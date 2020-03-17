с чего всё началось

1. Обеспечение финансовой стабильности Правительство и Банк России уже приняли ряд мер, который обеспечил стабилизацию российского финансового рынка в период повышенной волатильности с 9 по 13 марта.

Правительство и Центробанк обнародовали меры по стабилизации экономики

Происшествия Российская пенсионерка до смерти забила ухажера скалкой В одном из поселков Большереченского района Омской области задержали пенсионерку, которая до смерти забила ухажера скалкой.

Здоровье ПФР дал пенсионерам рекомендации по профилактике коронавируса Роспотребнадзор ранее сообщил, что пожилые люди больше других подвержены опасным последствиям коронавируса из-за сильной нагрузки на иммунную систему.

Общество В России изменится порядок оплаты больничных из-за карантина В России изменят порядок оформления, выдачи и оплаты больничных листов находящимся на карантине из-за коронавируса, оплата будет производиться авансом до закрытия листа трудоспособности, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.

Спорт Assassin’s Creed Unity стала самой продаваемой игрой февраля В феврале Assassin's Creed Unity разошлась наибольшим тиражом среди цифровых и физических копий видеоигр на рынках Европы, Азии, Африки, Австралии и Ближнего Востока.

Шоу-бизнес Нюша показала подписчикам новый цвет волос К весне артистка решила координально сменить имидж и стала блондинкой. Снимки с новым цветом волос звезда выложила в Instagram.

Экономика Сотовые операторы предупредили о росте тарифов на мобильную связь Обновлено в 13:11 Цены на сотовую связь могут вырасти, если государство не компенсирует бесплатный доступ клиентов к социально значимым сайтам, сообщает "Коммерсантъ".

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Шоу-бизнес Жена рэпера ST Ассоль рассказала, как они назвали новорожденную дочку Глава семейства рассказал, что идею назвать дочь Эстель придумал участник группы "Пицца" Сергей Приказчиков, пояснив это тем, что имя является сочетанием имен родителей, то есть ST и Ассоль.

Хоккей КХЛ приостановила Кубок Гагарина на неделю "Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов", - говорится в заявлении лиги.