Экономика

RT на русскомRT на русскомПравительство и ЦБ подписали акционерное соглашение по Сбербанку

Правительство России и Центробанк подписали акционерное соглашение по Сбербанку, регулятор передал кабмину последнюю акцию банка. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.
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с чего всё началось
Центральный банк перестал быть акционером Сбербанка: последняя акция банка, принадлежавшая ему, передана правительству 30 апреля, говорится в сообщении
 регулятора.
РБКвчера в 07:36

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Минфин и ЦБ подписали акционерное соглашение по Сбербанку

Ведомостивчера в 07:34

Банк России и Минфин подписали акционерное соглашение по Сбербанку

Российская газетавчера в 07:45

Сбербанку после передачи правительству поставили цель по дивидендам

РБКвчера в 07:36

Акций Сбербанка у ЦБ больше нет

Коммерсантъвчера в 09:30

Правительство и ЦБ подписали акционерное соглашение по Сбербанку

RT на русскомвчера в 07:15

Банк России и Минфин подписали соглашение по акциям Сбербанка

ТАССвчера в 07:07

ЦБ передал правительству последнюю акцию «Сбербанка», заключено акционерное соглашение

Finam.Ruвчера в 06:54
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Политика

Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили

Грузия решила отозвать посла в Киеве после назначения бывшего президента страны Михаила Саакашвили главной исполнительного комитета реформ на Украине.
РБК 03:32
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Общество

В Красноярском крае продлят после праздников режим самоизоляции

«Снятие режима самоизоляции на территории Красноярского края после майских праздников не предполагается», — говорится в сообщении правительства.
Kursk.com 02:00
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Общество

Дуров назвал причины для отказа от переезда в США

Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров усомнился в хорошей жизни в США.
Известия 03:20
1,7K
Общество

Суды России могут вернуться к работе с 12 мая

Суды России начнут возвращаться к обычному режиму работы с 12 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судебной системе.
Газета.Ru 03:13
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Политика

Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»

Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета вчера в 16:21
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Общество

Аксенов считает проведение курортного сезона в Крыму маловероятным

"Вероятность сегодня проведения курортного сезона очень низка, возможен только внутренний туризм при благоприятной эпидемиологической обстановке", - сказал Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространения коронавиурусной инфекции в пятницу.
РИА Новости 03:44
Политика

МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала

"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС 06 мая в 15:31
4,8K
Общество

В России за сутки выявлено 10 699 носителей коронавируса

Москва, 8 мая 2020, 10:38 — REGNUM За минувшие сутки в России подтверждено 10 699 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 03:38
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Космос

Найдена ближайшая к Земле чёрная дыра

Найдена ближайшая к Земле чёрная дыра. Она располагается на расстоянии около тысячи световых лет от нашей планеты.
Ferra 06 мая в 14:09
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Здоровье

Инфекционисты допустили возможность скрытого пика эпидемии в России

Россия может избежать взрывного пика распространения коронавируса, считает врач-инфекционист Валерий Безносенко.
РИА Новости 02:36
619
Общество

Около 120 сотрудников ВТБ заразились коронавирусом

Около 120 сотрудников группы ВТБ имеют подтвержденный диагноз коронавирусной инфекции, один человек умер.
ТАСС 03:24
9
Общество

В Минздраве дали прогноз распространения коронавируса в России

Главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова поделилась прогнозом развития эпидемии коронавируса на территории России.
Экспресс газета вчера в 14:19
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Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Праги

Минобороны России к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне опубликовало рассекреченные документы своего Центрального архива об операции по освобождению Праги от немецко-фашистских оккупантов.
ТАСС вчера в 20:11
Происшествия

Прокуратура Челнов приглашает на прием пострадавших от челнинского фонда «Гафаров и партнеры»

В связи с чем приглашает на прием пострадавших от деятельности инвестиционного фонда. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
БИЗНЕС Online 03:34
Общество

В Подмосковье продлили режим ограничений

Ранее в Москве до 31 мая были продлены режим самоизоляции, а также ограничения работы предприятий торговли, питания, сферы услуг, культуры, образования и спорта.
RT на русском вчера в 16:42
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Футбол

«СКА-Хабаровск» подписал новый контракт с главным тренером

«СКА-Хабаровск» и главный тренер Алексей Поддубский заключили новое трудовое соглашение.
Спорт-Экспресс 03:53
Общество

В Москве выявили 5846 случаев заражения коронавирусом за сутки

Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 5846, Подмосковье - 918, Санкт-Петербурге - 375, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ.
РИА Новости 03:34
219
Общество

Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь на время самоизоляции

Отказ от предъявления документа при законном требовании сотрудника МВД считается административным правонарушением.
ТАСС вчера в 14:40
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Политика

Протоиерей Смирнов заявил о необходимости освящать ядерное оружие

Интерфакс 01:09
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Здоровье

Собянин подписал постановление о доплатах медработникам

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о дополнительных выплатах лаборантам, врачам, работникам поликлиник и скорой помощи, работающим с заразившимися коронавирусом.
Газета.Ru 03:12
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Игры

Microsoft показала метку адаптированных игр для Xbox Series X

Astera вчера в 05:30
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Общество

Изменения в режим самоизоляции в Самарской области внесут к 10 мая

В видеообращении, которое в ночь на 8 мая выложил в своем Instagram губернатор Дмитрий Азаров, глава региона затронул тему изменения режима самоизоляции.
Терра 03:06
17
Общество

В Татарстане подтвердили пятый случай смерти от коронавируса

Сегодня в Татарстане подтвердили пятый случай смерти от коронавируса. 5 мая в Нижнекамске скончался 82-летний мужчина.
Вести Татарстан 03:42
Политика

Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
RT на русском вчера в 15:44
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Политика

Оппозиция Венесуэлы пригласила американскую ЧВК для свержения Мадуро

Венесуэльская оппозиция в октябре 2019 года подписала с американской ЧВК Silvercorp контракт на вторжение в страну, свержение президента Николаса Мадуро и введение в его должность лидера оппозиции Хуана Гуаидо.
Lenta.ru вчера в 22:59
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Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
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Общество

Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России

Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
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Здоровье

Мясников назвал симптомы, при которых нужно вызывать скорую

Александр Мясников, озвучил первые симптомы, при которых нужно вызывать скорую. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:55
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Происшествия

Полиция нашла женщину, потушившую Вечный огонь в центре Петербурга

Интерфакс вчера в 18:08
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган переехали с детьми на дачу

Оксана Самойлова и Джиган переехали вместе с детьми на дачу Напомним, о том, что Джиган и Оксана Самойлова разводятся, стало известно в апреле.
Вокруг ТВ 00:38
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