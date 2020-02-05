Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПравительство и ЦБ договорились создать механизм консультаций

"Договорились с Банком России, с Эльвирой Сахипзадовной (Набиуллиной - ред), это встречная инициатива - создать постоянно действующий в режиме онлайн механизм консультаций для оценки складывающейся ситуации и при необходимости принятия мер уже независимо в сфере своих компетенций", - сообщил Белоусов.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Правительство и ЦБ договорились о постоянных консультациях ради поддержания макростабильности

Интерфакс09:10

Правительство и ЦБ договорились о диалоге ради экономической стабильности

Forbes10:44

Правительство и ЦБ создадут рабочую группу по финрынкам и экономике

РБК10:27

Правительство и ЦБ договорились общаться ради экономической стабильности

Ведомости15:01

Правительство и ЦБ договорились создать механизм консультаций

РИА Новости08:56

Правительство и ЦБ создадут механизм консультаций для обеспечения стабильности

Известия08:43

Правительство и ЦБ создадут механизм консультаций по ситуации в экономике

Rambler News Service08:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 15:38, Ашберн
Наука

На Аляске обнаружили самый полный скелет предшественника динозавров

РИА Новости 09:05
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

После заседания, длившегося восемь часов, суд принял решение по резонансному делу: Татьяна Максимова и Юрий Зинкин ограничены в родительских правах.
Коммерсантъ 15:24
Политика

В Белоруссии снизилось число сторонников союза с Россией

За 2019 год число сторонников союза с Россией в Белоруссии снизилось с 60,4% до 40,4%, сообщает «Белсат TV» со ссылкой на результаты социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.
Коммерсантъ 11:01
Шоу-бизнес

Ида Галич рассказала Собчак о причинах конфликта с Бузовой

Галич стала героиней нового выпуска ютуб-шоу «Осторожно, Собчак», в ходе которого рассказала о своих претензиях к Бузовой.
ФАН 14:01
Шоу-бизнес

У актрисы Шэннен Доэрти диагностировали рак груди четвертой степени

Врачи диагностировали у брюнетки рак груди четвертой степени. Шэннен также сообщила, что думала, что болезнь отступила.
Lisa.ru 01:25
Футбол

16-летний Тороп прокомментировал дебют за ЦСКА

16-летний вратарь ЦСКА Владислав Тороп прокомментировал свой дебют в первой команде «армейцев».
Чемпионат 14:40
Происшествия

Один человек погиб при жесткой посадке лайнера в Стамбуле

Прилетевший из Измира самолет совершил жесткую посадку и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Российская газета 15:11
Шоу-бизнес

Светлана Зейналова рассталась с отцом второй дочери

Весной 2018 года Светлана родила от маркетолога Дмитрия дочь Веронику. Также в семье есть дочь Александра от первого брака телеведущей.
Что происходит вчера в 07:21
Общество

Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде

Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде из масс-маркета. Фотографии появились на Daily Mail.
Lenta.ru вчера в 23:31
Экономика

Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть по мировым ценам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился, что российские компании настаивают на премиях к цене на нефть для республики, хотя западным потребителям продают без нее.
РИА Новости вчера в 07:31
Общество

Воды в Симферополе осталось на 100 дней

Воду в крымской столице собираются подавать по графику. Из-за недостаточных осадков питьевой воды в Симферополе осталось на 90-100 дней.
Московский Комсомолец 06:06
Хоккей

Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ

Капитан «Вашингтона» забросил 40 шайб в регулярном чемпионате нынешнего сезона Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин, оформивший менее чем за пять минут хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингс», помог выиграть своей команде игру со счетом 4:2, а сам стал лучшим снайпером текущего сезона.
Коммерсантъ 01:34
Общество

В украинском учебнике истории нашли Киану Ривза на фото 1932 года

Rambler News Service вчера в 05:51
Футбол

Кокорин рассказал о переговорах с «Балтикой»

