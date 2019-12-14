Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПравительство хочет обязать торговые агрегаторы принимать карты «Мир»

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, обязывающий торговые площадки-агрегаторы принимать к оплате национальные платежные карты "Мир" и предусматривающий поэтапное снижение порога выручки для введения такой обязанности, следует из базы данных нижней палаты парламента.
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Кабмин обяжет интернет-магазины принимать оплату картой «Мир»

РЕН ТВ13:01

Торговых агрегаторов в интернете могут обязать принимать карты «Мир»

Российская газета09:21

Правительство хочет обязать торговые агрегаторы принимать карты «Мир»

РИА Новости05:45

Правительство решило обязать торговые агрегаторы принимать карты «Мир»

Известия07:21

Кабмин внес в Госдуму законопроект об оплате картой «Мир» покупок в торговых агрегаторах

ТАСС06:45

Сайты-агрегаторы при работе в РФ должны будут принимать карты «Мир»

News.ru06:15

Сайты-агрегаторы могут обязать принимать к оплате карты «Мир»

Коммерсантъ07:44
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Армия и оружие

Украинский военный погиб от обстрелов в Донбассе

Один военнослужащий вооружённых сил Украины погиб, а другой получил ранения во время обстрела в Донбассе.
News.ru 11:37
Политика

Пушков заявил о мрачном сценарии для Европы из-за испытания ракеты США

Российский сенатор Алексей Пушков обозначил главную опасность, которую представляют для Европы испытания Америкой баллистической ракеты средней дальности.
РЕН ТВ 00:18
Политика

Зеленский обозначил сроки заключения контракта на транзит газа

Президент Украины Владимир Зеленский уверен в том, что контракт по транзиту газа из РФ будет заключен до конца 2019 года.
Народные новости вчера в 07:41
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Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке

В Омске 35-летний мужчина избивал сына своей 27-летней любовницы, а за малейшую провинность заставлял 8-летнего мальчика стоять коленями на гречке.
Вести.Ru 12 декабря в 17:59
Политика

Турция хочет купить американские системы ПРО Patriot

Турция предложила США продать ей системы противоракетной обороны Patriot и ждет ответа, заявил "на полях" Дохийского форуме в Катаре турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.
Российская газета 13:51
Политика

В США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку

Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст во время своего выступления в Хиллсдейлском колледже заявил, что США располагают технологиями, которые позволяют доставить человека в любую точку Земли в течение часа.
РИА Новости 09:55
Политика

Песков назвал Россию островком стабильности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в 2019 году страна стала сильнее.
Lenta.ru 14:19
Политика

Украинские пограничники не впустили в страну российскую журналистку

Сотрудники Госпогранслужбы Украины отказались пропускать российскую журналистку, прибывшую самолетом в аэропорт Борисполь, сообщает пресс-служба ведомства.
Московский Комсомолец 08:05
Политика

Путин внес в Госдуму законопроект о звании «Город трудовой доблести»

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о почетном звании «Город трудовой доблести».
Lenta.ru 03:33
Общество

В России четверть школ запретила пользоваться телефонами на уроках

Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что более 10,6 тыс. — почти четверть — российских школ ограничили использование телефонов во время занятий.
RT на русском 03:28
Политика

Сибирские коммунисты потребовали отставки Путина

Иркутское отделение КПРФ потребовало отставки президента Владимира Путина и премьера правительства Дмитрия Медведева.
Алтапресс 07:39
Происшествия

Сын Валерии попал во второе за неделю ДТП

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП в Москве, сообщает "Фонтанка".
Газета.Ru вчера в 09:52
Политика

В России прокомментировали заявление Киева о миротворцах в Донбассе

Ранее глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко рассказал, что киевские власти могут вернуться к идее о миссии ООН на юго-востоке Украины в случае невозможности урегулирования конфликта на основе Минских договоренностей.
РИА Новости 13:35
Фигурное катание

В команде Тутберидзе ответили на нападки в адрес Загитовой

Lenta.ru 15:31
Общество

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru 11:12
Космос

Tesla Cybertruck отправят в космос на межпланетном корабле

Пользователи социальной сети Twitter массово пишут Илону Маску с просьбой отправить в космос его недавно представленный пикап Cybertruck, как это было с Roadster в феврале 2018 года.
CarsWeek.ru 12 декабря в 11:22
Политика

На Украине заявили о давно прописанной в законе о Донбассе «формуле Штайнмайера»

Ранее в декабре помощник президента Украины Андрей Ермак сообщил, что «формула Штайнмайера» будет имплементирована в действующий закон об особом статусе Донбасса уже после его принятия.
Lenta.ru 15:23
Шоу-бизнес

Колин Ферт разводится после 22 лет брака

Известно, что со своей супругой Ливией 59-летний артист пробыл в браке 22 года. Сейчас бывшие возлюбленные поддерживают дружеские отношения.
Пятый канал 05:23
Происшествия

В Петербурге спасли ребенка, которого мать хотела выбросить из окна

РИА Новости 04:37
Политика

Кива заявил о возможной связи убийц Шеремета с СБУ

Кива отметил, что информация относительно возможных связей фигурантов дела об убийстве Шеремета с СБУ не подтверждена, однако такие случаи не редкость, когда в качестве наемных убийц использовали различных активистов и даже волонтеров.
Экономика сегодня 15:53
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале выросло до 15

Число пассажиров, пострадавших в перевернувшемся на трассе Пермь - Екатеринбург автобусе, увеличилось до 15, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.
Российская газета 03:55
Политика

Сокуров отреагировал на претензии Кадырова из-за звания Героя России

Режиссер Александр Сокуров отреагировал на претензии главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу его слов о необходимости переосмыслить звание Героя России.
РБК 12:08
Экономика

Банки утвердили финансирование строительства четвертого участка ЦКАД

Ведомости вчера в 09:03
Футбол

Лэмпард: «Челси» в матче с «Борнмутом» должен был проявить характер

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение команды в матче 17-го тура чемпионата Англии с "Борнмутом" (0:1).
Чемпионат 14:19
Происшествия

Экс-прокурор Владикавказа задержана по делу об убийстве следователя

В аэропорту Беслана была задержана экс-прокурор Затеречного района Владикавказа Ольга Шевцова.
Газета.Ru 15:47
Религия

Глава новой украинской Церкви назвал условие переноса даты Рождества

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний в рамках брифинга заявил о готовности к реформе церковного календаря.
РБК 10:51
Кино

Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»

Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Kinonews.ru 11 декабря в 16:09
Наука

38 лет составляет естественная продолжительность жизни человека

Evo-rus.com вчера в 09:32
Экономика

ЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз за год — до 6,25%

Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 6,5% до 6,25% годовых. Ранее в текущем году регулятор четырежды снижал ставку.
Коммерсантъ вчера в 05:31
Армия и оружие

КНДР назвала целью испытаний подавление ядерных угроз США

Коммерсантъ 15:00
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