Коронавирус
RT на русскомКабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России
Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.
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Экономика
Титов попросил сократить налоги и надзор для бизнеса на время пандемии
Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предложения по борьбе с последствиями коронавируса, он предлагает облегчить налоговое бремя для малого бизнеса и ввести мораторий на контроль и надзор.
Экономика
Сбербанк выплатит дивиденды в размере ₽18,7 на акцию
Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал выплатить дивиденды за 2019 год в размере ₽18,7 на одну обыкновенную и привилегированную акции, передает ТАСС.
Общество
Институт Роберта Коха: пандемия коронавируса может продлиться два года
Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, заявил Лотар Вилер — президент Института Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава Германии и занимается оценкой эпидемиологической ситуации в стране.
Общество
Путин потребовал бороться с завышением цен на продукты
Президент России Владимир Путин указал на необоснованный рост цен на продукты и поручил Генпрокуратуре (ГП) во взаимодействии с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) бороться с этим.
Политика
Путин вручит госнаграды строителям Крымского моста
Президент России Владимир Путин 18-19 марта посетит Крымский полуостров и вручит госнаграды строителям Крымского моста, сообщила пресс-служба Кремля.
Общество
Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса
Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Политика
КС признал законными поправки к Конституции
Конституционный суд России признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны.
Религия
РПЦ ввела жесткие санитарные нормы для профилактики коронавируса
Русская православная церковь (РПЦ) ввела беспрецедентные для нее меры профилактики коронавирусной инфекции.
Кино
Фильм «Заражение» набирает популярность из-за коронавируса
Эксперты отмечают, что такой интерес к фильму, вышедшему на экраны в 2011 году, связан с пандемией коронавируса Covid-19.
Политика
Россияне смогут бесплатно получить консультацию врача через приложение
С понедельника россияне смогут через интернет получить бесплатную консультацию врача, рассказал премьер Михаил Мишустин во время посещения президентом Владимиром Путиным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, пишет «Интерфакс».
Здоровье
Госдума приняла законопроект о госрегулировании цен на лекарства
Госдума приняла в первом чтении законопроект о госрегулировании цен на лекарства.
Общество
Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране
Премьер-министр Российской Федерации Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране.
Финансы
Рубль начал укрепляться к доллару и евро вслед за нефтью
Доллар и евро снижаются на Московской бирже во вторник утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине, корректируясь после падения накануне благодаря росту цен на нефть.
Кино
Съемки «Матрицы 4» отменены из-за коронавируса
Хоккей
Чемпионат КХЛ приостановлен до 10 апреля
Всех хоккейных фанатов и участников предупредили о том, что чемпионат КХЛ был остановлен до 10 апреля.
Армия и оружие
На юге России разместили самоходки с управляемыми снарядами
На юге России разместили самоходки с управляемыми снарядами высокой точности "Краснополь-М1" с увеличенной дальностью стрельбы.
Футбол
Чемпионат Европы по футболу перенесен на 2021 год
УЕФА сообщила национальным ассоциациям по футболу, что чемпионат Европы по футболу перенесен на 2021 г. Об этом сообщает футбольный союз Норвегии, указывая, что такую информацию функционеры из УЕФА сообщили по видеоконференции представителям футбольных ассоциаций.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала лекарство для самолечения от коронавируса
ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерли 368 человек
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева впервые за 12 лет расплакалась в Первом канале
Политика
Зеленский назначил нового генерального прокурора Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил на должность генерального прокурора страны Ирину Венедиктову, которая ранее была исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований.
Общество
В федеральные учреждения культуры Новосибирска не пустят без масок
В театрах, кинотеатрах, филармониях и цирках для посетителей устанавливают обязательный масочный режим.
Политика
ЛДПР предложила лишить мандата нарушившего карантин депутата
Фракция ЛДПР внесла в Госдуму проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Сергея Катасонова, нарушившего режим карантина после поездки во Францию, соответствующий документ опубликован в электронной базе данных ГД.
Происшествия
Сына российского судьи обвинили в убийстве школьника
В Санкт-Петербурге следователи предъявили обвинение в убийстве школьника сыну судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции Виталия Саяпина.
Финансы
Доллар взлетит до 120 рублей, прогнозирует известный экономист
Известный экономист прогнозирует, что доллар в ближайшее время может подскочить до 120 рублей.
Происшествия
В Киеве у предпринимателя отобрали 100 тысяч медицинских масок
Правоохранители задержали в Киеве пять человек, которых подозревают в разбойном нападении на предпринимателя и краже 100 тысяч медицинских масок, сообщила во вторник пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
Общество
Второй случай заболевания коронавирусом выявили в Нижнем Новгороде
Первая пациентка уже выздоровела В Нижегородской области подтвердили второй случай заболевания новым коноравирусом COVID-19.
Происшествия
Суд отклонил иск бывшего полковника Захарченко к «Лефортово»
Лефортовский суд Москвы отказался удовлетворить иск бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко к СИЗО "Лефортово", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.