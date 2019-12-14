Экономика
РИА НовостиПравительство хочет обязать торговые агрегаторы принимать карты «Мир»
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, обязывающий торговые площадки-агрегаторы принимать к оплате национальные платежные карты "Мир" и предусматривающий поэтапное снижение порога выручки для введения такой обязанности, следует из базы данных нижней палаты парламента.
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Общество
Комиссия Казначейства России проверит долги ЕАО на 1 млрд рублей
Комиссия Казначейства России прибудет в Еврейскую автономную область, чтобы проверить структуру скопившихся долгов региона перед поставщиками коммунальных услуг и по другим направлениям на сумму более 1 млрд рублей.
Происшествия
В Севастополе затонул плавдок со списанной подлодкой
В Южной бухте Севастополя в ночь на воскресенье затонул большой плавучий док ПД-16 со списанной и выведенной из состава флота подводной лодкой Б-380.
Теннис
Медведев стал победителем выставочного турнира в Саудовской Аравии
Российский теннисист Даниил Медведев выиграл выставочный турнир Diriyah Tennis Cup в Саудовской Аравии.
Происшествия
Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
Единоборства
Петр Ян победил Фейбера нокаутом на турнире UFC 245
Российский боец смешанного стиля (ММА) Пётр Ян одержал верх над представителем США Юрайей Фейбером на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 245, проходившем в Лас-Вегасе.
Происшествия
Водитель во время дрифта разнес декорацию в центре Владивостока на 677 тыс. рублей
Во Владивостоке задержали водителя, устроившего дрифт в центре города у центральной елки, и нанесшего ущерб в 677 тыс. рублей, сообщили в УМВД по Приморскому краю.
Фигурное катание
Тутберидзе жестко ответила на критику Тарасовой и Плющенко
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе вместе с командой, в которую входят тренеры Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз, жестко ответила на критику Евгения Плющенко и советского тренера Татьяны Тарасовой в адрес олимпийской чемпионки Алины Загитовой.
Здоровье
Кардиолог рассказал, как поддерживает здоровье сердца
Главный врач медицинской клиники в больнице Сана в Дюссельдорфе кардиолог Торстен Дилл в беседе с изданием Focus рассказал, как защититься от болезней сердца.
Наука
Малышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов
Елена Малышева назвала бессонницу «легкой мелочью» на фоне других серьезных проблем со здоровьем, которые рафинированные углеводы могут вызвать.
Происшествия
Шесть автомобилей столкнулись на МКАД
Политика
Зеленский пообещал изменить минские соглашения
Киев постарается изменить минские соглашения. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Общество
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Общество
В Казани зарегистрировали брак трансгендеров
Один из ЗАГСов Казани зарегистрировал брак двух трансгендеров, сообщает KazanFirst. Эрика ранее была мужчиной, а Виктор — женщиной.
Политика
Песков: позиции Путина и Зеленского не совпадают по ряду вопросов
Президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский начали диалог, однако в настоящее время им не удается достичь согласия по целому ряду вопросов.
Футбол
Хосеп Гвардиола: «У меня нет ни одной мысли о „Ливерпуле“»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что он не задумывается о попытках нагнать «Ливерпуль» в чемпионате Англии.
Общество
В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в российской столице до понедельника из-за снега, а в Московской области до вторника из-за ветра и гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
Происшествия
Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Филиппин
Возле побережья Филиппин зафиксировано землетрясение магнитудой 6,8. Об этом информирует Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Армия и оружие
КНДР провела еще одно испытание на космодроме Сохэ
Неделю назад Северная Корея уже проводила испытания, которые касались тестирования твердотопливного двигателя для межконтинентальных баллистических ракет.
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору чая
15 декабря отмечается Международный день чая. В связи с этим Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору этого продукта.
Политика
В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией
В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Политика
Японские коммунисты требуют у России весь Курильский архипелаг
Властям Японии на переговорах с Москвой следует обозначить позицию, что весь «Курильский архипелаг» «является исконной японской территорией».
Футбол
Вопрос от агента Маньякова: «Аленичев возглавит «Ротор»?»
Агент Александр Маньяков, который представляет интересы бывшего главного тренера тульского «Арсенала» и «Енисея» Дмитрия Аленичева, рассказал о планах специалиста.
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк сделала обнадеживающее заявление о ее здоровье
Послушницы монастыря пожелали артистке скорейшего выздоровления. Сестры из Горненского женского монастыря связались с семьей Заворотнюк.
Политика
Партия «Яблоко» избрала нового председателя
Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
Авто
Haval предлагает скидки на топовую комплектацию кроссовера F7
До конца этого года китайская компания Haval предлагает скидки при покупке своего нового кроссовера Haval F7 в топовой комплектации.
Хоккей
«Торонто» победил «Эдмонтон», Михеев забил победный гол
«Эдмонтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Торонто» — 1:4. Победный гол забил россиянин Илья Михеев.
Футбол
Гинер рассказал, как из ЦСКА сделают футбольный суперклуб
Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер отреагировал на сообщения о переходе 75 процентов акций команды к госкорпорации ВЭБ.
Шоу-бизнес
Александра Бортич перестала скрывать беременность
Актриса поблагодарила коллег за поздравления. Александра Бортич скоро впервые станет мамой.
Гаджеты
Time назвал десять лучших гаджетов уходящего десятилетия
Time составил список топ-10 гаджетов уходящего десятилетия.