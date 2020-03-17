Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.

Транспорт Киевское метро закроют до 3 апреля из-за коронавируса Метрополитен в Киеве закроется во вторник в 23.00 (24.00 мск) и не будет работать предварительно до 3 апреля из-за пандемии коронавируса, заявил во вторник мэр украинской столицы Виталий Кличко.

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Политика Госдума ввела штрафы за нарушения в ходе всероссийского голосования Москва, 17 марта 2020, 12:32 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, устанавливающий административную ответственность за нарушения в ходе общероссийского голосования, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.

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Общество AliExpress возвращается к нормальной работе В течение февраля и марта из-за введенного в Китае карантина большинство китайских производителей не могли отправлять заказы в нормальном режиме.