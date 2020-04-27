Экономика
РИА НовостиПравительство готовит третий пакет мер поддержки экономики
Российское правительство готовит третий пакет мер, направленных на поддержку экономики, в связи с распространением COVID-19, заявил председатель правительства Михаил Мишустин.
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Правительство подготовило третий пакет антикоронавирусной помощи экономике
Московский Комсомолец10:19
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Общество
В Подмосковье продлевают режим самоизоляции на майские праздники
Красногорск, 27 апреля 2020, 21:23 — REGNUM Власти Московской области планируют продлить режим самоизоляции в регионе на период майских праздников.
REGNUM 14:23
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Общество
Попова спрогнозировала сроки отмены самоизоляции в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" заявила, что режим самоизоляции в России можно будет отменять после 12 мая.
Газета.Ru 11:32
Общество
Попова призвала россиян готовиться к изменениям в жизни после пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что привычная жизнь россиян после окончания пандемии изменится.
Аргументы и Факты 02:17
Общество
Власти доплатят сотрудникам, работающим в московских больницах
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией правительство Москвы решило увеличить стоимость контрактов с подрядными организациями, сотрудники которых работают в коронавирусных корпусах, сообщает пресс- служба департамента здравоохранения Москвы.
Российская газета 11:45
Армия и оружие
Пентагон официально опубликовал видео с НЛО
Пентагон официально обнародовал три коротких видео, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты (НЛО), и признал их подлинность.
Lenta.ru 14:02
Политика
Путин 9 мая выступит с обращением в связи с Днём Победы
Российский лидер Владимир Путин выступит с обращением 9 мая в связи с Днём Победы.
RT на русском 14:24
Общество
«Бессмертный полк» пройдет онлайн
ЧС-ИНФО 06:31
Политика
Зеленский заявил о возможности открытия продуктовых рынков на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продовольственные рынки в стране при условии соблюдения всех правил безопасности смогут возобновить работу с 1 мая.
RT на русском 12:03
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru 10:27
Общество
Глава Минприроды предупредил об аномально жарком лете 2020 года
Как отметил в беседе с RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ряд исследователей действительно прогнозируют, что текущий год станет самым жарким за период метеорологических наблюдений, но речь идёт о средней температуре в мире.
RT на русском 13:20
Культура
Объявлены имена финалистов шоу «Маска»
В девятом - финальном - выпуске маски были сорваны с четырёх финалистов: под маской Попугая скрывалась солистка группы "Винтаж" Анна Плетнёва, под маской Оленя - народная артистка России Лариса Долина, а под маской Волка - экс-солистка группы "Сливки" Карина Кокс.
Российская газета 11:47
Здоровье
В ВОЗ объяснили, чем плохо закрытие границ из-за коронавируса
Закрытие государственных границ из-за COVID-19 привело к недостатку вакцин от других болезней.
Аргументы недели 13:26
Политика
Путин присвоил Леониду Рошалю звание Героя Труда
Президент России Владимир Путин присвоил детскому врачу Леониду Рошалю звание Героя Труда.
Известия 11:28
Политика
Guardian: врачи госпиталя в Италии высоко оценили помощь медиков из РФ
Британская газета The Guardian пишет, что врачи полевого госпиталя в Бергамо высоко оценивают действия российских военных медиков, направленных в Италию для борьбы с коронавирусной инфекцией.
Аргументы и Факты 14:05
Экономика
Правительство утвердило порядок предоставления субсидий бизнесу
Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики, сообщается в документе, опубликованном на сайте кабмина.
РИА Новости 04:51
Экономика
Ставки сделаны: Госдума спросит ЦБ о курсе рубля и доступных кредитах
Как выяснили «Известия», в Госдуме начали готовиться к этой встрече еще на прошлой неделе, повестка менялась в зависимости от действий регулятора.
Известия вчера в 17:01
Гаджеты
WSJ: Apple отложила производство флагманских моделей iPhone
Производство новых моделей iPhone начнется примерно на месяц позднее запланированного, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на информированные источники.
Ведомости 08:00
Общество
Найден теплоход «Армения», затопленный немцами в 1941 году
Теплоход «Армения» был переоборудован в санитарное судно в самом начале войны. В ноябре 1941 года он вышел из Севастополя с заходом в Ялту.
BFM.ru 10:19
Общество
В Госдуме оценили возможный перенос майских праздников
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что увеличение выходных дней за счёт компенсации майских праздников негативно скажется на восстановлении экономики, сообщает DEITA.
Deita.ru 04:45
Происшествия
В Волгограде после взрыва машины завели дело о покушении на убийство
Следователи первого отдела по расследованию особо важных дел возбудили уголовное дело по статьям "покушение на убийство" и "незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств".
Российская газета 13:23
Здоровье
В Великобритании выявили детский синдром коронавируса
Все дети, которые были доставлены в реанимацию, имеют признаки атипичной формы болезни Кавасаки и синдрома токсического шока.
ToDay News Ufa 11:12
Общество
«Ведомости»: крупные российские авиакомпании подняли стоимость билетов
Крупнейшие российские авиакомпании - "Аэрофлот", S7 Airlines, "Уральские авиалинии" и Utair - в апреле подняли стоимость билетов.
ТАСС 10:17
Общество
Правительство Италии готовит первые послабления карантина
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что с 4 марта правительство страны вводит первые послабления общенационального карантина.
ФАН вчера в 15:24
Экономика
ЦБ предложил освободить граждан от страхования ипотеки
Перекладывание ответственности за страхование на банк, полагают в ЦБ, приведет к снижению его стоимости (банк сможет получить более выгодные условия, в том числе за счет эффекта масштаба) и к большей прозрачности условий ипотеки для граждан: не будет расходов и комиссий по страхованию, не заложенных в полную стоимость кредита.
Российская газета 07:54
Общество
Минпромторг может обязать аптеки иметь в продаже маски
Статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что правительство может выпустить нормативный акт, обязывающий аптеки иметь в ассортименте медицинские или гигиенические маски.
Коммерсантъ 14:38
Политика
Путин оценил мозаику со своим изображением в храме Минобороны
Владимир Путин знает о мозаике с его изображением в строящемся храме в Подмосковье, но считает, что пока рано таким образом давать оценку его работе.
Ридус вчера в 10:43
Технологии
Microsoft выпустила предварительную сборку Windows 10 19613.1005
Сегодня корпорация Microsoft выпустила Windows 10 build 19613.1005 для пользователей тестовых версий операционной системы, которые первыми получат сборки с новейшими функциями (Fast Ring).
3DNews 14:49
Происшествия
В Липецкой области почти 100 пациентов с COVID-19 лечат дома
В больницах находятся 100 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19 и 177 человек, у которых подозревают заражение коронавирусом.
REGNUM 24 апреля в 11:19