Коронавирус

Вести.RuВести.RuПравительство и Центробанк обнародовали меры по стабилизации экономики

1. Обеспечение финансовой стабильности Правительство и Банк России уже приняли ряд мер, который обеспечил стабилизацию российского финансового рынка в период повышенной волатильности с 9 по 13 марта.
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с чего всё началось
В заявлении
 указано, что пока невозможно точно определить всю глубину влияния на экономику России, так как значимые экономические и финансовые показатели будет доступны позже.
RT на русском02:38

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Правительство не будет сокращать бюджетные расходы в 2020 году

ТАСС02:25

Правительство РФ и ЦБ выпустили заявление о мерах поддержки экономики в условиях волатильности

Finam.Ru02:16

Кабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России

RT на русском02:38

Правительство и ЦБ вводят пакет мер поддержки для обеспечения финансовой стабильности

Известия02:08

Правительство не хочет сокращать бюджетные расходы в 2020 году

Фонтанка.Ру02:21

ЦБ и кабмин ввели пакет мер для минимизации последствий коронавируса

Московский Комсомолец02:29

Правительство и Центробанк обнародовали меры по стабилизации экономики

Вести.Ru02:23
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Происшествия

В Казахстане выявили коронавирус у двухлетней девочки

Всего, по данным на 17 марта, в Казахстане подтверждены 13 случаев заражения коронавирусом.
РБК 02:33
Происшествия

Российская пенсионерка до смерти забила ухажера скалкой

В одном из поселков Большереченского района Омской области задержали пенсионерку, которая до смерти забила ухажера скалкой.
Lenta.ru 01:50
Здоровье

ПФР дал пенсионерам рекомендации по профилактике коронавируса

Роспотребнадзор ранее сообщил, что пожилые люди больше других подвержены опасным последствиям коронавируса из-за сильной нагрузки на иммунную систему.
ФАН вчера в 11:15
Общество

В России изменится порядок оплаты больничных из-за карантина

В России изменят порядок оформления, выдачи и оплаты больничных листов находящимся на карантине из-за коронавируса, оплата будет производиться авансом до закрытия листа трудоспособности, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.
Rambler News Service вчера в 09:38
Спорт

Assassin’s Creed Unity стала самой продаваемой игрой февраля

В феврале Assassin's Creed Unity разошлась наибольшим тиражом среди цифровых и физических копий видеоигр на рынках Европы, Азии, Африки, Австралии и Ближнего Востока.
CyberSport.ru вчера в 23:40
Общество

За сутки в мире зафиксировали 14 тыс. новых заражений коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки в мире 13 903 новых случая заражения коронавирусом нового типа.
Газета.Ru 01:32
Общество

В Башкирии шесть детей госпитализировали с подозрением на коронавирус

Шесть детей в Башкирии находятся в инфекционных больницах с подозрением на коронавирус, заявил министр здравоохранения региона Максим Забелин.
РИА Новости 01:53
Политика

СК начал проверку данных о ветеранах Латышского легиона СС

РИА Новости 01:40
Общество

Празднование Дня космонавтики перенесут в России из-за коронавируса

Празднование Дня космонавтики, которое ежегодно проходит 12 апреля, перенесут на полгода из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 01:46
Общество

Ракета «Союз» со спутником «Глонасс-М» запущена с космодрома Плесецк

Разгонный блок «Фрегат» отделился от ракеты и приступил к выведению спутника на расчётную орбиту.
Эхо Москвы вчера в 15:04
Шоу-бизнес

Нюша показала подписчикам новый цвет волос

К весне артистка решила координально сменить имидж и стала блондинкой. Снимки с новым цветом волос звезда выложила в Instagram.
Аргументы недели 02:20
Экономика

Сотовые операторы предупредили о росте тарифов на мобильную связь

Обновлено в 13:11 Цены на сотовую связь могут вырасти, если государство не компенсирует бесплатный доступ клиентов к социально значимым сайтам, сообщает "Коммерсантъ".
BFM.ru вчера в 05:39
Происшествия

