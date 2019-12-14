Экономика
РИА НовостиПравительство хочет обязать торговые агрегаторы принимать карты «Мир»
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, обязывающий торговые площадки-агрегаторы принимать к оплате национальные платежные карты "Мир" и предусматривающий поэтапное снижение порога выручки для введения такой обязанности, следует из базы данных нижней палаты парламента.
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Армия и оружие
Украинский военный погиб от обстрелов в Донбассе
Один военнослужащий вооружённых сил Украины погиб, а другой получил ранения во время обстрела в Донбассе.
Политика
Пушков заявил о мрачном сценарии для Европы из-за испытания ракеты США
Российский сенатор Алексей Пушков обозначил главную опасность, которую представляют для Европы испытания Америкой баллистической ракеты средней дальности.
Политика
Зеленский обозначил сроки заключения контракта на транзит газа
Президент Украины Владимир Зеленский уверен в том, что контракт по транзиту газа из РФ будет заключен до конца 2019 года.
Происшествия
Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке
В Омске 35-летний мужчина избивал сына своей 27-летней любовницы, а за малейшую провинность заставлял 8-летнего мальчика стоять коленями на гречке.
Политика
Турция хочет купить американские системы ПРО Patriot
Турция предложила США продать ей системы противоракетной обороны Patriot и ждет ответа, заявил "на полях" Дохийского форуме в Катаре турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.
Политика
В США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку
Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст во время своего выступления в Хиллсдейлском колледже заявил, что США располагают технологиями, которые позволяют доставить человека в любую точку Земли в течение часа.
Политика
Песков назвал Россию островком стабильности
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в 2019 году страна стала сильнее.
Политика
Украинские пограничники не впустили в страну российскую журналистку
Сотрудники Госпогранслужбы Украины отказались пропускать российскую журналистку, прибывшую самолетом в аэропорт Борисполь, сообщает пресс-служба ведомства.
Политика
Путин внес в Госдуму законопроект о звании «Город трудовой доблести»
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о почетном звании «Город трудовой доблести».
Общество
В России четверть школ запретила пользоваться телефонами на уроках
Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что более 10,6 тыс. — почти четверть — российских школ ограничили использование телефонов во время занятий.
Политика
Сибирские коммунисты потребовали отставки Путина
Иркутское отделение КПРФ потребовало отставки президента Владимира Путина и премьера правительства Дмитрия Медведева.
Происшествия
Сын Валерии попал во второе за неделю ДТП
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП в Москве, сообщает "Фонтанка".
Политика
В России прокомментировали заявление Киева о миротворцах в Донбассе
Ранее глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко рассказал, что киевские власти могут вернуться к идее о миссии ООН на юго-востоке Украины в случае невозможности урегулирования конфликта на основе Минских договоренностей.
Общество
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Космос
Tesla Cybertruck отправят в космос на межпланетном корабле
Пользователи социальной сети Twitter массово пишут Илону Маску с просьбой отправить в космос его недавно представленный пикап Cybertruck, как это было с Roadster в феврале 2018 года.
Политика
На Украине заявили о давно прописанной в законе о Донбассе «формуле Штайнмайера»
Ранее в декабре помощник президента Украины Андрей Ермак сообщил, что «формула Штайнмайера» будет имплементирована в действующий закон об особом статусе Донбасса уже после его принятия.
Шоу-бизнес
Колин Ферт разводится после 22 лет брака
Известно, что со своей супругой Ливией 59-летний артист пробыл в браке 22 года. Сейчас бывшие возлюбленные поддерживают дружеские отношения.
Политика
Кива заявил о возможной связи убийц Шеремета с СБУ
Кива отметил, что информация относительно возможных связей фигурантов дела об убийстве Шеремета с СБУ не подтверждена, однако такие случаи не редкость, когда в качестве наемных убийц использовали различных активистов и даже волонтеров.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале выросло до 15
Число пассажиров, пострадавших в перевернувшемся на трассе Пермь - Екатеринбург автобусе, увеличилось до 15, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.
Политика
Сокуров отреагировал на претензии Кадырова из-за звания Героя России
Режиссер Александр Сокуров отреагировал на претензии главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу его слов о необходимости переосмыслить звание Героя России.
Экономика
Банки утвердили финансирование строительства четвертого участка ЦКАД
Футбол
Лэмпард: «Челси» в матче с «Борнмутом» должен был проявить характер
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение команды в матче 17-го тура чемпионата Англии с "Борнмутом" (0:1).
Происшествия
Экс-прокурор Владикавказа задержана по делу об убийстве следователя
В аэропорту Беслана была задержана экс-прокурор Затеречного района Владикавказа Ольга Шевцова.
Религия
Глава новой украинской Церкви назвал условие переноса даты Рождества
Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний в рамках брифинга заявил о готовности к реформе церковного календаря.
Кино
Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»
Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Наука
38 лет составляет естественная продолжительность жизни человека
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз за год — до 6,25%
Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 6,5% до 6,25% годовых. Ранее в текущем году регулятор четырежды снижал ставку.