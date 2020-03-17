Коронавирус
RT на русскомКабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России
Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.
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Музыка
«Пухляш» из клипа Little Big отправится на «Евровидение»
Панк-фрик-рейверы Little Big собирались оставить танцовщика только в клипе, на конкурс поехать без него.
Транспорт
Киевское метро закроют до 3 апреля из-за коронавируса
Метрополитен в Киеве закроется во вторник в 23.00 (24.00 мск) и не будет работать предварительно до 3 апреля из-за пандемии коронавируса, заявил во вторник мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Политика
Шнуров дал загадочный ответ на вопрос о принадлежности Крыма
Лидер группы «Ленинград» и член Партии роста Сергей Шнуров в ответ на вопрос о принадлежности Крыма загадочно ответил «Поживем — увидим».
Культура
Съёмки сиквелов «Аватара» переносятся из-за коронавируса
Политика
Путин потребовал пресекать любые попытки дестабилизации общества
"Необходимо и дальше пресекать любые действия, направленные на дестабилизацию ситуации в обществе, на нарушение традиционных духовно-нравственных ценностей, провоцирование межнациональной, межрелигиозной розни", - сказал президент.
Политика
Госдума ввела штрафы за нарушения в ходе всероссийского голосования
Москва, 17 марта 2020, 12:32 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, устанавливающий административную ответственность за нарушения в ходе общероссийского голосования, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.
Политика
Путин: несистемная оппозиция не является врагом государства
Несистемные оппозиционеры не являются врагами государства, заявил президент России Владимир Путин.
Происшествия
В СК подтвердили возобновление дела о похищении летчика Ярошенко
Следственный комитет России подтвердил возобновление расследования уголовного дела в отношении сотрудников спецслужб США и Республики Либерия, причастных к похищению летчика Константина Ярошенко.
Космос
Россия запустит аппарат на Луну
По сообщению главы отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игоря Митрофанова, 1 октября 2021 года ожидается запуск российского космического аппарата на Луну.
Единоборства
Бой Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова перенесен на июль
Боец ММА Александр Емельяненко сообщил, что его бой с Магомедом Исмаиловым перенесен на июль.
Армия и оружие
Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма
Транспорт
В Петербурге отменяют автобусные рейсы
Автобусные перевозчики международных отправлений отменяют рейсы с автовокзала Санкт-Петербурга из-за коронавирусной инфекции.
Общество
Россиянам старше 60 лет дали рекомендации по профилактике коронавируса
Роспотребнадзор опубликовал постер с рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции для граждан старше 60 лет.
Общество
Алма-Ату и Нур-Султан закрыли на карантин из-за коронавируса
Два крупнейших в Казахстане города — Алма-Ата и Нурсултан вводят карантин в связи с эпидемиологической обстановкой.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала, чем кормит Константина Богомолова
Напомним, что об отношениях Собчак и Богомолова стало известно в 2019 году, почти сразу после развода телеведущей с актером Максимом Виторганом, с которым они вместе воспитывают двухлетнего сына Платона.
Общество
На Кубани в школах и детсадах вводится свободное посещение
В Краснодарском крае с 18 по 20 марта учащимся разрешено не посещать школы, а каникулы продлятся с 21 марта по 11 апреля, сообщила администрация края.
Шоу-бизнес
Младшая дочь Анджелины Джоли больше не одевается как мальчик
Ранее 11-летняя дочь Анджелины Джоли ходила на светские мероприятия, надев на себя одежду для мальчиков.
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» российское судно сменило курс
Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.
Политика
Владимир Путин подписал закон о поправках к Конституции
Ранее в документ по предложению депутата Валентины Терешковой была внесена поправка об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Общество
Информацию, распространяемую по родительским чатам, назвали ложью
В сообщениях, которые распространяются в мессенджерах, говориться, что в школах будут проводиться рейды.
Политика
На Украине назначили генпрокурора
Президент Украины Владимир Зеленский ранее попросил парламентариев согласовать кандидатуру Венедиктовой, отметив, что впервые в истории независимой Украины генпрокурором может стать женщина.
Армия и оружие
В Ираке обстреляли военную базу международной коалиции
В Ираке обстреляли ракетами военную базу. На ней располагаются силы международной коалиции, возглавляемой США.
Экономика
Forbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков
Как поясняет журнал, самые надежные кредитные организации — это "дочки" иностранные банков и крупнейшие российские госбанки с рейтингом по международной шкале BBB и BBB– и по национальной — AAA.
Общество
AliExpress возвращается к нормальной работе
В течение февраля и марта из-за введенного в Китае карантина большинство китайских производителей не могли отправлять заказы в нормальном режиме.
Политика
В Кремле назвали несправедливой критику Минска за закрытие границы
Россия предупреждала Белоруссию о мерах со своей стороны по борьбе с распространением коронавируса и считает критику Минска в ответ на частичное закрытие границы несправедливой.
Общество
«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса в России
Компания «Яндекс» запустила уникальную онлайн-карту распространения коронавируса в Российской Федерации.