Экономика
РИА НовостиПравительство и ЦБ договорились создать механизм консультаций
"Договорились с Банком России, с Эльвирой Сахипзадовной (Набиуллиной - ред), это встречная инициатива - создать постоянно действующий в режиме онлайн механизм консультаций для оценки складывающейся ситуации и при необходимости принятия мер уже независимо в сфере своих компетенций", - сообщил Белоусов.
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Правительство и ЦБ создадут механизм консультаций по ситуации в экономике
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Опубликован трейлер мультфильма «Миньоны: Грювитация»
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В Петербурге сотрудника районной администрации заподозрили во взятке
Сотрудник администрации Калининского района Петербурга задержан по подозрению в получении взятки в размере 8 миллионов рублей от гендиректора фирмы за подписание актов ремонтных работ в школах, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
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В США на 104-м году жизни умер актер Кирк Дуглас. О случившемся журналу People рассказал его сын Майкл Дуглас.
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Неизвестный бросил бутылку с неустановленной смесью в здание Никулинского суда в Москве, после чего началось возгорание.
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Корабль «Союз МС-13» отстыковался от МКС и возвращается на Землю
Корабль "Союз МС-13" с россиянином Александром Скворцовым, американкой Кристиной Кук и итальянцем Лукой Пармитано отстыковался от Международной космической станции и возвращается на Землю, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами (ЦУП).
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Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США
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На территории Китая выявлено 19 граждан иностранных государств, заболевших пневмонией нового типа, которую вызывает новый коронавирус 2019-nCoV.
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Пенсионеров обрекли на «неадекватную» индексацию пенсий
Профессор уверен, что такую же стратегию Топилин будет применять и в ПФР. Он добавил, что «лишних» денег пенсионерам точно ждать не стоит.
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По информации ТАСС, вечером 5 февраля представители Службы безопасности Украины (СБУ) начали обыск в здании телеканала "1+1".
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Белорусская община Крыма попросила президента Александра Лукашенко открыть консульство в российском регионе.
Финансы
Рубль повышается к доллару и евро
В начале торговой сессии в четверг, 6 февраля, рубль стал подниматься к евро и доллару, свидетельствуют данные Мосбиржи.
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В Китае начались испытания американского лекарства от коронавируса
В городе Ухань китайской провинции Хубэй начались клинические испытания экспериментального препарата против коронавируса американской биотехнологической компании Gilead Sciences под названием Remdesivir.
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Около деревни Сухая Балка под Красноярском утром 6 февраля произошло семь ДТП с участием 29 автомобилей.
Общество
В Москве умер сын бывшего президента Киргизии Айдар Акаев
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После скандала с дочерью Любовь Успенская находилась на грани инсульта
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Что касается порванной копии речи Трампа, то Пелоси объяснила свои действия тем, что ей не удалось отыскать в этом тексте ни единой правдивой страницы, после чего и решила порвать экземпляр доклада.
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Xiaomi Mi 10 первым из смартфонов получит модуль памяти LPDDR5
Micron Technology подтвердила, что предстоящий Xiaomi Mi 10 станет первым смартфоном, оснащенным памятью LPDDR5.