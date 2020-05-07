Экономика
RT на русскомПравительство и ЦБ подписали акционерное соглашение по Сбербанку
Правительство России и Центробанк подписали акционерное соглашение по Сбербанку, регулятор передал кабмину последнюю акцию банка. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.
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с чего всё началось
Центральный банк перестал быть акционером Сбербанка: последняя акция банка, принадлежавшая ему, передана правительству 30 апреля, говорится в сообщении регулятора.РБКвчера в 07:36
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Политика
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Грузия решила отозвать посла в Киеве после назначения бывшего президента страны Михаила Саакашвили главной исполнительного комитета реформ на Украине.
РБК 03:32
Общество
В Красноярском крае продлят после праздников режим самоизоляции
«Снятие режима самоизоляции на территории Красноярского края после майских праздников не предполагается», — говорится в сообщении правительства.
Kursk.com 02:00
Общество
Дуров назвал причины для отказа от переезда в США
Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров усомнился в хорошей жизни в США.
Известия 03:20
Общество
Суды России могут вернуться к работе с 12 мая
Суды России начнут возвращаться к обычному режиму работы с 12 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судебной системе.
Газета.Ru 03:13
Политика
Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»
Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета вчера в 16:21
Общество
Аксенов считает проведение курортного сезона в Крыму маловероятным
"Вероятность сегодня проведения курортного сезона очень низка, возможен только внутренний туризм при благоприятной эпидемиологической обстановке", - сказал Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространения коронавиурусной инфекции в пятницу.
РИА Новости 03:44
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала
"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС 06 мая в 15:31
Общество
В России за сутки выявлено 10 699 носителей коронавируса
Москва, 8 мая 2020, 10:38 — REGNUM За минувшие сутки в России подтверждено 10 699 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 03:38
Космос
Найдена ближайшая к Земле чёрная дыра
Найдена ближайшая к Земле чёрная дыра. Она располагается на расстоянии около тысячи световых лет от нашей планеты.
Ferra 06 мая в 14:09
Здоровье
Инфекционисты допустили возможность скрытого пика эпидемии в России
Россия может избежать взрывного пика распространения коронавируса, считает врач-инфекционист Валерий Безносенко.
РИА Новости 02:36
Общество
Около 120 сотрудников ВТБ заразились коронавирусом
Около 120 сотрудников группы ВТБ имеют подтвержденный диагноз коронавирусной инфекции, один человек умер.
ТАСС 03:24
Общество
В Минздраве дали прогноз распространения коронавируса в России
Главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова поделилась прогнозом развития эпидемии коронавируса на территории России.
Экспресс газета вчера в 14:19
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Праги
Минобороны России к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне опубликовало рассекреченные документы своего Центрального архива об операции по освобождению Праги от немецко-фашистских оккупантов.
ТАСС вчера в 20:11
Происшествия
Прокуратура Челнов приглашает на прием пострадавших от челнинского фонда «Гафаров и партнеры»
В связи с чем приглашает на прием пострадавших от деятельности инвестиционного фонда. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
БИЗНЕС Online 03:34
Общество
В Подмосковье продлили режим ограничений
Ранее в Москве до 31 мая были продлены режим самоизоляции, а также ограничения работы предприятий торговли, питания, сферы услуг, культуры, образования и спорта.
RT на русском вчера в 16:42
Футбол
«СКА-Хабаровск» подписал новый контракт с главным тренером
«СКА-Хабаровск» и главный тренер Алексей Поддубский заключили новое трудовое соглашение.
Спорт-Экспресс 03:53
Общество
В Москве выявили 5846 случаев заражения коронавирусом за сутки
Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 5846, Подмосковье - 918, Санкт-Петербурге - 375, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ.
РИА Новости 03:34
Общество
Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь на время самоизоляции
Отказ от предъявления документа при законном требовании сотрудника МВД считается административным правонарушением.
ТАСС вчера в 14:40
Здоровье
Собянин подписал постановление о доплатах медработникам
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о дополнительных выплатах лаборантам, врачам, работникам поликлиник и скорой помощи, работающим с заразившимися коронавирусом.
Газета.Ru 03:12
Игры
Microsoft показала метку адаптированных игр для Xbox Series X
Astera вчера в 05:30
Общество
Изменения в режим самоизоляции в Самарской области внесут к 10 мая
В видеообращении, которое в ночь на 8 мая выложил в своем Instagram губернатор Дмитрий Азаров, глава региона затронул тему изменения режима самоизоляции.
Терра 03:06
Общество
В Татарстане подтвердили пятый случай смерти от коронавируса
Сегодня в Татарстане подтвердили пятый случай смерти от коронавируса. 5 мая в Нижнекамске скончался 82-летний мужчина.
Вести Татарстан 03:42
Политика
Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
RT на русском вчера в 15:44
Политика
Оппозиция Венесуэлы пригласила американскую ЧВК для свержения Мадуро
Венесуэльская оппозиция в октябре 2019 года подписала с американской ЧВК Silvercorp контракт на вторжение в страну, свержение президента Николаса Мадуро и введение в его должность лидера оппозиции Хуана Гуаидо.
Lenta.ru вчера в 22:59
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
Общество
Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России
Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
Здоровье
Мясников назвал симптомы, при которых нужно вызывать скорую
Александр Мясников, озвучил первые симптомы, при которых нужно вызывать скорую. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:55
Происшествия
Полиция нашла женщину, потушившую Вечный огонь в центре Петербурга
Интерфакс вчера в 18:08
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Джиган переехали с детьми на дачу
Оксана Самойлова и Джиган переехали вместе с детьми на дачу Напомним, о том, что Джиган и Оксана Самойлова разводятся, стало известно в апреле.
Вокруг ТВ 00:38