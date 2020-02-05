Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПравительство и ЦБ договорились создать механизм консультаций

"Договорились с Банком России, с Эльвирой Сахипзадовной (Набиуллиной - ред), это встречная инициатива - создать постоянно действующий в режиме онлайн механизм консультаций для оценки складывающейся ситуации и при необходимости принятия мер уже независимо в сфере своих компетенций", - сообщил Белоусов.
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Правительство и ЦБ договорились общаться ради экономической стабильности

Ведомости15:01

В правительстве сообщили о взаимодействии с ЦБ и рисках инфляции из-за выполнения госпрограмм

Вести.Ru12:11

Правительство и ЦБ создадут механизм консультаций по ситуации в экономике

Rambler News Service08:22

Правительство и ЦБ договорились о постоянных консультациях ради поддержания макростабильности

Интерфакс09:10

Правительство и ЦБ договорились создать механизм консультаций

РИА Новости08:56

Правительство и ЦБ создадут механизм консультаций для обеспечения стабильности

Известия08:43

Правительство и ЦБ создадут рабочую группу по финрынкам и экономике

РБК10:27
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Кадры со съемочной площадки, где идет работа над седьмым сезоном, завораживают.
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В сети появилась информация о том, что южнокорейский технологический гигант Samsung начал блокировать телевизоры пользователей, купленные за пределами страны использования.
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Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк сообщил, что в настоящее время в Симферополе нет необходимости введения графика по ограничению подачи воды.
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Президент РФ Владимир Путин прокомментировал поправки к Конституции. По мнению главы государства, они «продиктованы жизнью».
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Президент США Дональд Трамп примет Хуана Гуайдо у себя в Овальном кабинете.
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Армия и оружие

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Атака на турецких военных со стороны сирийских правительственных сил стала поворотным моментом для Турции в Сирии, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
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Мэрия Биробиджана эвакуирована после сообщения о минировании

Сотрудники городской администрации были эвакуированы из здания мэрии после получения информации о заложенном в здании взрывном устройстве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.
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Число жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх

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Андрей Рэмович Белоусов
Российский государственный и политический деятель, учёный-экономист. Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации с 21 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса.
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