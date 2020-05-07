Экономика

RT на русскомRT на русскомПравительство и ЦБ подписали акционерное соглашение по Сбербанку

Правительство России и Центробанк подписали акционерное соглашение по Сбербанку, регулятор передал кабмину последнюю акцию банка. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.
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с чего всё началось
Центральный банк перестал быть акционером Сбербанка: последняя акция банка, принадлежавшая ему, передана правительству 30 апреля, говорится в сообщении
 регулятора.
РБКвчера в 07:36

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Минфин и ЦБ подписали акционерное соглашение по Сбербанку

Ведомостивчера в 07:34

Банк России и Минфин подписали акционерное соглашение по Сбербанку

Российская газетавчера в 07:45

Сбербанку после передачи правительству поставили цель по дивидендам

РБКвчера в 07:36

Акций Сбербанка у ЦБ больше нет

Коммерсантъвчера в 09:30

Правительство и ЦБ подписали акционерное соглашение по Сбербанку

RT на русскомвчера в 07:15

Банк России и Минфин подписали соглашение по акциям Сбербанка

ТАССвчера в 07:07

ЦБ передал правительству последнюю акцию «Сбербанка», заключено акционерное соглашение

Finam.Ruвчера в 06:54
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Общество

Дуров прокомментировал фильм Дудя о Кремниевой долине

BFM.ru 01:25
1,4K
Общество

Фото Гитлера без усов попало на стену памяти ТРК в Челябинске

Говорит Москва вчера в 10:26
130
Политика

В США смоделировали термоядерный удар по Москве

Американское издание We Are The Mighty спрогнозировало сброс термоядерной бомбы мощностью в десять тысяч мегатонн на Москву.
Газета.Ru вчера в 01:50
2,6K
Политика

Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»

Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета вчера в 16:21
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Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия вчера в 02:07
2,5K
Общество

В Подмосковье продлили режим ограничений

Ранее в Москве до 31 мая были продлены режим самоизоляции, а также ограничения работы предприятий торговли, питания, сферы услуг, культуры, образования и спорта.
RT на русском вчера в 16:42
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Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

Известия вчера в 23:04
2,1K
Шоу-бизнес

У Марии Иваковой выявили коронавирус

РЕН ТВ вчера в 13:12
4
Общество

Пик по коронавирусу в Сибири не пройден, заявил Меняйло

Регионы Сибири пока не вышли на пик по распространению коронавируса, за последние сутки выявлено 188 новых случаев COVID-19, сообщил журналистам в пятницу полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
РИА Новости 01:17
4
Политика

Саакашвили назначен Зеленским главой исполнительного комитета реформ

Вести.Ru вчера в 14:30
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Общество

В Нижегородской области разработан план снятия режима ограничений

Нижегородский регион, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, подготовил план поэтапного выхода из режима ограничений по коронавирусу.
ННТВ вчера в 02:26
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Политика

Помпео пообещал главе МИД Украины «создавать издержки» для России

Госсекретарь США Майкл Помпео в ходе телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил о поддержке Вашингтоном Киева, а также готовности американской администрации «создавать издержки» для России.
Известия вчера в 21:33
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Армия и оружие

На Украине опубликовали видео «снайперов ФСБ» в Донбассе

Штаб Операции Объединенных сил (ООС) Украины опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлены снайперы ФСБ России, стрелявшие по украинским военным в Донбассе.
Lenta.ru вчера в 14:02
Политика

Путин призвал форсировать развитие внутреннего туризма

Ранее Путин отметил, что транспорт, который задействован в международных перевозках, необходимо переориентировать на внутренний туризм в связи с ограничениями, действующими из-за коронавируса.
RT на русском вчера в 09:19
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Происшествия

Один военный погиб при жесткой посадке Ми-35 в Крыму

Газета.Ru вчера в 10:58
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Общество

Эксперты подсчитали месячные траты жителей Москвы и Подмосковья на маски

С 12 мая власти Москвы вводят в городе масочный режим: посетить магазин или совершить поездку в общественном транспорте граждане смогут только в респираторе или маске, закрывающих рот и нос, а также в перчатках.
РБК вчера в 20:00
2
Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
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Экономика

Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги

Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru 05 мая в 18:45
8,7K
Общество

В Саратовской области уточнят места для обязательного ношения масок

В Саратовской области будут уточнены общественные места, в которых необходимо носить маски.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 12:16
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Происшествия

Новокузнечанка стала пятой жертвой коронавируса в Кузбассе

Согласно информации кузбасского штаба по борьбе с коронавирусом, непосредственной причиной смерти пациентки из Новокузнецка стала тяжелая степень пневмонии.
Сибдепо 00:59
6
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство

Paparazzi.ru 06 мая в 15:44
3,2K
Шоу-бизнес

Имущество Сергея Жигунова распродали на торгах за долги

В результате образовался многомиллионный долг. Банк через суд инициировал реализацию имущества Жигунова.
66.ru вчера в 07:22
1
Общество

Российские суды перейдут на обычный график работы после 11 мая

Все российские суды с 12 мая перейдут на обычный график работы после длительного простоя, причиной которого стала пандемия коронавируса.
РБК вчера в 22:56
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Гаджеты

Xiaomi начала тестирование международной версии MIUI 12

Компания Xiaomi выпустила обновление фирменной ОС MIUI 12 и сразу после этого начала тестирование бета-версий для международного рынка.
NewInform 06 мая в 08:14
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Здоровье

Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае на 7 мая составило 605

17 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае. Общее число заболевших, по данным на 7 мая, достигло 605.
Аргументы и Факты - Алтай вчера в 03:54
168
Футбол

ЦСКА после Мадрида. Что пошло не так?

После Мадрида практически не осталось сомнений в том, что нынешний состав ЦСКА потенциально очень силен.
Bobsoccer вчера в 02:36
Кино

Третья часть сериала «Диверсант» выйдет на Первом канале 9 мая

iReactor 06 мая в 10:07
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Шоу-бизнес

Адель опубликовала новую фотографию ко дню рождения

Популярная певица британского происхождения отметила 32-й день рождения и обновила свой инстаграм.
SM News вчера в 10:13
7
Общество

Правительство разработает предложения о допподдержке многодетных семей

Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила разработать предложения о дополнительной поддержке многодетных семей, где из-за коронавируса родители потеряли работу или доход семьи на человека ниже прожиточного минимума, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 01:26
Общество

Масочный режим вводят в Алтайском крае после майских праздников

Масочный режим в Алтайском крае введут после майских праздников – решение об этом принято на заседании оперативного штаба, сообщает официальный сайт региона.
Толк вчера в 21:35
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