Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПравительство и ЦБ договорились создать механизм консультаций

"Договорились с Банком России, с Эльвирой Сахипзадовной (Набиуллиной - ред), это встречная инициатива - создать постоянно действующий в режиме онлайн механизм консультаций для оценки складывающейся ситуации и при необходимости принятия мер уже независимо в сфере своих компетенций", - сообщил Белоусов.
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Правительство и ЦБ договорились общаться ради экономической стабильности

Ведомостивчера в 15:01

Правительство и ЦБ договорились о диалоге ради экономической стабильности

Forbesвчера в 10:44

Правительство и ЦБ создадут механизм консультаций для обеспечения стабильности

Известиявчера в 08:43

Правительство и ЦБ договорились о постоянных консультациях ради поддержания макростабильности

Интерфаксвчера в 09:10

Правительство и ЦБ договорились создать механизм консультаций

РИА Новостивчера в 08:56

Правительство и ЦБ создадут рабочую группу по финрынкам и экономике

РБКвчера в 10:27

Правительство и ЦБ создадут механизм консультаций по ситуации в экономике

Rambler News Serviceвчера в 08:22
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Кино

Опубликован трейлер мультфильма «Миньоны: Грювитация»

Inc-news.ru 03 февраля в 13:28
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

Ограниченные в правах родители «больше не могут представлять интересы ребенка в публичном пространстве, не могут больше представительствовать в его интересах, а вопрос проживания ребенка определяют органы опеки и попечительства — он может быть передан в приемную семью или под опеку».
Коммерсантъ вчера в 15:24
Происшествия

В Петербурге сотрудника районной администрации заподозрили во взятке

Сотрудник администрации Калининского района Петербурга задержан по подозрению в получении взятки в размере 8 миллионов рублей от гендиректора фирмы за подписание актов ремонтных работ в школах, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 03:41
Культура

Умер американский актер Кирк Дуглас

В США на 104-м году жизни умер актер Кирк Дуглас. О случившемся журналу People рассказал его сын Майкл Дуглас.
РБК вчера в 18:40
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Анастасия Костенко родила Тарасову вторую дочь

Ростовская модель 25-летняя Анастасия Костенко родила второго ребёнка.
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 12:02
Единоборства

Бивол уверен, что способен победить Альвареса

Российский чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по версии WBA Дмитрий Бивол выразил мнение, что способен взять верх над чемпионом мира в четырёх весовых категориях Саулем Альваресом.
RT на русском 02:02
Политика

Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным

Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Газета.Ru 04 февраля в 03:21
Происшествия

Неизвестный бросил «коктейль Молотова» в здание Никулинского суда

Неизвестный бросил бутылку с неустановленной смесью в здание Никулинского суда в Москве, после чего началось возгорание.
РБК 03:07
Хоккей

Александр Овечкин оформил хет-трик и принёс победу «Вашингтону»

Говорит Москва вчера в 00:48
Происшествия

В Стамбуле самолет при жесткой посадке разбился на три части

Фюзеляж самолета в результате жесткой посадки развалился на три части.
РИА Новости вчера в 11:36
Происшествия

Жившую на ферме вместе с телятами девочку вернули бабушке в Приморье

Трехлетнюю девочку в Приморье, которая жила на ферме в одном помещении с загоном для скота, вернули бабушке, сообщила РИА Новости замминистра образования региона Наталья Василянская.
РИА Новости вчера в 07:23
Технологии

В генуэзской крепости Балаклавы нашли древний оружейный арсенал

В одной из башен генуэзской крепости Чембало в Балаклаве нашли средневековый оружейный инвентарь.
Московский Комсомолец вчера в 00:05
Общество

Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева

Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
BFM.ru 01:22
Наука

Ученые завершили масштабную генетическую «перепись» раковых опухолей

Крупный международный консорциум генетиков, в число которых входили и специалисты из России, завершил расшифровку и изучение геномов 2,6 тыс. опухолей, принадлежащих к 38 видам рака.
ТАСС Наука вчера в 15:16
Общество

