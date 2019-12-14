Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПравительство хочет обязать торговые агрегаторы принимать карты «Мир»

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, обязывающий торговые площадки-агрегаторы принимать к оплате национальные платежные карты "Мир" и предусматривающий поэтапное снижение порога выручки для введения такой обязанности, следует из базы данных нижней палаты парламента.
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Кабмин обяжет интернет-магазины принимать оплату картой «Мир»

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Российская газета09:21

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