Газета.Ru 09:13
Армия и оружие

США, Франция и Великобритания запросили заседание Совбеза ООН по Сирии

Позапрошлой ночью турецкие военные в регионе подверглись артобстрелу сирийских правительственных сил.
Эхо Москвы вчера в 23:31
Футбол

Тренер «Барселоны» отреагировал на конфликт Месси с Абидалем

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен высказался о конфликте капитана Лионеля Месси со спортивным директором клуба Эриком Абидалем.
Газета.Ru 08:59
Политика

США изучают возможность санкций против «Роснефти» из-за Венесуэлы

Вашингтон рассматривает возможность применения санкций против компании «Роснефть» в пакете с другими ограничительными мерами, затрагивающими власти Венесуэлы.
RT на русском 13:13
Футбол

В WADA прокомментировали новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022

В пресс-службе ФИФА, отвечая на вопрос РИА Новости, отметили, что федерация находится на связи с WADA и не располагает какой-то новой информацией об участии сборной России в ЧМ-2022 по сравнению с той, что была в декабре.
РИА Новости 14:32
Технологии

Владелец Google представил сервис для распознавания «фотошопа»

Assembler был разработан компанией Jigsaw – одной из «дочек» холдинга Alphabet, которой принадлежит поисковая система Google.
Ведомости вчера в 11:23
Политика

Путин заявил о разрушении мировой системы контроля над вооружениями

«К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты: множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма, разрушается система контроля над вооружениями, в неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика», — предупредил Путин.
РБК 06:08
Армия и оружие

В США испугались атак России на американские корабли в портах

У России и Китая есть возможность атаковать корабли Военно-морских сил США, пока они еще находятся в портах, заявил американский вице-адмирал, командующий совместными силами НАТО в Норфолке Эндрю Льюис.
Взгляд.ру 13:40
Общество

Путин предложил наказывать наживающиеся на коронавирусе аптеки

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил о необходимости выявления аптек, который завышают цены на медицинские маски и препараты на фоне эпидемии нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Газета.Ru 10:27
Здоровье

Доктор Мясников назвал людей, которые могут умереть от коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa, доктор склоняется к бессмысленности обсуждений соотношения количества умерших от коронавируса и тех, кто победил инфекцию.
ToDay News Ufa вчера в 04:35
Происшествия

У пассажиров круизного лайнера в Японии обнаружили коронавирус

В Японии у десяти пассажиров круизного лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус.
Lenta.ru вчера в 20:25
Политика

Путин остановил кортеж и вышел к жителям Череповца

Во время рабочей поездки в Череповец президент не только встретился с общественностью, но и пообщался с жителями, которые ждали его у Череповецкого химико-технологического колледжа.
Российская газета вчера в 10:01
Шоу-бизнес

Футболист Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом

Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом. Его жена Анастасия Костенко родила дочь.
Вести.Ru 12:25
Политика

Сенатор-республиканец Ромни проголосует за импичмент Трампа

Сенатор-республиканец, бывший кандидат в президенты США Митт Ромни заявил, что разорвет отношения с партией и проголосует за импичмент Дональда Трампа по обвинению в злоупотреблении властью, сообщает The New York Times.
Коммерсантъ 15:12
Происшествия

Чеченского блогера убили во Франции

Газета.Ru вчера в 12:05
Общество

В Китае упала смертность от коронавируса

Напомним, еще 1 февраля в госкомитете по вопросам здравоохранения КНР говорили, что смертность составляет 2,5% - таким образом, показатель упал сразу на 0,4 п. п. Также наблюдается рост соотношения вылечившихся к умершим из-за коронавируса.
РЕН ТВ 03 февраля в 21:35
Происшествия

Россиянина убили в Марткопском монастыре в Грузии

Тело россиянина с ножевыми ранениями нашли в одной из келий Марткопского монастыря недалеко от Тбилиси.
Газета.Ru 15:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Рэмович Белоусов
Российский государственный и политический деятель, учёный-экономист. Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации с 21 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное