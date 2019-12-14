Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, обязывающий торговые площадки-агрегаторы принимать к оплате национальные платежные карты "Мир" и предусматривающий поэтапное снижение порога выручки для введения такой обязанности, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Политика Зеленский обозначил сроки заключения контракта на транзит газа Президент Украины Владимир Зеленский уверен в том, что контракт по транзиту газа из РФ будет заключен до конца 2019 года.

Политика Турция хочет купить американские системы ПРО Patriot Турция предложила США продать ей системы противоракетной обороны Patriot и ждет ответа, заявил "на полях" Дохийского форуме в Катаре турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Политика В США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст во время своего выступления в Хиллсдейлском колледже заявил, что США располагают технологиями, которые позволяют доставить человека в любую точку Земли в течение часа.

Политика Песков назвал Россию островком стабильности Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в 2019 году страна стала сильнее.

Политика Сибирские коммунисты потребовали отставки Путина Иркутское отделение КПРФ потребовало отставки президента Владимира Путина и премьера правительства Дмитрия Медведева.

Политика В России прокомментировали заявление Киева о миротворцах в Донбассе Ранее глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко рассказал, что киевские власти могут вернуться к идее о миссии ООН на юго-востоке Украины в случае невозможности урегулирования конфликта на основе Минских договоренностей.

Космос Tesla Cybertruck отправят в космос на межпланетном корабле Пользователи социальной сети Twitter массово пишут Илону Маску с просьбой отправить в космос его недавно представленный пикап Cybertruck, как это было с Roadster в феврале 2018 года.

Шоу-бизнес Колин Ферт разводится после 22 лет брака Известно, что со своей супругой Ливией 59-летний артист пробыл в браке 22 года. Сейчас бывшие возлюбленные поддерживают дружеские отношения.

Политика Кива заявил о возможной связи убийц Шеремета с СБУ Кива отметил, что информация относительно возможных связей фигурантов дела об убийстве Шеремета с СБУ не подтверждена, однако такие случаи не редкость, когда в качестве наемных убийц использовали различных активистов и даже волонтеров.