Экономика
РИА НовостиПравительство и ЦБ договорились создать механизм консультаций
"Договорились с Банком России, с Эльвирой Сахипзадовной (Набиуллиной - ред), это встречная инициатива - создать постоянно действующий в режиме онлайн механизм консультаций для оценки складывающейся ситуации и при необходимости принятия мер уже независимо в сфере своих компетенций", - сообщил Белоусов.
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Армия и оружие
Российский БТР протаранил американский броневик в Сирии
Политика
Сенат США провалил импичмент Трампа
Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам на процессе по импичменту.
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Экономика
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В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.
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Коронавирус обнаружили у 10 человек на круизном лайнере в Японии
Врачи обнаружили коронавирус у 10 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
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Кокорин прокомментировал переговоры с «Балтикой»
Общество
Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса
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Хоккей
Экс-защитник омского «Авангарда» Медведев объявил о завершении карьеры
Бывший защитник и капитан хоккейного клуба "Авангард" Евгений Медведев объявил о завершении карьеры.
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Появились первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»
Кадры со съемочной площадки, где идет работа над седьмым сезоном, завораживают.
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Фигуристка Медведева опровергла обвинения в алкоголизме фигуристов
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Samsung начала удаленно блокировать купленные в неофициальных магазинах телевизоры
В сети появилась информация о том, что южнокорейский технологический гигант Samsung начал блокировать телевизоры пользователей, купленные за пределами страны использования.
Шоу-бизнес
Успенская находится на грани инсульта после скандала с дочерью
Певица Любовь Успенская находится в предынсультном состоянии после скандала с дочерью Татьяной Плаксиной.
Общество
В Симферополе решили не ограничивать подачу воды
Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк сообщил, что в настоящее время в Симферополе нет необходимости введения графика по ограничению подачи воды.
Политика
Владимир Путин: «поправки к Конституции продиктованы жизнью»
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал поправки к Конституции. По мнению главы государства, они «продиктованы жизнью».
Общество
«Известия» назвали регионы, лидирующие по потреблению водки в России
В целом в Сахалинской и Магаданской областях потребление водки снизилось за год на два процента.
Политика
Трамп встретится с Гуайдо в Белом доме
Президент США Дональд Трамп примет Хуана Гуайдо у себя в Овальном кабинете.
Армия и оружие
Эрдоган назвал атаку на турецких военных в Сирии «поворотным пунктом»
Атака на турецких военных со стороны сирийских правительственных сил стала поворотным моментом для Турции в Сирии, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Происшествия
Мэрия Биробиджана эвакуирована после сообщения о минировании
Сотрудники городской администрации были эвакуированы из здания мэрии после получения информации о заложенном в здании взрывном устройстве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.
Футбол
Фергюсон поздравил Роналду с юбилеем
Шоу-бизнес
42-летняя Светлана Зейналова рассталась с отцом своей младшей дочери
Сегодня стало известно, что Светлана Зейналова ушла от своего возлюбленного Дмитрия, который является отцом ее младшей дочери.
Наука
Мозг связывается с эмбриональным иммунитетом для борьбы с инфекцией
Общество
Неизвестные выставили на продажу данные 1,2 млн клиентов микрозаймов
В объявлении говорится, что покупатель может оценить базу по «пробнику», который содержит около 800 записей с указанием полного имени, номера телефона, адреса электронной почты, даты рождения и паспортных данных россиян.
Общество
Беларусь надеется на беспошлинные поставки нефти из Казахстана
Представители белорусской стороны заинтересованы в беспошлинных поставках.
Происшествия
Число жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх
В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, погибли три человека, пострадали 179.
Общество
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Политика
Второй этап конкурса на пост главы Барнаула пройдет 6 февраля
В четверг, 6 февраля, состоится очередной этап конкурса по замещению главы Барнаула.
Футбол