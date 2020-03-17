Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.

Общество ВОЗ призвала отказаться от наличных из-за коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала отказаться на время от наличности как источника распространения коронавирусной инфекции в мире.

Общество Способное достроить «Северный поток-2» судно поплыло в Мозамбик Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное достроить газопровод «Северный поток-2», в очередной раз изменило курс и вместо египетского Суэца поплыло в Мозамбик, свидетельствуют данные портала Myshiptracking.

Происшествия Мособлсуд приговорил травника из Перу к семи годам колонии «Суд назначил Диас-Струкову наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей», — сказал Смирнов.

Политика Кремль отреагировал на письмо против поправок в Конституцию В Кремле отреагировали на открытое письмо против поправок в Конституцию - ранее оно было подписано российскими академиками и писателями.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 85 копеек — до 73,45 рубля. Курс евро увеличился на 53 копейки и составил 81,26 рубля.

Футбол Обамеянг намерен перейти в «Барселону» Обамеянг перешёл в «Арсенал» в январе 2018 года из дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера составила 63 миллиона евро.

Общество Россия ограничит въезд иностранцев с 18 марта Ограничения для въезда в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства из-за распространения коронавируса вступят в силу с полуночи 18 марта до полуночи 1 мая.

Общество Росавиация: пандемия может сказаться на безопасности полетов Во время заседания коллеги Росавиации первый заместитель министра транспорта — руководитель Росавиациии Александр Нерадько заявил, что коронавирус может негативно сказаться на безопасности полетов, поскольку в связи с прекращением международного авиасообщения невозможно пользоваться зарубежными тренировочными центрами, передает ТАСС.

Здоровье Сбежавших из больницы в Коммунарке пациентов нашли Заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что сбежавшие ранее из медицинского комплекса в Коммунарке пациенты найдены и доставлены обратно в медицинское учреждение.

Авто Сфотографирован новый кроссовер Volkswagen Tarek Компания Volkswagen готовит к премьере новый компактный кроссовер Volkswagen Tarek, который, станет глобальным и даже появится у российских дилеров.

Общество ВОЗ обнародовала новые данные о числе заразившихся коронавирусом В самой КНР умерло 3218 человек. За сутки 16 марта число заражённых коронавирусом в мире выросло на 13 903, скончались 862 человека.

Политика «Конкорд» заставил суд США снять все обвинения с компании Активная стратегия защиты российской компании «Конкорд» по делу о «вмешательстве» в выборы президента США заставила обвинение перейти к обороне, поскольку его «доказательства» были абсолютно надуманными.

Происшествия Задержан сбивший вдову Юрия Любимова московский таксист В Москве задержали водителя, сбившего вдову знаменитого худрука Театра на Таганке Юрия Любимова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Общество Названы затронутые коронавирусом регионы России За последние сутки в России зарегистрированы 30 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Политика На Украине назначена новый генпрокурор Верховная рада приняла постановление о предоставлении согласия на назначение генпрокурором Украины Ирины Венедиктовой.