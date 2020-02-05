Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПравительство и ЦБ договорились создать механизм консультаций

"Договорились с Банком России, с Эльвирой Сахипзадовной (Набиуллиной - ред), это встречная инициатива - создать постоянно действующий в режиме онлайн механизм консультаций для оценки складывающейся ситуации и при необходимости принятия мер уже независимо в сфере своих компетенций", - сообщил Белоусов.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Правительство и ЦБ договорились общаться ради экономической стабильности

Ведомости15:01

Правительство и ЦБ создадут механизм консультаций для обеспечения стабильности

Известия08:43

Правительство и ЦБ создадут рабочую группу по финрынкам и экономике

РБК10:27

Правительство и ЦБ договорились о постоянных консультациях ради поддержания макростабильности

Интерфакс09:10

Правительство и ЦБ договорились создать механизм консультаций

РИА Новости08:56

В правительстве сообщили о взаимодействии с ЦБ и рисках инфляции из-за выполнения госпрограмм

Вести.Ru12:11

Правительство и ЦБ создадут механизм консультаций по ситуации в экономике

Rambler News Service08:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 23:29, Ашберн
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

РИА Новости 12:05
Здоровье

В каких стоматологиях Оренбурга можно вылечить зубы по полису ОМС

Считаю, чем будет больше конкуренции в системе ОМС - между государственными и частными медицинскими организациями, тем полезнее будет для населения.
Orenday.ru 03 февраля в 06:39
Шоу-бизнес

Петросян назвал размер своей пенсии

Артист Евгений Петросян озвучил в интервью порталу Teleprogramma.pro размер своей пенсии.
РИА Новости 17:29
Армия и оружие

Сирийская армия ответила на обстрел жилых кварталов Алеппо

Позиции террористических групп вблизи города Алеппо атаковала Сирийская арабская армия (САА), 4 февраля сообщает источник ИА Красная Весна в Сирии.
Красная весна вчера в 04:18
Происшествия

Мэрия Биробиджана эвакуирована после сообщения о минировании

Сотрудники городской администрации были эвакуированы из здания мэрии после получения информации о заложенном в здании взрывном устройстве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.
REGNUM 23:10
Общество

Счетная палата оценила работу правительства

Стратегический аудит СП проводила по данным 2017–2018 годов и трех кварталов 2019 года, и его результаты относятся к прежней структуре и составу правительства Дмитрия Медведева, однако решать, являются ли выявленные проблемы помехой для работы, предстоит новому кабинету министров: отчет СП ляжет на стол Михаила Мишустина и будет направлен в Госдуму и Совет федерации.
Коммерсантъ 16:02
Авто

Hyundai представил рестайлинговый Hyundai Tucson

Компания Hyundai представила на автосалоне Auto Expo 2020 в Дели обновленный Hyundai Tucson.
Автоновости дня 02:51
Происшествия

Более 10 машин столкнулись под Красноярском

На трассе под красноярском столкнулись более 10 машин, в том числе грузовики.
Известия 23:03
Политика

Путин примет верительные грамоты от послов в Кремле

Президент России Владимир Путин примет верительные грамоты от прибывших иностранных послов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
SM News вчера в 21:28
Политика

Путин заявил об отсутствии у правительства времени на раскачку

Путин подчеркнул, что ждет от правительства конкретной работы по каждому из обозначенных направлений.
Lenta.ru 08:44
Культура

Умер американский актёр Кирк Дуглас

Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.
RT на русском 19:55
Культура

Что устроили Шакира и Дженнифер Лопес на арене «Супербоул»

Выступление артисток прошло в перерыве финального матча "Супербоул", Национальной футбольной лиги США, который является одним из самых престижных в Северной Америке.В 2020 году организаторы "Супербоул" пригласили 43-летнюю Шакиру и 50-летнюю Дженнифер Лопес для создания шоу.
ИА DixiNews // Санкт-Петербург 03 февраля в 12:50
Происшествия

