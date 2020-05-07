с чего всё началось

Правительство России и Центробанк подписали акционерное соглашение по Сбербанку, регулятор передал кабмину последнюю акцию банка. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

Правительство и ЦБ подписали акционерное соглашение по Сбербанку

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Политика МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала "Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала. 4,8K

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Общество Около 120 сотрудников ВТБ заразились коронавирусом Около 120 сотрудников группы ВТБ имеют подтвержденный диагноз коронавирусной инфекции, один человек умер. 9

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Происшествия Прокуратура Челнов приглашает на прием пострадавших от челнинского фонда «Гафаров и партнеры» В связи с чем приглашает на прием пострадавших от деятельности инвестиционного фонда. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

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Футбол «СКА-Хабаровск» подписал новый контракт с главным тренером «СКА-Хабаровск» и главный тренер Алексей Поддубский заключили новое трудовое соглашение.

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Общество Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 275