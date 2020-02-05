Экономика
РИА НовостиПравительство и ЦБ договорились создать механизм консультаций
"Договорились с Банком России, с Эльвирой Сахипзадовной (Набиуллиной - ред), это встречная инициатива - создать постоянно действующий в режиме онлайн механизм консультаций для оценки складывающейся ситуации и при необходимости принятия мер уже независимо в сфере своих компетенций", - сообщил Белоусов.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 20:17, Ашберн
Армия и оружие
Армия Сирии отбила у боевиков город Саракиб
Подразделения сирийской армии вечером 5 февраля отбили у террористов в ходе ожесточенного сражения город Саракиб на северо-западе страны, расположенный на территории мухафазы Идлиб, передает информационный ресурс Arabnews.
Транспорт
В России предложили изменить правила использования шипованных шин
Речь идет о возвращении обязательного знака "Ш", ограничении скорости для автомобилей с зимними шинами и введения штрафа за неправильное использование сезонной резины.
Происшествия
В Японии у 10 человек на круизном лайнере обнаружили коронавирус
Японские медики диагностировали пневмонию, вызванную вирусом 2019-nCoV, у 10 человек на круизном судне Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
Экономика
На рынке элитного жилья в Москве установлен новый рекорд
Предыдущий был поставлен в 2018 г. – 77 млрд руб. Общая площадь проданного в 2019 г. жилья премиального сегмента выросла на 17% и составила 142000 кв. м, сказано в отчете.
Политика
Пелоси назвала Трампа угрозой для демократии США
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси после голосования сената в рамках процесса импичмента американского президента Дональда Трампа заявила, что Трамп «остаётся угрозой для американской демократии».
Общество
Дефицит воды в Крыму: Симферополю запасов хватит на 100 дней
Водохранилища республики наполнены только на одну треть от общего объёма. При этом запаса воды в Симферополе хватит примерно на 100 дней.
Общество
Из части Северо-Крымского канала хотят сделать водохранилище
Общество
Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса
Владимир Путин на совещании с правительством поручил выявлять аптеки, которые подняли цены на препараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом.
Наука
Российские ученые создали новый мемристор
Исследователи из Университета Лобачевского создали новый вариант мемристора на основе слоистой структуры «металл-оксид-металл».
Экономика
Банк России до конца года сократит банковский рынок на 10%
Банк России начал работу по отзыву лицензий у недобросовестных банков с 2013 года.
Футбол
Роналду поздравил себя с днем рождения
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду поздравил себя с днем рождения. 5 февраля португальскому форварду исполнилось 35 лет.
Армия и оружие
Танк Т-90М успешно прошел госиспытания
Представители «Уралвагонзавода» сообщили об успешных государственных испытаниях российского танка Т-90М «Прорыв».
Общество
«Известия» назвали регионы, лидирующие по потреблению водки в России
По данным издания, в Сахалинской области в прошлом году пришлось 12 л водки на душу населения, в Магаданской - 11,4 л. В пятерку лидеров по потреблению этого вида спиртного также вошли Республика Коми (10,6 л), Чукотка (10 л) и Карелия (9,6 л). Кроме того, в Сахалинской и Магаданской областях потребление водки снизилось на 2%, а в Коми и на Чукотке выросло на 1% и 3% соответственно.
Происшествия
Актера из «Великолепного века» приговорили почти к 17 годам тюрьмы
Политика
США изучают возможность санкций против «Роснефти» из-за Венесуэлы
Вашингтон рассматривает возможность применения санкций против компании «Роснефть» в пакете с другими ограничительными мерами, затрагивающими власти Венесуэлы.
Происшествия
Число жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх
В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, погибли три человека, пострадали 179.
Шоу-бизнес
42-летняя Светлана Зейналова рассталась с отцом своей младшей дочери
Сегодня стало известно, что Светлана Зейналова ушла от своего возлюбленного Дмитрия, который является отцом ее младшей дочери.
Экономика
Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть по мировым ценам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился, что российские компании настаивают на премиях к цене на нефть для республики, хотя западным потребителям продают без нее.
Общество
На Кубани в квитанциях за ЖКХ появится новая строка
В 16 регионах страны в 2020 году будет запущена программа добровольного страхования жилья.
Политика
Соратница Зеленского призвала не платить пенсии симпатизирующим России
Депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая объяснила отказ поддержать законопроект о пенсиях для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик их возможными пророссийскими настроениями, сообщает телеканал "112".
Энергетика
Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США
В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
Происшествия
В Подмосковье мужчина убил 13-летнего сына
Происшествия
Хотевший «изгнать Путина» шаман подал жалобу в ЕСПЧ
Якутский шаман Александр Габышев, который в 2019 году попытался дойти до Москвы для «изгнания Путина», подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщил РБК координатор «Правозащиты открытки» Алексей Прянишников.
Шоу-бизнес
Юморист показал певицу Анну Седокову без фотошопа
Юморист телеканала ТНТ показал певицу Анну Седокову без фотошопа.
Общество
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Экономика
Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу
C 4 февраля начинают действовать новые правила провоза наличности через таможенную границу евразийского экономического союза, который объединяет Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.
Экономика
«Известия»: В РФ могут на 25% вырасти цены на жилье
В Совете Федерации прогнозируют, что цены на недвижимость в России в ближайшие два года могут увеличиться на 25%.