СК начал проверку из-за смерти женщины на глазах у ребёнка в Москве

В феврале СК начал проверку из-за смерти девушки в баре в Москве.
RT на русском 01:27
Здоровье

Детей назвали скрытыми переносчиками коронавируса

Дети являются скрытыми разносчиками коронавирусной инфекции. Об этом сообщили китайские ученые, сообщает издание MedicalXpress.
Национальная служба новостей 02:29
Происшествия

В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь

Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
РИА Новости 15 марта в 10:44
Здоровье

Больничный на время карантина по коронавирусу оформляется дистанционно

На время самоизоляции, которая длится 14 суток, каждый работодатель предоставляет своему работнику оплачиваемый больничный.
Администрация Краснодарского края вчера в 10:22
Политика

Спикер заксобрания Иркутской области Сергей Сокол ушел в отставку

Председатель законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол во вторник, 17 марта, покинул свой пост из-за перехода в Государственную думу.
Газета.Ru 01:27
Энергетика

Брянский сенатор раскритиковал олигархов из-за подорожания бензина

Что бы ни случалось: падала нефть, поднималась, становилась бесплатной – цена на бензин только росла, - заявил сенатор на пресс-конференции в Национальной службе новостей.
Городской телеканал (Брянск) вчера в 18:09
Общество

Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране

Премьер-министр Российской Федерации Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране.
Evo-rus.com вчера в 07:10
Общество

В Москве ввели новые ограничения в связи с коронавирусом

В Москве введены новые ограничения в связи с ростом количества случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Москва 24 вчера в 10:15
Энергетика

Мировые цены на нефть выросли на 5%

Стоимость нефти марок Brent и WTI поднималась на 5%. До этого рост составил 3%. Brent поднималась от $30,65 за баррель до $31,17.
Коммерсантъ вчера в 22:58
Политика

Соратник Зеленского заявил о приближении дефолта на Украине

Ранее о бюджетном кризисе на Украине, который грозит перерасти в дефолт, предупредил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.
REGNUM 00:15
Шоу-бизнес

Жена рэпера ST Ассоль рассказала, как они назвали новорожденную дочку

Глава семейства рассказал, что идею назвать дочь Эстель придумал участник группы "Пицца" Сергей Приказчиков, пояснив это тем, что имя является сочетанием имен родителей, то есть ST и Ассоль.
Народные новости вчера в 18:01
Хоккей

КХЛ приостановила Кубок Гагарина на неделю

"Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов", - говорится в заявлении лиги.
Газета.Ru вчера в 17:00
Политика

Конституционный суд объявил законным обнуление сроков Путина

Конституционный суд объявил законным обнуление сроков Путина Конституционный суд России подтвердил законность поправок в Конституцию, в том числе обнуления сроков правления президента Владимира Путина.
Медиазона вчера в 09:38
Здоровье

В Курганской области ввели режим повышенной готовности по коронавирусу

В Курганской области введен режим повышенной готовности в связи с ситуацией по коронавирусной инфекции COVID-19.
URA.Ru вчера в 07:42
Армия и оружие

США попросили Россию продать им защитные маски

Россия отказалась экспортировать средства индивидуальной защиты за границу. США попросили Россию продать им защитные маски.
Piter.tv вчера в 01:26
Общество

В России с 2021 года планируют начислять пенсии автоматически

Отмечается, что тогда жители России старше 45 лет будут получать из ПФР уведомления о размере своей будущей пенсии.
RuNews24.ru вчера в 06:21
Кино

Мюзикл «Кошки» получил премию «Золотая малина» как худший фильм

Хупер стал "победителем" в номинации "Худший режиссер". Джон Траволта признан худшим актером за роль в кинолентах "Фанат" и "Бок о бок".
Народные новости 01:28
Происшествия

Неизвестные сообщили о трех «заминированных» самолетах из Москвы

Неизвестные сообщили о "минировании" самолетов, вылетевших из Москвы в Пермь, Уфу и Тюмень, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Газета.Ru вчера в 09:17
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