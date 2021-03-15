Кабмин согласовал корректировки в формуле демпферного механизма с 1 мая для удержания цен на бензин на заправках в пределах инфляции. Об этом договорились на совещании у вице-премьера Александра Новака профильные ведомства и топ-менеджеры крупных нефтяных компаний, пишет РБК.

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С чего всё началось «Планируется, что этот механизм заработает с 1 мая 2021 года с целью сохранения маржинальности в рознице и стабильности цен на АЗС», — цитирует Новака пресс-служба правительства. ФАН 18:07