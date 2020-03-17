Коронавирус
RT на русскомКабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России
Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.
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Общество
Волгоградцам пособия на детей от трёх до семи лет назначат без справок
Напомним, пособие над детей будут выплачивать семьям, доход которых не превышает одного прожиточного минимума на человека.
Общество
В России от коронавируса вылечились восемь человек
На сайте указано, что в России зарегистрировано 93 случая заболевания, восемь человек выздоровели.
Шоу-бизнес
Звезда «Тора» Идрис Эльба заразился коронавирусом
Британский актер Идрис Эльба заразился коронавирусом. Об этом сообщает OANews со ссылкой на его Twitter.
Общество
ВОЗ призвала отказаться от наличных из-за коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала отказаться на время от наличности как источника распространения коронавирусной инфекции в мире.
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно поплыло в Мозамбик
Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное достроить газопровод «Северный поток-2», в очередной раз изменило курс и вместо египетского Суэца поплыло в Мозамбик, свидетельствуют данные портала Myshiptracking.
Происшествия
Мособлсуд приговорил травника из Перу к семи годам колонии
«Суд назначил Диас-Струкову наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей», — сказал Смирнов.
Политика
Украина временно закрыла границы с Крымом
Украинские власти временно ограничили пропуск на территорию Крыма из-за коронавирусной ситуации.
Футбол
Орлов: «В Жиркове очень заинтересован тульский „Арсенал“»
Комментатор Геннадий Орлов рассказал, что в приглашении 36-летнего футболиста «Зенита» Юрия Жиркова заинтересован тульский «Арсенал».
Политика
Кремль отреагировал на письмо против поправок в Конституцию
В Кремле отреагировали на открытое письмо против поправок в Конституцию - ранее оно было подписано российскими академиками и писателями.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 85 копеек — до 73,45 рубля. Курс евро увеличился на 53 копейки и составил 81,26 рубля.
Шоу-бизнес
Фадеев назвал Наргиз своей ошибкой: «Главный врун в мире»
Своими главными ошибками Фадеев считает то, что он взял себе Олега Майами и Наргиз.
Футбол
Обамеянг намерен перейти в «Барселону»
Обамеянг перешёл в «Арсенал» в январе 2018 года из дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера составила 63 миллиона евро.
Общество
Россия ограничит въезд иностранцев с 18 марта
Ограничения для въезда в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства из-за распространения коронавируса вступят в силу с полуночи 18 марта до полуночи 1 мая.
Общество
Росавиация: пандемия может сказаться на безопасности полетов
Во время заседания коллеги Росавиации первый заместитель министра транспорта — руководитель Росавиациии Александр Нерадько заявил, что коронавирус может негативно сказаться на безопасности полетов, поскольку в связи с прекращением международного авиасообщения невозможно пользоваться зарубежными тренировочными центрами, передает ТАСС.
Здоровье
Сбежавших из больницы в Коммунарке пациентов нашли
Заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что сбежавшие ранее из медицинского комплекса в Коммунарке пациенты найдены и доставлены обратно в медицинское учреждение.
Авто
Сфотографирован новый кроссовер Volkswagen Tarek
Компания Volkswagen готовит к премьере новый компактный кроссовер Volkswagen Tarek, который, станет глобальным и даже появится у российских дилеров.
Политика
Глава Мосгоризбиркома Горбунов ушел в отставку
Глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов покинул свой пост.
Общество
Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса
Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Общество
ВОЗ обнародовала новые данные о числе заразившихся коронавирусом
В самой КНР умерло 3218 человек. За сутки 16 марта число заражённых коронавирусом в мире выросло на 13 903, скончались 862 человека.
Политика
«Конкорд» заставил суд США снять все обвинения с компании
Активная стратегия защиты российской компании «Конкорд» по делу о «вмешательстве» в выборы президента США заставила обвинение перейти к обороне, поскольку его «доказательства» были абсолютно надуманными.
Происшествия
Задержан сбивший вдову Юрия Любимова московский таксист
В Москве задержали водителя, сбившего вдову знаменитого худрука Театра на Таганке Юрия Любимова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Здоровье
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Общество
Названы затронутые коронавирусом регионы России
За последние сутки в России зарегистрированы 30 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Армия и оружие
Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма
Политика
На Украине назначена новый генпрокурор
Верховная рада приняла постановление о предоставлении согласия на назначение генпрокурором Украины Ирины Венедиктовой.
Политика
Россия частично закрывает границу с Белоруссией
Правительство Российской Федерации приняло решение частично закрыть границу с Белоруссией по причине распространения коронавируса.
Общество
В США начались клинические испытания вакцины против коронавируса
В Вашингтонском научно-исследовательском институте здоровья Kaiser Permanente стартовали клинические испытания вакцины против коронавируса SARS-CoV-2.
Происшествия
В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери
Экономика
Forbes опубликовал новый рейтинг самых надежных российских банков
Журнал Forbes разместил Райффайзенбанк на первую строчку в списке 100 надежных российских банков.
Авто
Официально представлена новая Hyundai Creta для Индии
Компания Hyundai объявила официальный старт продаж удешевленной версии кроссовера Hyundai Creta нового поколения.