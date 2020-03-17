Коронавирус

RT на русскомRT на русскомКабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России

Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.
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Правительство и ЦБ поддержат бизнес. Что это значит для инвестора

РБК07:52

Правительство и ЦБ ввели меры для минимизации последствий коронавируса

РИА Новости03:22

Правительство и Центробанк обнародовали меры по стабилизации экономики

Вести.Ru02:52

Власти вводят новые меры поддержки экономики из-за коронавируса

Коммерсантъ02:42

Кабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России

RT на русском02:38

Правительство РФ и ЦБ выпустили заявление о мерах поддержки экономики в условиях волатильности

Finam.Ru02:16

Правительство не будет сокращать бюджетные расходы в 2020 году

ТАСС02:25
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Экономика

Титов попросил сократить налоги и надзор для бизнеса на время пандемии

Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предложения по борьбе с последствиями коронавируса, он предлагает облегчить налоговое бремя для малого бизнеса и ввести мораторий на контроль и надзор.
РИА Новости 07:35
Экономика

Сбербанк выплатит дивиденды в размере ₽18,7 на акцию

Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал выплатить дивиденды за 2019 год в размере ₽18,7 на одну обыкновенную и привилегированную акции, передает ТАСС.
РБК 08:31
Общество

Институт Роберта Коха: пандемия коронавируса может продлиться два года

Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, заявил Лотар Вилер — президент Института Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава Германии и занимается оценкой эпидемиологической ситуации в стране.
РИА Новости 06:42
Общество

Путин потребовал бороться с завышением цен на продукты

Президент России Владимир Путин указал на необоснованный рост цен на продукты и поручил Генпрокуратуре (ГП) во взаимодействии с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) бороться с этим.
Известия 07:18
Политика

Путин вручит госнаграды строителям Крымского моста

Президент России Владимир Путин 18-19 марта посетит Крымский полуостров и вручит госнаграды строителям Крымского моста, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 08:13
Общество

Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса

Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 03:24
Политика

КС признал законными поправки к Конституции

Конституционный суд России признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны.
RT на русском вчера в 09:38
Религия

РПЦ ввела жесткие санитарные нормы для профилактики коронавируса

Русская православная церковь (РПЦ) ввела беспрецедентные для нее меры профилактики коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 06:07
Кино

Фильм «Заражение» набирает популярность из-за коронавируса

Эксперты отмечают, что такой интерес к фильму, вышедшему на экраны в 2011 году, связан с пандемией коронавируса Covid-19.
Piter.tv 02:28
Политика

Россияне смогут бесплатно получить консультацию врача через приложение

С понедельника россияне смогут через интернет получить бесплатную консультацию врача, рассказал премьер Михаил Мишустин во время посещения президентом Владимиром Путиным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, пишет «Интерфакс».
Ведомости 08:17
Здоровье

Госдума приняла законопроект о госрегулировании цен на лекарства

Госдума приняла в первом чтении законопроект о госрегулировании цен на лекарства.
Lenta.ru 04:30
Общество

Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране

Премьер-министр Российской Федерации Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране.
Evo-rus.com вчера в 07:10
Общество

Собянин рассказал Путину о ходе строительства больницы в Москве

РИА Новости 08:11
Финансы

Рубль начал укрепляться к доллару и евро вслед за нефтью

Доллар и евро снижаются на Московской бирже во вторник утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине, корректируясь после падения накануне благодаря росту цен на нефть.
Интерфакс 03:36
Кино

Съемки «Матрицы 4» отменены из-за коронавируса

Культуромания 02:52
Хоккей

Чемпионат КХЛ приостановлен до 10 апреля

Всех хоккейных фанатов и участников предупредили о том, что чемпионат КХЛ был остановлен до 10 апреля.
NewInform 08:27
Армия и оружие

На юге России разместили самоходки с управляемыми снарядами

На юге России разместили самоходки с управляемыми снарядами высокой точности "Краснополь-М1" с увеличенной дальностью стрельбы.
Piter.tv 06:06
Футбол

Чемпионат Европы по футболу перенесен на 2021 год

УЕФА сообщила национальным ассоциациям по футболу, что чемпионат Европы по футболу перенесен на 2021 г. Об этом сообщает футбольный союз Норвегии, указывая, что такую информацию функционеры из УЕФА сообщили по видеоконференции представителям футбольных ассоциаций.
Ведомости 08:35
Здоровье

ВОЗ рекомендовала лекарство для самолечения от коронавируса

ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией.
РИА Новости 06:52
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерли 368 человек

Ридус 15 марта в 14:26
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева впервые за 12 лет расплакалась в Первом канале

Gazeta.SPb вчера в 20:14
Политика

Зеленский назначил нового генерального прокурора Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил на должность генерального прокурора страны Ирину Венедиктову, которая ранее была исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований.
РБК 08:04
Общество

В федеральные учреждения культуры Новосибирска не пустят без масок

В театрах, кинотеатрах, филармониях и цирках для посетителей устанавливают обязательный масочный режим.
Вести Новосибирск 06:41
Политика

ЛДПР предложила лишить мандата нарушившего карантин депутата

Фракция ЛДПР внесла в Госдуму проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Сергея Катасонова, нарушившего режим карантина после поездки во Францию, соответствующий документ опубликован в электронной базе данных ГД.
РИА Новости 07:24
Происшествия

Сына российского судьи обвинили в убийстве школьника

В Санкт-Петербурге следователи предъявили обвинение в убийстве школьника сыну судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции Виталия Саяпина.
Lenta.ru 08:38
Финансы

Доллар взлетит до 120 рублей, прогнозирует известный экономист

Известный экономист прогнозирует, что доллар в ближайшее время может подскочить до 120 рублей.
PrimaMedia.ru 06:45
Происшествия

В Киеве у предпринимателя отобрали 100 тысяч медицинских масок

Правоохранители задержали в Киеве пять человек, которых подозревают в разбойном нападении на предпринимателя и краже 100 тысяч медицинских масок, сообщила во вторник пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
РИА Новости 07:57
Общество

Второй случай заболевания коронавирусом выявили в Нижнем Новгороде

Первая пациентка уже выздоровела В Нижегородской области подтвердили второй случай заболевания новым коноравирусом COVID-19.
Коммерсантъ Нижний Новгород 08:12
Происшествия

В Москве задержали сбившего вдову Юрия Любимова

Известия 05:45
Происшествия

Суд отклонил иск бывшего полковника Захарченко к «Лефортово»

Лефортовский суд Москвы отказался удовлетворить иск бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко к СИЗО "Лефортово", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:44
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