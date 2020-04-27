Российское правительство готовит третий пакет мер, направленных на поддержку экономики, в связи с распространением COVID-19, заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

Общество В Подмосковье продлевают режим самоизоляции на майские праздники Красногорск, 27 апреля 2020, 21:23 — REGNUM Власти Московской области планируют продлить режим самоизоляции в регионе на период майских праздников. 105

Общество Попова спрогнозировала сроки отмены самоизоляции в России Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" заявила, что режим самоизоляции в России можно будет отменять после 12 мая. 1,3K

Общество Власти доплатят сотрудникам, работающим в московских больницах В связи со сложной эпидемиологической ситуацией правительство Москвы решило увеличить стоимость контрактов с подрядными организациями, сотрудники которых работают в коронавирусных корпусах, сообщает пресс- служба департамента здравоохранения Москвы. 12

Политика Зеленский заявил о возможности открытия продуктовых рынков на Украине Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продовольственные рынки в стране при условии соблюдения всех правил безопасности смогут возобновить работу с 1 мая. 6

Общество Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия. 586

Общество Глава Минприроды предупредил об аномально жарком лете 2020 года Как отметил в беседе с RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ряд исследователей действительно прогнозируют, что текущий год станет самым жарким за период метеорологических наблюдений, но речь идёт о средней температуре в мире. 830

Культура Объявлены имена финалистов шоу «Маска» В девятом - финальном - выпуске маски были сорваны с четырёх финалистов: под маской Попугая скрывалась солистка группы "Винтаж" Анна Плетнёва, под маской Оленя - народная артистка России Лариса Долина, а под маской Волка - экс-солистка группы "Сливки" Карина Кокс. 117

Политика Guardian: врачи госпиталя в Италии высоко оценили помощь медиков из РФ Британская газета The Guardian пишет, что врачи полевого госпиталя в Бергамо высоко оценивают действия российских военных медиков, направленных в Италию для борьбы с коронавирусной инфекцией. 3

Экономика Правительство утвердило порядок предоставления субсидий бизнесу Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики, сообщается в документе, опубликованном на сайте кабмина. 36

Гаджеты WSJ: Apple отложила производство флагманских моделей iPhone Производство новых моделей iPhone начнется примерно на месяц позднее запланированного, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на информированные источники. 9

Общество Найден теплоход «Армения», затопленный немцами в 1941 году Теплоход «Армения» был переоборудован в санитарное судно в самом начале войны. В ноябре 1941 года он вышел из Севастополя с заходом в Ялту. 195

Общество В Госдуме оценили возможный перенос майских праздников Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что увеличение выходных дней за счёт компенсации майских праздников негативно скажется на восстановлении экономики, сообщает DEITA. 1,2K

Здоровье В Великобритании выявили детский синдром коронавируса Все дети, которые были доставлены в реанимацию, имеют признаки атипичной формы болезни Кавасаки и синдрома токсического шока. 12

Общество Правительство Италии готовит первые послабления карантина Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что с 4 марта правительство страны вводит первые послабления общенационального карантина. 86

Экономика ЦБ предложил освободить граждан от страхования ипотеки Перекладывание ответственности за страхование на банк, полагают в ЦБ, приведет к снижению его стоимости (банк сможет получить более выгодные условия, в том числе за счет эффекта масштаба) и к большей прозрачности условий ипотеки для граждан: не будет расходов и комиссий по страхованию, не заложенных в полную стоимость кредита. 68

Общество Минпромторг может обязать аптеки иметь в продаже маски Статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что правительство может выпустить нормативный акт, обязывающий аптеки иметь в ассортименте медицинские или гигиенические маски.

Политика Путин оценил мозаику со своим изображением в храме Минобороны Владимир Путин знает о мозаике с его изображением в строящемся храме в Подмосковье, но считает, что пока рано таким образом давать оценку его работе. 560