Корабль «Союз МС-13» отстыковался от МКС и возвращается на Землю

Корабль "Союз МС-13" с россиянином Александром Скворцовым, американкой Кристиной Кук и итальянцем Лукой Пармитано отстыковался от Международной космической станции и возвращается на Землю, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами (ЦУП).
РИА Новости 00:55
Энергетика

Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США

В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
РБК вчера в 16:00
Общество

В Китае выявлено 19 случаев заражения иностранцев коронавирусом

На территории Китая выявлено 19 граждан иностранных государств, заболевших пневмонией нового типа, которую вызывает новый коронавирус 2019-nCoV.
REGNUM 03:27
Экономика

Пенсионеров обрекли на «неадекватную» индексацию пенсий

Профессор уверен, что такую же стратегию Топилин будет применять и в ПФР. Он добавил, что «лишних» денег пенсионерам точно ждать не стоит.
Primpress.ru вчера в 14:30
Политика

Владимир Ильиных избран главой Оренбурга

Конкуренцию Ильиных в финале составили мастер участка Оренбургского газоперерабатывающего завода Василий Кальнишевский, юрисконсульт Александр Ивлев и глава Северного округа Оренбурга Дмитрий Корнев.
ТАСС 02:28
Происшествия

Два человека погибли в результате схода поезда с рельсов в Италии

В результате инцидента погибли два машиниста, еще 27 человек пострадали, сообщает RaiNews24.
Российская газета 02:47
Политика

Сотрудники СБУ пришли с обыском на телеканал «1+1»

По информации ТАСС, вечером 5 февраля представители Службы безопасности Украины (СБУ) начали обыск в здании телеканала "1+1".
Piter.tv вчера в 13:51
Политика

Крымские белорусы попросили Лукашенко открыть консульство

Белорусская община Крыма попросила президента Александра Лукашенко открыть консульство в российском регионе.
Московский Комсомолец 03:06
Финансы

Рубль повышается к доллару и евро

В начале торговой сессии в четверг, 6 февраля, рубль стал подниматься к евро и доллару, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Газета.Ru 02:08
Общество

Из-за метели закрыта часть трассы М-4 «Дон» в Ростовской области

REGNUM 00:50
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В Китае начались испытания американского лекарства от коронавируса

В городе Ухань китайской провинции Хубэй начались клинические испытания экспериментального препарата против коронавируса американской биотехнологической компании Gilead Sciences под названием Remdesivir.
Rambler News Service 03:50
Происшествия

Под Красноярском столкнулись 29 автомобилей

Около деревни Сухая Балка под Красноярском утром 6 февраля произошло семь ДТП с участием 29 автомобилей.
REGNUM 00:38
Общество

В Москве умер сын бывшего президента Киргизии Айдар Акаев

В Москве умер сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева Айдар, сообщили "24.kg" и "Акипресс" близкие семьи.
Интерфакс 00:16
Шоу-бизнес

После скандала с дочерью Любовь Успенская находилась на грани инсульта

Знаменитая российская певица Любовь Успенская после скандала с дочерью находилась на грани инсульта.
Аргументы недели вчера в 11:37
Политика

Нэнси Пелоси разорвала копию речи Дональда Трампа

Что касается порванной копии речи Трампа, то Пелоси объяснила свои действия тем, что ей не удалось отыскать в этом тексте ни единой правдивой страницы, после чего и решила порвать экземпляр доклада.
Rostov gazeta вчера в 09:58
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Xiaomi Mi 10 первым из смартфонов получит модуль памяти LPDDR5

Micron Technology подтвердила, что предстоящий Xiaomi Mi 10 станет первым смартфоном, оснащенным памятью LPDDR5.
ITZine.ru 00:30
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Андрей Рэмович Белоусов
Российский государственный и политический деятель, учёный-экономист. Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации с 21 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса.
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