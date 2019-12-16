Экономика

Капитал страныКапитал страныТорговые агрегаторы могут обязать принимать карты «МИР»

Государственная дума РФ рассмотрит законопроект, представленный Правительством РФ, согласно которому все торговые площадки-агрегаторы будут обязаны принимать к оплате карты "МИР" Национальной платежной системы.
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Платежное поручение

Российская газета11:31

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РИА Новостивчера в 05:45

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News.ruвчера в 06:15

Сайты-агрегаторы могут обязать принимать к оплате карты «Мир»

Коммерсантъвчера в 07:44
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