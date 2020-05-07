с чего всё началось

Правительство России и Центробанк подписали акционерное соглашение по Сбербанку, регулятор передал кабмину последнюю акцию банка. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

Правительство и ЦБ подписали акционерное соглашение по Сбербанку

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