Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПравительство и ЦБ договорились создать механизм консультаций

Правительство и ЦБ РФ договорились создать постоянно действующий консультационный механизм по оценке ситуации в экономике в связи с реализацией нацпроектов, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
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Правительство и ЦБ договорились о диалоге ради экономической стабильности

Forbes10:44

Правительство и ЦБ договорились создать механизм консультаций

РИА Новости08:56

Правительство и ЦБ договорились о постоянных консультациях ради поддержания макростабильности

Интерфакс09:10

Правительство и ЦБ договорились общаться ради экономической стабильности

Ведомости09:03

Правительство и ЦБ создадут рабочую группу по финрынкам и экономике

РБК10:27

Правительство и ЦБ создадут механизм консультаций для обеспечения стабильности

Известия08:43

Правительство и ЦБ создадут механизм консультаций по ситуации в экономике

Rambler News Service08:22
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Минкомсвязь РФ предлагает найти баланс между тарифами на связь и необходимостью инвестирования операторами в развитие инфраструктуры и новых услуг, заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев в ходе заседания комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи.
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Названа причина аварийной посадки самолета в Стамбуле

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Андрей Рэмович Белоусов
Российский государственный и политический деятель, учёный-экономист. Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации с 21 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса.
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