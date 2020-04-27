Экономика
РИА НовостиПравительство готовит третий пакет мер поддержки экономики
Российское правительство готовит третий пакет мер, направленных на поддержку экономики, в связи с распространением COVID-19, заявил председатель правительства Михаил Мишустин.
Читать в источнике
Оценить119
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство подготовило третий пакет антикоронавирусной помощи экономике
Московский Комсомолец10:19
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 20:24, Ашберн
Шоу-бизнес
Джиган поздравил Самойлову с днем рождения и посвятил ей новую песню
Джиган прервал молчание, поздравив супругу и дочь с Днем рождения. Модель Оксана Самойлова 27 апреля отмечает 32-летие.
SM News 09:06
Экономика
ВТБ Лизинг: коронавирус переведет лизинговую отрасль в онлайн
Например, ВТБ Лизинг принял на 40% больше онлайн-заявок по сравнению со средними значениями января-февраля этого года.
КП - Барнаул 25 апреля в 00:11
Общество
Попова спрогнозировала сроки отмены самоизоляции в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" заявила, что режим самоизоляции в России можно будет отменять после 12 мая.
Газета.Ru 11:32
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Здоровье
В Магаданской области умерли первые пациенты с коронавирусом
Два пациента с коронавирусной инфекцией умерли сегодня, 27 апреля, в Магаданской области, об этом сообщил губернатор региона Сергей Носов на своей странице в Instagram.
Коммерсантъ 09:07
Происшествия
В Петербурге суд арестовал недвижимость экс-главы Метростроя
Недвижимость бывшего генерального директора петербургского "Метростроя" Николая Александрова, который проходит обвиняемым по двум уголовным делам о растрате, арестована по решению Дзержинского суда, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
РИА Новости 18:37
Здоровье
Врач курской инфекционной больницы записала обращение
Медик Курской областной инфекционной больницы имени Семашко опубликовала в соцсетях обращение к курянам, в котором рассказала о своей работе и о том, как тяжело приходится медикам в период пандемии коронавирусной инфекции.
Kursk.com 08:11
Общество
Крабовая компания Ксении Собчак вошла в список системообразующих
Ранее с просьбой о включении рыбодобывающих компаний Сахалина в список системообразующих к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву обратилась мать Ксении Собчак, член Совета Федерации от правительства Тувы Людмила Нарусова.
Московский Комсомолец 17:45
Общество
Минюст предложил штрафовать за ночной лай собак и шум автосигнализации
Предлагается также наказывать тех, кто не может усмирить свою собаку или справиться с автомобильной сигнализацией.
Форпост Северо-Запад 02:19
Общество
Российских водителей предложили штрафовать по-новому
Российских водителей предложили штрафовать по-новому.
Lenta.ru 20:16
Кино
Трогательная деталь делает битву двух Капитанов Америка лучше в «Мстителях: Финал»
Popcornnews.ru 02:00
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце отреагировала на слова Тодоренко о домашнем насилии
Актриса подчеркнула, что жертв нельзя считать виноватыми. Скандальные слова Регины Тодоренко задели за живое Агату Муцениеце.
Lisa.ru вчера в 07:15
Политика
Трамп заявил, что ситуация с коронавирусом в США улучшается
Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с коронавирусом в США улучшается.
РИА Новости 18:30
Общество
Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен
27 апреля секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак направил официальное обращение в адрес главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева с просьбой уволить помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, подозреваемого в совращении малолетних.
ТАСС 10:35
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi Max 4 получит устаревший процессор Snapdragon 710
В программе для определения производительности смартфона был замечен Xiaomi Mi Max 4. Этот смартфон основан на базе процессора Snapdragon 710 с LTE модемом Snapdragon X15.
Astera 15:30
Общество
В Госдуме оценили планы продления режима самоизоляции в Подмосковье
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что в Московской области нужно продлить режим самоизоляции и пропускной режим, в том числе на майские праздники.
RT на русском 16:13
Политика
МИД Чехии заявил о готовности к переговорам с РФ по памятнику Коневу
Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля в районе Прага-6.
Известия 08:54
Общество
В ряде регионов России вводят масочный режим
В нескольких регионах России вводят обязательное ношение масок в общественных местах.
Kaluga-poisk.ru 10:31
Общество
Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на работу в район
Обозреватель Врн 05:52
Энергетика
Нефть марки Urals стала дороже Brent
Цена нефти Urals выросла на $1,05 за баррель относительно марки Brent в пятницу 24 апреля, сообщает агентство Argus Media.
Газета.Ru 10:52
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru 10:27
Общество
Умер глава холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев
Умер генеральный директор "Металлоинвеста", депутат Курской областной думы Андрей Варичев.
Вести.Ru 10:59
Наука
Дыра, которую мы залатаем
Хлор, пожиратель озона В начале 1970-х годов химики Франк Шервуд Роуленд и Марио Молина заинтересовались судьбой хлорфторуглеродов (ХФУ) в атмосфере.
N+1 25 апреля в 08:24
Гаджеты
WSJ: Apple отложила производство флагманских моделей iPhone
Производство новых моделей iPhone начнется примерно на месяц позднее запланированного, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на информированные источники.
Ведомости 08:00