оставить большой спорт.
Эхо Москвы 14:31
Наука
Ученые смогли повернуть вспять клеточное старение
Ученые совершили невероятное, а именно, смогли повернуть вспять клеточное старение, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:54
Космос
Китай представил название для своей первой миссии на Марс
РБК 24 апреля в 13:56
Гаджеты
Новый iPhone SE был протестирован на прочность
Discover24 14:38
Политика
Завтра ожидается заявление Владимира Путина о продлении ограничений
Накануне, 26 апреля, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что, как ожидается, на этой неделе президент выступит с новыми заявлениями о перспективах развития ситуации с коронавирусом и связанных с этим ограничениях.
Пункт А 03:28
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru 10:27
Армия и оружие
США развернут вблизи Камчатки 54 истребителя 5-го поколения F-35A
Соединенные Штаты к 2021 году планируют развернуть на территории Аляски 54 истребителя 5-го поколения F-35A.
Военное дело вчера в 03:36
Общество
У берегов Калифорнии остановились десятки нефтетанкеров
Десятки нефтяных танкеров встали на якорь у берегов американского штата Калифорния. Об этом сообщает Береговая охрана США.
Газета.Ru 04:02
Биатлон
Адвокат: подпись Родченкова признали поддельной
Подпись бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова признана поддельной, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:32
Авто
Объявлены сроки старта продаж бюджетного аналога Mercedes-Benz G-Class
Китайский автогигант BAIC определился со временем вывода на рынок обновленной модификации внедорожника Beijing BJ80, который является дешевым аналогом легендарного Mercedes-Benz G-Class.
Новые автомобили вчера в 23:08
Общество
Росавиация анонсировала график вывозных рейсов до 5 мая
В апреле вывоз на пару дней прекращали, но с 6 числа рейсы снова были возобновлены.
Эхо Москвы 15:30