В Липецкой области две восьмиклассницы избили шестиклассницу

Известия вчера в 08:23
Политика

ВТО частично поддержала Украину в споре с Россией по вагонам

Всемирная торговая организация частично поддержала апелляцию Украины по спору с Россией об импорте украинских вагонов и стрелочных переводов, утверждают СМИ со ссылкой на источник.
Взгляд.ру вчера в 11:12
Политика

Соратница Зеленского призвала не платить пенсии симпатизирующим России

Депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая объяснила отказ поддержать законопроект о пенсиях для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик их возможными пророссийскими настроениями, сообщает телеканал "112".
РИА Новости 19:23
Армия и оружие

СК РФ показал фото разыскиваемого за обстрел Горловки полковника ВСУ

Следственный комитет России опубликовал снимок полковника ВСУ, причастного к обстрелу Горловки.
Журналистская правда вчера в 02:41
Армия и оружие

ВВС Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС

Израильские ВВС нанесли удары по объектам правящего в секторе Газа движения ХАМАС. Об этом сообщает армия обороны Израиля.
Политика Сегодня 22:47
Политика

Сенат США провалил импичмент Трампа

Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам на процессе по импичменту.
РИА Новости 16:38
Происшествия

Число жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх

В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, погибли три человека, пострадали 179.
REGNUM 18:52
Происшествия

В грузинском монастыре зарезали россиянина

Как сообщает телеканал, убитый россиянин, которому было более 50 лет, последний год проживал в монастыре.
Росбалт 21:43
Происшествия

У россиян с круизного лайнера в Японии коронавирус не диагностирован

Коронавирус 2019-nCoV не диагностирован у граждан России, находящихся на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на рейде японского порта Иокогама.
Российская газета 21:10
Культура

В Минске вскоре откроется XXVII международная книжная выставка-ярмарка

Минск готовится к проведению XXVII международной книжной выставки-ярмарки под девизом "Беларусь - открытая книга", передает БЕЛТА сегодня, 3 февраля, со ссылкой на прямую речь министра информации Республики Беларусь Александра Карлюкевича.
Ревизор.ру 03 февраля в 12:30
Общество

Пророчество Ванги о коронавирусе озвучили ее переводчики

Переводчик Ванги Тодор Тодоров уточнил, что не слышал из уст предсказательницы указания года, но привел полное пророчество на болгарском языке, которое перевел следующим образом: "Когда будет год зеркала, свет перевернется наоборот, и вся проблема придет от желтых", - предсказала Ванга Другой переводчик Ванги Стоян Петров утверждает, что ее пророчество о коронавирусе состояло из двух частей.
Народные новости 17:04
Шоу-бизнес

Успенская находится на грани инсульта после скандала с дочерью

Певица Любовь Успенская находится в предынсультном состоянии после скандала с дочерью Татьяной Плаксиной.
ФАН 12:15
Технологии

Уровень излучения iPhone 11 Pro оказался запредельным

По результатам тестов независимой лаборатории выяснилось, что уровень излучения iPhone 11 Pro более чем в 2 раза превышает норму, но при этом смартфон может использоваться в США.
Astera 04:50
Транспорт

В России предложили изменить правила использования шипованных шин

Речь идет о возвращении обязательного знака "Ш", ограничении скорости для автомобилей с зимними шинами и введения штрафа за неправильное использование сезонной резины.
Российская газета 08:25
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко родила вторую дочь от Дмитрия Тарасова

Долгожданное событие в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко - вторые роды Насти – наконец, свершилось.
Bimru.ru 10:41
Общество

Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса

Владимир Путин на совещании с правительством поручил выявлять аптеки, которые подняли цены на препараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 08:12
Армия и оружие

ПВО Сирии отбили ракетную атаку над Дамаском

Сирийские ПВО перехватили ракеты, летящие над Дамаском. Об этом сообщает агентство SANA.
Газета.Ru 22:15
Здоровье

Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
iReactor 20:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Рэмович Белоусов
Российский государственный и политический деятель, учёный-экономист. Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации с 21 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное