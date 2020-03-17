Коронавирус

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Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.
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Правительство и ЦБ ввели меры для минимизации последствий коронавируса

РИА Новости03:22

Власти вводят новые меры поддержки экономики из-за коронавируса

Коммерсантъ02:42

Правительство и Центробанк обнародовали меры по стабилизации экономики

Вести.Ru02:52

Правительство и ЦБ избрали меры для минимизации последствий коронавируса

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Кабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России

RT на русском02:38

Правительство РФ и ЦБ выпустили заявление о мерах поддержки экономики в условиях волатильности

Finam.Ru02:16

Правительство не будет сокращать бюджетные расходы в 2020 году

ТАСС02:25
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Метрополитен в Киеве закроется во вторник в 23.00 (24.00 мск) и не будет работать предварительно до 3 апреля из-за пандемии коронавируса, заявил во вторник мэр украинской столицы Виталий Кличко.
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Несистемные оппозиционеры не являются врагами государства, заявил президент России Владимир Путин.
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В СК подтвердили возобновление дела о похищении летчика Ярошенко

Следственный комитет России подтвердил возобновление расследования уголовного дела в отношении сотрудников спецслужб США и Республики Либерия, причастных к похищению летчика Константина Ярошенко.
ТАСС 06:55
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Лишить Глюкозу сценического имени собирается Максим Фадеев

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По сообщению главы отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игоря Митрофанова, 1 октября 2021 года ожидается запуск российского космического аппарата на Луну.
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Бой Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова перенесен на июль

Боец ММА Александр Емельяненко сообщил, что его бой с Магомедом Исмаиловым перенесен на июль.
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Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

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В Петербурге отменяют автобусные рейсы

Автобусные перевозчики международных отправлений отменяют рейсы с автовокзала Санкт-Петербурга из-за коронавирусной инфекции.
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Алма-Ату и Нур-Султан закрыли на карантин из-за коронавируса

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Способное достроить «Северный поток — 2» российское судно сменило курс

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Владимир Путин подписал закон о поправках к Конституции

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Информацию, распространяемую по родительским чатам, назвали ложью

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На Украине назначили генпрокурора

Президент Украины Владимир Зеленский ранее попросил парламентариев согласовать кандидатуру Венедиктовой, отметив, что впервые в истории независимой Украины генпрокурором может стать женщина.
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В Ираке обстреляли военную базу международной коалиции

В Ираке обстреляли ракетами военную базу. На ней располагаются силы международной коалиции, возглавляемой США.
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Как поясняет журнал, самые надежные кредитные организации — это "дочки" иностранные банков и крупнейшие российские госбанки с рейтингом по международной шкале BBB и BBB– и по национальной — AAA.
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В Кремле назвали несправедливой критику Минска за закрытие границы

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Как работают Яндекс.Новости?
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