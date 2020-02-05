Экономика
РИА НовостиПравительство и ЦБ договорились создать механизм консультаций
Правительство и ЦБ РФ договорились создать постоянно действующий консультационный механизм по оценке ситуации в экономике в связи с реализацией нацпроектов, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
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Происшествия
Прокуратура извинилась перед Голуновым
"Прокуратура Западного административного округа Москвы направила журналисту Ивану Голунову официальные извинения в связи с его необоснованным привлечением к уголовной ответственности", — говорится в релизе.
Общество
В Симферополе вводят график подачи воды
Как сообщало ИА REGNUM, по данным Госкомводхоза РК, ежесуточно Симферополь потребляет от 140 до 150 тысяч кубометров воды.
Общество
Суд передал органам опеки девочку, пять лет жившую в медцентре
Пресненский суд Москвы передал органам опеки девочку, пять лет жившую в столичном перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя", передает корреспондент РИА Новости.
Происшествия
В Липецкой области две восьмиклассницы избили шестиклассницу
Происшествия
В Стамбуле пассажирский самолет разбился об ограждение после посадки
Самолет направлялся из Измира в Стамбул. Он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся.
Гаджеты
Samsung случайно раскрыла дизайн флагманского Galaxy S20
Происшествия
У пассажиров круизного лайнера в Японии обнаружили коронавирус
В Японии у десяти пассажиров круизного лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус.
Здоровье
Онкологи объяснили рост заболеваемости раком
Рост заболеваемости раком связан с увеличением продолжительности жизни, старением населения и развитием медицины.
Футбол
ФИФА отреагировала на сообщения о недопуске России к ЧМ-2022
Международная федерация футбола (ФИФА) не располагает новыми данными об участии сборной России в чемпионате мира по футболу 2022 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФИФА.
Футбол
Все 16 клубов РПЛ выдвинули Прядкина на пост президента лиги
Напомним, 16 января на общем собрании клубов РПЛ нынешний президент организации Прядкин был досрочно переизбран на новый срок.
Общество
Жан-Поль Готье заявил о готовности работать с Ольгой Бузовой
Во время пресс-конференции в Москве французский кутюрье Жан-Поль Готье сказал, что заинтересован в сотрудничестве с российской певицей Ольгой Бузовой.
Футбол
«Локомотив» по пенальти переиграл «Спартак» на турнире в Катаре
Московский "Локомотив" в серии пенальти обыграл столичный "Спартак" в матче второго тура товарищеского турнира в Катаре.
Политика
На Украине ограничат зарплаты чиновникам
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал решение правительства по ограничению зарплат чиновников, сообщает телеканал "112 Украина".
Футбол
Кононов стал главным тренером «Риги»
Культура
Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале
«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
Хоккей
Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ
Капитан «Вашингтона» забросил 40 шайб в регулярном чемпионате нынешнего сезона Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин, оформивший менее чем за пять минут хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингс», помог выиграть своей команде игру со счетом 4:2, а сам стал лучшим снайпером текущего сезона.
Политика
Киев заявил о неготовности к возвращению Крыма
Накануне глава Госдепартамента США Майк Помпео на 1,5-часовой встрече с крымской активисткой Эмине Джапаровой в ходе своего визита в Киев заявил, что Украина потеряла Крым навсегда, у России полуостров никак не отнять.
Политика
США могут принять меры против «Роснефти» из-за Венесуэлы
"Роснефть", которая реализует проекты в Венесуэле, уже находится под рядом санкций США.
Шоу-бизнес
Успенская находится на грани инсульта после скандала с дочерью
Певица Любовь Успенская находится в предынсультном состоянии после скандала с дочерью Татьяной Плаксиной.
Здоровье
Доктор Мясников назвал два сценария распространения коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, Александр Леонидович Мясников – советский и российский врач, телеведущий назвал два сценария для распространения коронавируса.
Политика
В США анонсировали переговоры с Россией по контролю над вооружениями
Помощник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что США и Россия вскоре начнут переговоры по контролю над вооружениями и ядерным вопросам.
Политика
В Раде назвали цель обысков в офисе телеканала «1+1»
Обыски в офисе телепередачи "Секретные материалы" телеканала "1+1" проходят в рамках расследования дела о прослушивании премьер-министра Украины Алексея Гончарука, заявил в среду депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Александр Дубинский.
Общество
Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде
Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде из масс-маркета. Фотографии появились на Daily Mail.
Политика
СМИ рассказали о словах Помпео про Крым во время визита на Украину
Госсекретарь США Майк Помпео во время своего визита на Украину заявил, что Крым потерян навсегда, и это понимают все политические игроки.
Армия и оружие
Эрдоган потребовал от Дамаска отвода войск в Идлибе
Эрдоган Как ранее сообщало ИА REGNUM, сирийским войскам в Идлибе приходится бороться не только с террористами, от которых они освобождают провинцию, но и с турецкими войсками, отстроившими новые наблюдательные посты.
Происшествия
Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ
В Сирии погибли четверо бойцов центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Об этом стало известно изданию Baza.
Культура
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Наука
Чувствительные к ультрафиолету контактные линзы помогут защититься от солнца
Немецкие ученые предложили использовать для защиты от солнца чувствительные к ультрафиолету красители, которые меняют цвет в зависимости от времени и интенсивности воздействия солнечных лучей.
Общество
Киану Ривз попал на фото 1932 года в украинском учебнике по истории
В украинский учебник по всемирной истории попал голливудский актер Киану Ривз.