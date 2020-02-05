Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПравительство и ЦБ договорились создать механизм консультаций

"Договорились с Банком России, с Эльвирой Сахипзадовной (Набиуллиной - ред), это встречная инициатива - создать постоянно действующий в режиме онлайн механизм консультаций для оценки складывающейся ситуации и при необходимости принятия мер уже независимо в сфере своих компетенций", - сообщил Белоусов.
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Правительство и ЦБ создадут механизм консультаций для обеспечения стабильности

Известия08:43

В правительстве сообщили о взаимодействии с ЦБ и рисках инфляции из-за выполнения госпрограмм

Вести.Ru12:11

Правительство и ЦБ создадут рабочую группу по финрынкам и экономике

РБК10:27

Правительство и ЦБ договорились о постоянных консультациях ради поддержания макростабильности

Интерфакс09:10

Правительство и ЦБ договорились создать механизм консультаций

РИА Новости08:56

Правительство и ЦБ договорились общаться ради экономической стабильности

Ведомости15:01

Правительство и ЦБ создадут механизм консультаций по ситуации в экономике

Rambler News Service08:22
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Культура

Умер американский актер Кирк Дуглас

РБК 18:40
Армия и оружие

Армия Сирии отбила у боевиков город Саракиб

Подразделения сирийской армии вечером 5 февраля отбили у террористов в ходе ожесточенного сражения город Саракиб на северо-западе страны, расположенный на территории мухафазы Идлиб, передает информационный ресурс Arabnews.
Газета.Ru 16:09
Транспорт

В России предложили изменить правила использования шипованных шин

Речь идет о возвращении обязательного знака "Ш", ограничении скорости для автомобилей с зимними шинами и введения штрафа за неправильное использование сезонной резины.
Российская газета 08:25
Происшествия

В Японии у 10 человек на круизном лайнере обнаружили коронавирус

Японские медики диагностировали пневмонию, вызванную вирусом 2019-nCoV, у 10 человек на круизном судне Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
ТАСС вчера в 18:38
Экономика

На рынке элитного жилья в Москве установлен новый рекорд

Предыдущий был поставлен в 2018 г. – 77 млрд руб. Общая площадь проданного в 2019 г. жилья премиального сегмента выросла на 17% и составила 142000 кв. м, сказано в отчете.
Ведомости 17:12
Политика

Пелоси назвала Трампа угрозой для демократии США

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси после голосования сената в рамках процесса импичмента американского президента Дональда Трампа заявила, что Трамп «остаётся угрозой для американской демократии».
RT на русском 18:43
Общество

Дефицит воды в Крыму: Симферополю запасов хватит на 100 дней

Водохранилища республики наполнены только на одну треть от общего объёма. При этом запаса воды в Симферополе хватит примерно на 100 дней.
Ридус 16:02
Общество

Из части Северо-Крымского канала хотят сделать водохранилище

Московский Комсомолец 11:24
Общество

Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса

Владимир Путин на совещании с правительством поручил выявлять аптеки, которые подняли цены на препараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 08:12
Наука

Российские ученые создали новый мемристор

Исследователи из Университета Лобачевского создали новый вариант мемристора на основе слоистой структуры «металл-оксид-металл».
Индикатор 12:20
Экономика

Банк России до конца года сократит банковский рынок на 10%

Банк России начал работу по отзыву лицензий у недобросовестных банков с 2013 года.
Вести.Ru 18:39
Футбол

Роналду поздравил себя с днем рождения

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду поздравил себя с днем рождения. 5 февраля португальскому форварду исполнилось 35 лет.
Газета.Ru 09:31
Армия и оружие

Танк Т-90М успешно прошел госиспытания

Представители «Уралвагонзавода» сообщили об успешных государственных испытаниях российского танка Т-90М «Прорыв».
Известия вчера в 21:05
Общество

«Известия» назвали регионы, лидирующие по потреблению водки в России

По данным издания, в Сахалинской области в прошлом году пришлось 12 л водки на душу населения, в Магаданской - 11,4 л. В пятерку лидеров по потреблению этого вида спиртного также вошли Республика Коми (10,6 л), Чукотка (10 л) и Карелия (9,6 л). Кроме того, в Сахалинской и Магаданской областях потребление водки снизилось на 2%, а в Коми и на Чукотке выросло на 1% и 3% соответственно.
ТАСС 17:23
Происшествия

Актера из «Великолепного века» приговорили почти к 17 годам тюрьмы

Вести.Ru вчера в 11:06
Политика

США изучают возможность санкций против «Роснефти» из-за Венесуэлы

Вашингтон рассматривает возможность применения санкций против компании «Роснефть» в пакете с другими ограничительными мерами, затрагивающими власти Венесуэлы.
RT на русском 13:13
Происшествия

Число жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх

В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, погибли три человека, пострадали 179.
REGNUM 18:52
Шоу-бизнес

42-летняя Светлана Зейналова рассталась с отцом своей младшей дочери

Сегодня стало известно, что Светлана Зейналова ушла от своего возлюбленного Дмитрия, который является отцом ее младшей дочери.
Вокруг ТВ вчера в 04:52
Экономика

Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть по мировым ценам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился, что российские компании настаивают на премиях к цене на нефть для республики, хотя западным потребителям продают без нее.
РИА Новости вчера в 07:31
Общество

На Кубани в квитанциях за ЖКХ появится новая строка

В 16 регионах страны в 2020 году будет запущена программа добровольного страхования жилья.
Россия.Кубань 10:26
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

Коммерсантъ 15:24
Политика

Соратница Зеленского призвала не платить пенсии симпатизирующим России

Депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая объяснила отказ поддержать законопроект о пенсиях для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик их возможными пророссийскими настроениями, сообщает телеканал "112".
РИА Новости 19:23
Энергетика

Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США

В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
РБК 16:00
Происшествия

В Подмосковье мужчина убил 13-летнего сына

Российская газета 10:35
Происшествия

Хотевший «изгнать Путина» шаман подал жалобу в ЕСПЧ

Якутский шаман Александр Габышев, который в 2019 году попытался дойти до Москвы для «изгнания Путина», подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщил РБК координатор «Правозащиты открытки» Алексей Прянишников.
Коммерсантъ 17:10
Шоу-бизнес

Юморист показал певицу Анну Седокову без фотошопа

Юморист телеканала ТНТ показал певицу Анну Седокову без фотошопа.
Donday.ru 10:12
Шоу-бизнес

Дарья Мороз ответила на вопросы о разводе с Константином Богомоловым

Uznayvse.ru 16:38
Общество

Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

РИА Новости 01:11
Экономика

Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу

C 4 февраля начинают действовать новые правила провоза наличности через таможенную границу евразийского экономического союза, который объединяет Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.
Российская газета 03 февраля в 16:01
Экономика

«Известия»: В РФ могут на 25% вырасти цены на жилье

В Совете Федерации прогнозируют, что цены на недвижимость в России в ближайшие два года могут увеличиться на 25%.
Газета.Ru 20:04
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Андрей Рэмович Белоусов
Российский государственный и политический деятель, учёный-экономист. Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации с 21 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса.
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