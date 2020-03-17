Коронавирус
Вести.RuПравительство и Центробанк обнародовали меры по стабилизации экономики
1. Обеспечение финансовой стабильности Правительство и Банк России уже приняли ряд мер, который обеспечил стабилизацию российского финансового рынка в период повышенной волатильности с 9 по 13 марта.
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с чего всё началось
В заявлении указано, что пока невозможно точно определить всю глубину влияния на экономику России, так как значимые экономические и финансовые показатели будет доступны позже.RT на русском02:38
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Происшествия
В Казахстане выявили коронавирус у двухлетней девочки
Всего, по данным на 17 марта, в Казахстане подтверждены 13 случаев заражения коронавирусом.
Происшествия
Российская пенсионерка до смерти забила ухажера скалкой
В одном из поселков Большереченского района Омской области задержали пенсионерку, которая до смерти забила ухажера скалкой.
Здоровье
ПФР дал пенсионерам рекомендации по профилактике коронавируса
Роспотребнадзор ранее сообщил, что пожилые люди больше других подвержены опасным последствиям коронавируса из-за сильной нагрузки на иммунную систему.
Общество
В России изменится порядок оплаты больничных из-за карантина
В России изменят порядок оформления, выдачи и оплаты больничных листов находящимся на карантине из-за коронавируса, оплата будет производиться авансом до закрытия листа трудоспособности, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.
Спорт
Assassin’s Creed Unity стала самой продаваемой игрой февраля
В феврале Assassin's Creed Unity разошлась наибольшим тиражом среди цифровых и физических копий видеоигр на рынках Европы, Азии, Африки, Австралии и Ближнего Востока.
Общество
За сутки в мире зафиксировали 14 тыс. новых заражений коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки в мире 13 903 новых случая заражения коронавирусом нового типа.
Общество
В Башкирии шесть детей госпитализировали с подозрением на коронавирус
Шесть детей в Башкирии находятся в инфекционных больницах с подозрением на коронавирус, заявил министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Политика
СК начал проверку данных о ветеранах Латышского легиона СС
Общество
Празднование Дня космонавтики перенесут в России из-за коронавируса
Празднование Дня космонавтики, которое ежегодно проходит 12 апреля, перенесут на полгода из-за пандемии коронавируса.
Общество
Ракета «Союз» со спутником «Глонасс-М» запущена с космодрома Плесецк
Разгонный блок «Фрегат» отделился от ракеты и приступил к выведению спутника на расчётную орбиту.
Шоу-бизнес
Нюша показала подписчикам новый цвет волос
К весне артистка решила координально сменить имидж и стала блондинкой. Снимки с новым цветом волос звезда выложила в Instagram.
Экономика
Сотовые операторы предупредили о росте тарифов на мобильную связь
Обновлено в 13:11 Цены на сотовую связь могут вырасти, если государство не компенсирует бесплатный доступ клиентов к социально значимым сайтам, сообщает "Коммерсантъ".
Происшествия
СК начал проверку из-за смерти женщины на глазах у ребёнка в Москве
В феврале СК начал проверку из-за смерти девушки в баре в Москве.
Здоровье
Детей назвали скрытыми переносчиками коронавируса
Дети являются скрытыми разносчиками коронавирусной инфекции. Об этом сообщили китайские ученые, сообщает издание MedicalXpress.
Происшествия
В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь
Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
Здоровье
Больничный на время карантина по коронавирусу оформляется дистанционно
На время самоизоляции, которая длится 14 суток, каждый работодатель предоставляет своему работнику оплачиваемый больничный.
Политика
Спикер заксобрания Иркутской области Сергей Сокол ушел в отставку
Председатель законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол во вторник, 17 марта, покинул свой пост из-за перехода в Государственную думу.
Энергетика
Брянский сенатор раскритиковал олигархов из-за подорожания бензина
Что бы ни случалось: падала нефть, поднималась, становилась бесплатной – цена на бензин только росла, - заявил сенатор на пресс-конференции в Национальной службе новостей.
Общество
Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране
Премьер-министр Российской Федерации Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране.
Общество
В Москве ввели новые ограничения в связи с коронавирусом
В Москве введены новые ограничения в связи с ростом количества случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Энергетика
Мировые цены на нефть выросли на 5%
Стоимость нефти марок Brent и WTI поднималась на 5%. До этого рост составил 3%. Brent поднималась от $30,65 за баррель до $31,17.
Политика
Соратник Зеленского заявил о приближении дефолта на Украине
Ранее о бюджетном кризисе на Украине, который грозит перерасти в дефолт, предупредил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.
Шоу-бизнес
Жена рэпера ST Ассоль рассказала, как они назвали новорожденную дочку
Глава семейства рассказал, что идею назвать дочь Эстель придумал участник группы "Пицца" Сергей Приказчиков, пояснив это тем, что имя является сочетанием имен родителей, то есть ST и Ассоль.
Хоккей
КХЛ приостановила Кубок Гагарина на неделю
"Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов", - говорится в заявлении лиги.
Политика
Конституционный суд объявил законным обнуление сроков Путина
Конституционный суд объявил законным обнуление сроков Путина Конституционный суд России подтвердил законность поправок в Конституцию, в том числе обнуления сроков правления президента Владимира Путина.
Здоровье
В Курганской области ввели режим повышенной готовности по коронавирусу
В Курганской области введен режим повышенной готовности в связи с ситуацией по коронавирусной инфекции COVID-19.
Армия и оружие
США попросили Россию продать им защитные маски
Россия отказалась экспортировать средства индивидуальной защиты за границу. США попросили Россию продать им защитные маски.
Общество
В России с 2021 года планируют начислять пенсии автоматически
Отмечается, что тогда жители России старше 45 лет будут получать из ПФР уведомления о размере своей будущей пенсии.
Кино
Мюзикл «Кошки» получил премию «Золотая малина» как худший фильм
Хупер стал "победителем" в номинации "Худший режиссер". Джон Траволта признан худшим актером за роль в кинолентах "Фанат" и "Бок о бок".
Происшествия
Неизвестные сообщили о трех «заминированных» самолетах из Москвы
Неизвестные сообщили о "минировании" самолетов, вылетевших из Москвы в Пермь, Уфу и Тюмень, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.